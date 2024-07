Harvia Oyj, Sisäpiiritieto, 23.7.2024 klo 07:30

Sisäpiiritieto: Harvia vahvistaa asemaansa Yhdysvaltojen saunamarkkinassa ostamalla höyryratkaisuja valmistavan ThermaSolin

Harvia Oyj on 22.7.2024 (Yhdysvaltojen keskisen ajan mukaan) allekirjoittanut sopimuksen ThermaSol Steam Bath LLC:n (”ThermaSol”) koko osakekannan ostamisesta. ThermaSol on johtava premium-höyrysuihkujen ja -höyrysaunojen valmistaja Yhdysvalloissa. Yrityskauppa täydentää Harvia-konsernin saunaratkaisujen valikoimaa houkuttelevassa höyrysaunasegmentissä sekä tukee yhtiön kasvua Yhdysvalloissa ja sen johtavaa asemaa maailmanlaajuisena saunaratkaisuja toimittavana yhtiönä.

Vuonna 1958 perustettu ThermaSol on perheomisteinen, johtava höyryratkaisujen valmistaja Yhdysvalloissa ja yksi maan suurimmista toimijoista kotitalouksille suunnattujen höyryratkaisujen markkinalla. Sen pääkonttori sijaitsee Teksasin osavaltion Round Rockissa. ThermaSol keskittyy ensisijaisesti höyrysaunoihin ja -suihkuihin, ja sen tuotevalikoima sisältää höyrygeneraattoreita, höyrysuuttimia ja suihkuttimia, digitaalisia ohjauskeskuksia, älysuihkukomponentteja sekä lisävarusteita. Lisäksi yhtiö toimii sisä- ja ulkosaunojen sekä perinteisten kiukaiden jakelijana. Näissä tuoteryhmissä ThermaSol on ollut ennen yrityskauppaa Harvia-konsernin asiakas. Yhtiöllä on oma suunnittelu- ja kokoonpanolaitos Teksasissa, ja sen palveluksessa on noin 40 työntekijää. Vuonna 2023 ThermaSolin liikevaihto oli 14,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Yhtiön toiminta jatkuu entisellään, ja ThermaSol jatkaa itsenäisenä tuotemerkkinä osana Harvia-konsernia.

Kauppahinta on 30,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja se on ehdollinen tavanomaisille oikaisuille. Harvia rahoittaa yritysoston 20 miljoonan euron kertalyhenteisellä lainalla ja kassavaroistaan.

”Harvia on erittäin iloinen voidessaan julkistaa ThermaSolin oston. ThermaSolin kotitalouksille suunnattu premium-höyryratkaisuvalikoima täydentää erinomaisesti kokonaisvaltaisen saunakokemuksen portfoliotamme. Yritysosto tukee strategisia painopistealueitamme – kokonaisvaltaisten saunakokemusten tarjoamista, strategisesti tärkeiden markkinoiden voittamista ja yrityskauppojen kautta alan aktiivisena konsolidoijana toimimista. ThermaSolin lämminhenkinen perheyrityksen kulttuuri ja tavoite tuoda markkinaan alan johtavia ratkaisuja sopivat myös hyvin yhteen Harvian kulttuurin ja tavoitteiden kanssa”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Matias Järnefelt.

”Lisäksi Harvian ja ThermaSolin kyvykkyydet täydentävät toisiaan erittäin hyvin. Näemme merkittävää potentiaalia esimerkiksi nykyisen höyryratkaisuvalikoiman laajentamisessa eri hintaluokkiin Harvian volyymimyyntivalmiuksien tuella sekä ThermaSolin digitaalisen tarjooman, kuten edistyksellisten ohjauskeskusten, hyödyntämisessä. ThermaSolin sijainti lähellä Austinin kaupunkia on myös houkutteleva ajatellen kaupallisia ja asiakastoimintojamme alueella”, Järnefelt lisää.

”Harvian ThermaSol-yrityskauppa on merkittävä virstanpylväs, joka luo saunamarkkinaan maailman johtavan terveyttä ja hyvinvointia edistävän yhtiön. Yhdessä edistämme rentoutumista, elinvoimaa ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti. Harvia ja ThermaSol odottavat innolla pääsevänsä toimittamaan edistyksellisiä, tervettä elämää tukevia tuotteita arvostetuille asiakkaillemme”, sanoo ThermaSolin omistaja ja nykyinen toimitusjohtaja Mitch Altman.

Yritysoston strategiset perusteet

Harvian tavoitteena on olla sauna-alan globaali johtaja eri saunatyypeissä. ThermaSolin ostaminen tuo Harvialle merkittävää jalansijaa höyrysaunamarkkinassa ja keskeisiä kyvykkyyksiä, joiden avulla yhtiö voi kasvattaa ja kehittää höyryratkaisuliiketoimintaansa tehokkaasti. Tällä hetkellä yli 90 % Harvian liikevaihdosta koostuu perinteisiin saunoihin liittyvistä tuotteista ja ratkaisuista.

