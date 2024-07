McPhy Energy : McPhy annonce la nouvelle organisation de son comité exécutif

Paris, le 22 juillet 2024 – 18h30 CEST – McPhy, concepteur, fabricant et intégrateur d’électrolyseurs alcalins sous pression, annonce une nouvelle organisation de son comité exécutif dans le cadre de son recentrage stratégique sur la fabrication d’électrolyseurs.

Bertrand Amelot est nommé Directeur du développement commercial et sera chargé de piloter une équipe dédiée au développement international de McPhy en dehors de l’Europe. Il est également nommé responsable de McPhy Italie et sera basé à San Miniato.

Alexander Picco, en complément de ses fonctions de Directeur des projets, prend aussi les responsabilités de l’activité opérationnelle de l’après-vente et reste responsable de McPhy pour l’Allemagne.

McPhy a également le plaisir d’accueillir Nouchine Humbert en juillet. Basée en Allemagne, en tant que Directrice des ventes et de la stratégie, Nouchine est responsable des ventes européennes, et travaillera avec Jean-Baptiste Lucas sur la stratégie.

Laëtitia Peyrat est nommée Secrétaire générale. Elle occupait jusqu’à présent la fonction de directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration. Ses responsabilités actuelles sont étendues à la communication, aux affaires publiques, à la propriété intellectuelle et à la RSE.

Le comité exécutif est ainsi composé de 9 membres : Jean-Baptiste Lucas - Directeur général, Antoine Ressicaud - Directeur des opérations, Alexander Picco - Directeur des projets, Nouchine Humbert - Directrice des ventes et de la stratégie, Bertrand Amelot – Directeur du développement commercial, Alexandre Brunet - Directeur administratif et financier, Anne Delprat - Directrice des ressources humaines, Benoit Barrière - Directeur de la technologie et Laëtitia Peyrat - Secrétaire générale.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur général de McPhy, indique : « Dans un secteur en construction, une entreprise innovante comme McPhy doit faire preuve d’agilité et s'adapter en permanence aux évolutions des marchés et aux demandes des clients. Je suis convaincu que cette nouvelle structure permettra à McPhy d’obtenir des résultats rapides et durables face aux exigences du marché actuel. »

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

