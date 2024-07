Le Syndicat des Métallos lance une campagne nationale pour soutenir les travailleurs des centres d’appels canadiens

BURNABY, Colombie-Britannique, 19 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La section locale 1944 du Syndicat des Métallos a lancé une campagne nationale appelant le public à soutenir les travailleur.euse.s canadien.ne.s des centres d’appel qui perdent leur emploi chez TELUS.

Les membres du public sont encouragés à signer la pétition de la campagne , afin d’exhorter leurs représentant.e.s à Ottawa de défendre les travailleur.euse.s des centres d’appel et leurs communautés.

« La semaine dernière, TELUS a annoncé qu’elle fermerait des bureaux en Ontario et qu’elle exigerait de ces employés qu’ils se rendent à un bureau à Montréal trois fois par semaine, sans quoi ils devront démissionner et accepter une indemnité de départ », a déclaré Michael Phillips, président de la section locale 1944 des Métallos. « Cela oblige les travailleuses et travailleurs à faire un choix impossible entre leur communauté, leurs amis, leur famille et leur emploi. »

En plus des fermetures de bureaux en Ontario, environ 1 000 travailleur.euse.s de centres d’appel à travers le pays, qui travaillaient à domicile, ont été informés qu’ils et qu’elles devaient désormais se rendre dans un bureau trois fois par semaine. Cela s’est produit sans aucun préavis concernant le changement du modèle de travail à domicile en place depuis 2020.

« TELUS peut facilement fournir des bureaux à ses employés en Ontario, mais elle ne veut pas le faire. Ces emplois dans les centres d’appel peuvent être effectués correctement de n’importe où, et c’est le cas depuis des années », a constaté Michael Phillips.

Le Syndicat des Métallos continue de s’interroger sur la motivation réelle de ces actions et demande aux député.e.s à Ottawa de défendre les droits et la stabilité des travailleur.euse.s canadien.ne.s en examinant de plus près les récentes mesures prises par TELUS.

« Nous devons faire pression pour protéger nos emplois locaux au Canada, nos communautés et notre avenir », a fait valoir Jayson Little, représentant syndical des Métallos. « Le gouvernement fédéral continue d’accorder des millions de dollars de contrats à de grandes entreprises de télécommunications comme TELUS, alors que des milliers d’emplois bien rémunérés et essentiels à nos communautés quittent le Canada. »

Les travailleur.euse.s de TELUS ont subi d’importantes pertes d’emploi au Canada ces dernières années, pendant que le gouvernement est resté les bras croisés.

« Lorsque le Syndicat des travailleurs(euses) en télécommunications (STT) s’est joint aux Métallos en 2014, nous comptions plus de 14 000 membres. Aujourd’hui, nous sommes moins de 4 000. Il faut se demander où sont passés ces plus de 10 000 emplois. TELUS Expérience numérique (anciennement TELUS International) compte aujourd’hui un effectif croissant de près de 80 000 travailleurs dans 32 pays. C’est là que nos emplois sont partis. Le gouvernement doit se réveiller pour empêcher les grandes entreprises, comme TELUS, d’agir de la sorte, et c’est pourquoi nous avons lancé cette campagne nationale », a ajouté Jayson Little.

