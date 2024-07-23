香港财库局和金管局采纳CertiK建议，助力稳定币监管制度发展

香港, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港财经事务及库务局（财库局）和香港金融管理局（金管局）于17日联合发布了《咨询总结 - 在香港实施稳定币发行人监管制度的立法建议》。在该咨询总结中，财库局和金管局采纳了头部Web3.0安全审计公司CertiK提出的两项建议。此外，蚂蚁集团、币安、毕马威会计师事务所和渣打银行等机构提出的若干建议也得到了采纳。



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3HODL Limited ABT Tech Limited Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Ltd. Aimichia Technology Co. Ltd. AnchorX Limited Animoca Brands 螞蟻集團 Arta Techfin Corporation Limited RWA 工作組 亞洲證券業與金融市場協會 貝克‧麥堅時律師事務所 Banking Circle S.A. 幣安 Bitquant Digital Services 嘉量資本 Boswell Capital Management Limited CertiK 香港特許金融分析師學會 China Information Technology Development Limited Christian Leung Circle Internet Financial, LLC 高偉紳律師事務所 CODA Bridge Ltd. Coinllectibles Inc. 消費者委員會



CertiK被采纳的建议包括：

建议1.13：从风险管理及用户保障角度出发，我们明白在不同使用场景下私人密钥的储存及提供钱包服务的重要性。政府与金融监管机构正在探讨对这些活动所采取的监管模式，并将会在过程中与公众及相关权益人保持联系。

建议3.2.42：事故管理工作应包括但不限于制定事故管理政策、监察机制和事故应变计划，使发行人能及时启动恢复行动并向金融管理专员汇报事故。

2023年12月27日，财库局和金管局联合发表了有关香港稳定币发行人拟议监管制度的咨询文件，咨询期于2024年2月29日结束，共收到108份意见书。大部分回应者支持良好的监管环境是香港稳定币生态圈可持续发展的先决条件。

财库局局长许正宇表示：“除了现行的虚拟资产交易平台监管制度，建立法币稳定币发行人的发牌制度将加强香港的虚拟资产规管框架，与国际标准保持一致，并有效缓减发行法币稳定币相关活动对金融稳定所构成的风险。”

金管局总裁余伟文表示：“我们衷心感谢回应者提供了宝贵的意见，亦对他们普遍支持拟议的监管制度感到鼓舞。我们相信一个良好的监管环境有助于推动香港稳定币生态系统可持续和负责任地发展。”

香港Web3.0发展专责小组成员、CertiK联合创始人顾荣辉教授表示：“CertiK很荣幸能够参与香港稳定币监管框架的制定，并为该框架的完善提供意见。CertiK期待与金管局及其他行业伙伴继续合作，共同推进稳定币及相关虚拟资产的安全与创新。我们认为，通过实施这些监管措施，不仅能够提升香港作为国际金融中心的竞争力，更能推动稳定币生态系统的可持续发展，为用户带来更加安全、可靠的数字资产服务。”

财库局和金管局会参考回应者的意见和建议，敲定立法建议以实施监管制度，并会尽快向立法会提交条例草案。