ThermaSol tunnetaan Yhdysvaltojen markkinoilla höyryratkaisujen erityisosaajana, joka myy premium-tuotteita. Yhtiö on kerryttänyt yli 65 vuoden aikana vahvaa osaamista höyryratkaisuissa, ja se kehittää uusia innovaatioita esimerkiksi älykkäiden höyrysuihkujen saralla. ThermaSol on rakentanut maanlaajuisen jakeluverkoston, joka koostuu putkiasennustarvikkeiden tukkumyyjistä sekä keittiö- ja kylpyhuonemyymälöistä. Yhtiö tavoittaa kotitaloudet myös hyödyntämällä edistyksellisesti digitaalisia markkinointikanavia. Tällä hetkellä yhtiö toimii vain Yhdysvalloissa.

ThermaSolin osto tukee Harvian kasvustrategiaa ja edistää yhtiön tavoitetta kiihdyttää kasvuaan yritysostojen kautta markkinan konsolidoijana. Entistä vahvempien höyryratkaisukyvykkyyksien ja -valikoiman ansiosta Harvia voi kasvattaa höyryratkaisujen osuutta sen liiketoiminnasta ja tarjota kokonaisvaltaisen saunakokemuksen. Lisäksi yritysosto tukee vahvan kasvun jatkamista Pohjois-Amerikassa eri hintaluokissa, kategorioissa ja kanavissa, mikä on yksi Harvian strategisista painopistealueista.

Vuonna 2023 Pohjois-Amerikan saunamarkkinan koko oli arviolta 800 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja höyryratkaisujen osuus markkinasta oli noin 20 %. Yhdysvaltain höyrysaunamarkkinan ennustetaan kasvavan vuosittain noin 5 % vuoteen 2028 saakka. (Lähde: Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyhtiön markkinatutkimus vuodelta 2024, Harvian johdon arvio)

ThermaSolin keskeiset tunnusluvut

ThermaSolin keskeiset tunnusluvut ovat (milj. Yhdysvaltain dollaria):

2021 2022 2023 Liikevaihto 15,0 14,7 14,4 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2,8 2,7 2,5 Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 18,4 % 18,4 % 17,2 %

ThermaSolin tase oli 31.12.2023 yhteensä 9,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja velat yhteensä 1,9 miljoonaa dollaria.

Yritysoston seurauksena Harvian nettovelka nousee 37,6 miljoonasta eurosta vuoden 2023 lopussa 64,9 miljoonaan euroon ja korolliset rahoitusvelat 75,4 miljoonasta eurosta 95,4 miljoonaan euroon. Yritysoston jälkeen Harvian omavaraisuusaste on 43,9 % (51,0 % vuoden 2023 lopussa) ja velkaantumisaste 1,5 (0,9 vuoden 2023 lopussa.) Esitetyt Harvian luvut ovat vuoden 2023 lopun pro forma -lukuja ja Thermasolin luvut ovat sen oikaistuja lukuja.

Yritysoston odotetaan tuovan noin 1,7 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut vuoden 2027 loppuun mennessä. Tärkeimmät tunnistetut synergian lähteet ovat hankinta ja logistiikka, markkinointi, ristiinmyynti, jakelu sekä Harvia US -yritysten yhteinen johto. Yritysostoon sekä sen jälkihoitoon ja integrointiin liittyvät kertaluonteiset kulut ovat arviolta yhteensä 1,4 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2024–2026.

Harvian havainnollistava yhdistelty vuoden 2023 liikevaihto ThermaSolin hankinnan jälkeen on 163,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 35,9 miljoonaa euroa (21,9 % liikevaihdosta).

Järjestelyn toteutuminen edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Yrityskauppa odotetaan saatavan päätökseen heinäkuussa 2024. Harvia raportoi ThermaSolin osana Harvian lukuja vuoden 2024 kolmannesta neljänneksestä, elokuusta 2024 alkaen.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta Harvian liikevaihtoon, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviin pitkän aikavälin tavoitteisiin.

ThermaSolin johto

Osana tehtäväänsä Harvian Pohjois-Amerikan alueesta vastaavana johtajana ja Harvia US Inc:n toimitusjohtajana Jennifer Thayerista tulee myös ThermaSolin toimitusjohtaja. Yrityskaupan myyjäosapuoli, ThermaSolin nykyinen toimitusjohtaja Mitch Altman työskentelee Harvian palveluksessa strategisena neuvonantajana ja tukee Harviaa ThermaSolin liiketoiminnan siirtymisessä ja asiakassuhteiden hoidossa.

Harvia julkaisee puolivuosikatsauksensa tammi–kesäkuulta 2024 torstaina 8.8.2024. Hiljaisen jakson vuoksi yhtiö ei kommentoi tätä järjestelyä tarkemmin ennen puolivuosikatsauksen julkistamista. Tulospäivänä yhtiö järjestää verkon kautta seurattavissa olevan webcast-tilaisuuden, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä.

Harvian taloudellisena neuvonantajana yrityskaupassa toimi Fredericks Michael & Co., oikeudellisena neuvonantajina Borenius Asianajotoimisto Oy ja Vela Wood sekä viestinnällisenä neuvonantajana Hill & Knowlton / Burson.

HARVIA OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 600 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Tietoja ThermaSolista: https://thermasol.com

Liite