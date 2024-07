Norsk Hydro: Solide resultater oppstrøms, blandede markeder

Hydros justerte EBITDA var 5 839 millioner kroner i andre kvartal 2024, påvirket av positiv inntektsutvikling kvartalet. Justert EBITDA for andre kvartal gikk ned fra 7 098 millioner kroner i samme kvartal året før, og var negativt påvirket av lavere volumer i Extrusions, resirkuleringsmarginer og spotsalg i Energy, i tillegg til høyere faste kostnader. Dette ble delvis utliknet av høyere aluminapriser og lavere råvarekostnader. Dette ga en justert RoaCE på 4,4 prosent de siste tolv månedene og en fri kontantstrøm på 2,8 milliarder kroner.

Fortsatt positiv inntektsutvikling som bidrar til solide resultater oppstrøms

Svak etterspørsel og lave marginer innen resirkulering påvirket resultatene nedstrøms, tiltak er iverksatt

Hydro Rein etablert som joint venture-selskap, vil støtte industriell dekarbonisering og langsiktig verdiskaping

Stor etterspørsel etter Hydro CIRCAL, resirkulering trappes opp for å møte økende etterspørsel

Markedet for grønnere aluminium utvikles i samarbeid med Porsche

– Den positive utviklingen i våre viktigste inntektsdrivere fra første kvartal fortsatte inn i andre kvartal og bidrar til solide resultater i oppstrømsvirksomheten. Nedstrøms svarer vi på utfordringene i møte med et svakt market gjennom kostnadsbesparende tiltak samtidig som vi opprettholder marginer innen ekstrudering, sier Eivind Kallevik, konsernsjef i Hydro.

Den 9. juli omkom en kontraktør i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved Hydros joint venture-selskap Albras i Brasil.

– Denne tragiske hendelsen viser hvor viktig det er å ivareta sikkerheten i alt vi gjør. Vi sender våre dypeste kondolanser til familien og berørte kolleger, sier Kallevik.

Prognosene for økonomisk vekst stabiliserte seg på relativt lavt nivå i løpet av andre kvartal, og den økonomiske usikkerheten reduseres stadig med en nedadgående trend i både total- og kjerneinflasjon. Eksterne kilder anslår en realvekst i BNP på rundt 2,7 prosent i 2024. Den globale etterspørselen etter aluminium økte med 2 prosent i andre kvartal, sammenliknet med samme kvartal året før, drevet av en økning på 3 prosent i Kina. Dette har bidratt til en samlet økning i den globale etterspørselen etter primæraluminium på 3 prosent i 2024, sammenliknet med året før. Viktige usikkerhetsmomenter i tiden framover er inflasjon som er vanskelig å få ned, politisk støtte, økonomisk vekst i Kina, konfliktene i Ukraina og Midtøsten, og den geopolitiske situasjonen.

Drivere for inntektsutviklingen var fortsatt positive inn i andre kvartal, og bidro til solide resultater i Bauxite & Alumina og Aluminium Metal. Platts aluminaindeks (PAX) lå på USD 367 per tonn i begynnelsen av kvartalet, og økte gradvis til USD 505 per tonn ved utgangen av kvartalet, drevet av kutt og forstyrrelser i aluminaproduksjonen i Australia and India. Dette skapte likevekt i det globale markedet utenom Kina. Tremånedersprisen på aluminium var US 2 524 per tonn ved utgangen av kvartalet.

– Vi er glade for å se solide resultater i Bauxite & Alumina og i Aluminium Metal. Positive inntektsdrivere, kombinert med løpende forbedringstiltak, inkludert energiskiftet som pågår ved Hydro Alunorte, ventes å styrke verdiskapingen fra oppstrømsvirksomheten ytterligere i tiden framover, sier Kallevik.

