Korjaus: Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.7.2024 klo 18.30

Pörssitiedotteessa Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus hallituksen palkkioiden maksamiseksi – muutos yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä, joka julkaistiin 19.7.2024 klo 10:30, oli virheellisesti ilmoitettu yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä luovutusten jälkeen. Oikea määrä on 104 273 kappaletta.

Korjattu tiedote on kokonaisuudessaan alla.

Verkkokauppa.com Oyj on 4.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä tänään luovuttanut osalle hallituksen jäsenistä yhteensä 15 014 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta osana hallituksen vuosipalkkioita. Samuli Seppälälle osuus vuosipalkkiosta on maksettu kokonaan rahana.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti pääsääntöisesti hallituksen vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:llä on hallussaan 104 273 omaa osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu aikaisemmin pörssitiedotteella 4.4.2024.

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.