Nedstrøms er etterspørselen i boligsegmentet fortsatt svak i Europa og Nord-Amerika, men ventes å bedre seg med lavere renter og positive utsikter for industrien. Lav aktivitet i disse markedene er fortsatt en utfordring for tilgangen på aluminiumskrap, og legger press på resirkuleringsmarginene. Det er flere resirkuleringsanlegg som produserer med redusert kapasitet, noe som påvirker både Hydro Extrusions og Metal Markets. Etterspørselen etter komponenter til bil og transport er påvirket av lavere vekst i salget av elbiler og lav produksjon av lastebiler i transportsegmentet, som har hatt negativ effekt på Hydro Extrusions i andre kvartal. CRU har nedjustert prognosen for etterspørsel etter ekstruderte produkter for andre halvår av 2024, og forventer en tregere oppgang i markedet.

Hydro Extrusions har iverksatt tiltak for å håndtere de krevende markedsforholdene. Tilgjengelig produksjonsfleksibilitet og andre tilpasningsmuligheter er utnyttet som følge av svak etterspørsel, samtidig som det er innført kostnadsreduksjonsprogrammer og bemanningsreduksjoner for å opprettholde marginene. Håndteringen av kortsiktig volatilitet gjør at Extrusions kan fortsette sin langsiktige posisjonering overfor kundene. Det er lagt til to nye OEM-kontrakter i porteføljen i løpet av andre kvartal, noe som gir en samlet kontraktsverdi på EUR 3,1-3,3 milliarder siden begynnelsen av 2023. Hydro Extrusions er posisjonert for å oppnå målet om en EBITDA på 8 milliarder kroner i 2025 når markedet tar seg opp igjen, selv om de nyeste prognosene for etterspørsel etter ekstruderte produkter indikerer en forsinket realisering.

Resirkuleringsmarginer som er under press på grunn av svake markedsforhold framhever behovet for å diversifisere porteføljen, øke marginene og sikre nok skrap. I løpet av andre kvartal besluttet Hydro å investere USD 85 millioner i en ny støpelinje ved resirkuleringsanlegget i Henderson i Kentucky, for å forsyne bilmarkedet i USA med deler av høy kvalitet laget av resirkulert aluminium. Prosjektet introduserer teknologien HyForge i USA, som bidrar til bilmarkedets behov for smibolt (forge stock) av høy kvalitet og utvider Hydros produktportefølje. Videre, joint venture-selskapet Alusort har fullført installeringen av HySort i kvartalet, slik at anleggene i USA kan sortere og bruke mer brukt skrap.

Etterspørselen etter Hydros resirkulerte lavkarbonaluminium, Hydro CIRCAL, har fortsatt vært høy, til tross for svake markedsforhold. Resirkuleringsanleggene i Luce i Frankrike og Atessa i Italia oppgraderer nå for å dekke økende etterspørsel i Europa, og sykkelselskapet Brompton har begynt å bruke felger laget av 100 prosent brukt aluminiumskrap i løpet av kvartalet. Hvis man ser utenfor Europa, begynner grønnere produkter å vinne terreng i USA, og det første salget av Hydro CIRCAL ble gjennomført i løpet av andre kvartal. Dette arbeidet er estimert å styrke Hydros resirkuleringsmarginer og robusthet, og er i tråd med resirkuleringsmålene for 2030.

– Veksten i etterspørselen etter lavkarbonprodukter er fortsatt høy, og salget av Hydro CIRCAL ligger godt over målet for 2024. Dette gir oss trygghet til å fortsette å styrke porteføljen så vi kan sikre oss gode, langsiktige posisjoner i et raskt voksende marked for lavkarbonprodukter, sier Kallevik.

Tilbudet av lavkarbonprodukter mot et pristillegg skaper verdier for Hydros kunder. Ved å utnytte den integrerte verdikjeden med sporbarhet fra gruve til ferdig komponent, kan Hydro tiltrekke seg strategiske, bransjeledende samarbeidspartnere, som for eksempel den tyske bilprodusenten Porsche AG. Avtalen som ble signert i Stuttgart 9. juli åpner for at Hydro kan levere markedsledende lavkarbonaluminium til Porsches bilproduksjon i årene framover, og omfatter både Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL. Hydro er godt posisjonert for å utnytte produktpremiene på grønnere produkter, med potensiale for 2 milliarder kroner økt inntjening innen 2030.

– Avtalen med Porsche er den første av sitt slag i aluminiumindustrien. Den representerer en helt ny forretningsmodell som viser verdien av arbeidet Hydro har gjort gjennom hele verdikjeden for å lede an i det grønne skiftet for aluminium, sier Kallevik.

Det å sikre tilgang på fornybar kraft er svært viktig for veksten innenfor lavkarbonaluminium. Hydro og Macquarie Asset Management lanserte sitt partnerskap innenfor fornybar energi 24. juni, med etablering av Hydro Rein som et joint venture (JV), der Hydro eier 50,1 prosent og Macquarie 49,9 prosent. Med kapitalen tilført av Macquarie forventes Hydro Rein å ha full finansiering av sine nåværende prosjekter under bygging, samt utviklingskostnader for eksisterende prosjekter de kommende årene. Ambisjonen er at ingen ny egenkapital skal hentes fra eierne.

– Vi ser fram til å jobbe sammen med Macquarie Asset Management (MAM) for å utvikle Hydro Rein videre. Med Hydro og MAMs utfyllende kompetanse på eiersiden, er Hydro Rein godt rustet til å skape lønnsom vekst og bidra til dekarbonisering av industrien både gjennom vekst i Norden, i utvalgte europeiske markeder og i Brasil, sier Kallevik.

Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina økte til 1 616 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 817 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Dette skyldtes hovedsakelig høyere salgspriser på alumina, lavere råvarekostnader og økt salgsvolum, som delvis ble utliknet av økte kostnader knyttet til innkjøp av alumina og en økning i andre faste og variable kostnader. Prisene på Platts aluminaindeks (PAX) var USD 367 per tonn i begynnelsen av kvartalet, og økte gradvis til USD 505 per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Energy gikk ned til 611 millioner kroner i andre kvartal 2024, sammenliknet med 854 millioner kroner i samme periode året før. Lavere produksjon, priser og gevinst på forskjeller mellom prisområder ble delvis utliknet av utløpet av en intern tolvmåneders fastpriskontrakt med Aluminium Metal, som ga et betydelig tap i samme periode i fjor. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene var lavere i andre kvartal 2024 enn i kvartalet før og i samme kvartal i fjor. Forskjellen mellom prisområdene i den sørlige og nordlige delen av det nordiske kraftmarkedet økte noe, sammenliknet med kvartalet før, men var betydelig lavere enn i samme kvartal i fjor. Økningen sammenliknet med første kvartal 2024 skyldtes hovedsakelig lavere priser i nord, grunnet vindkraftproduksjon, hydrologiske forhold og redusert etterspørsel.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned til 2 520 millioner kroner i andre kvartal 2024, sammenliknet med 3 215 millioner kroner i andre kvartal 2023, hovedsakelig på grunn av redusert bidrag fra kraftsalg, økte alumina- og energikostnader og inflasjon i faste kostnader, delvis utliknet av reduserte karbonkostnader. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 2 prosent, sammenliknet med andre kvartal 2023, drevet av en 3 prosent økning i Kina. Tremånedersprisen på aluminium økte i andre kvartal 2024, fra USD 2 337 per tonn i starten av kvartalet til USD 2 524 per tonn i slutten av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned til 309 millioner kroner i andre kvartal 2024, sammenlignet med 334 millioner kroner i samme periode i fjor, på grunn av svakere resultater fra resirkuleringsanleggene og negative valutaeffekter, som i stor grad ble utliknet av gode resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten. De svakere resultatene fra resirkuleringsanleggene skyldes reduserte salgspriser i et svekket marked og ytterligere press på marginene i et stramt skrapmarked, mens Alumetal bidro positivt etter oppkjøpet i tredje kvartal 2023.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned til 1 377 millioner kroner i andre kvartal 2024, sammenlignet med 2 013 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette skyltes hovedsakelig lavere salgsvolumer og lavere marginer ved resirkuleringsanleggene. Generell inflasjon førte til press på faste og variable kostnader, som delvis ble utliknet av kostnadstiltak. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 14 prosent i andre kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Etterspørselen har imidlertid økt med 5 prosent sammenliknet med første kvartal, delvis på grunn av sesongeffekter. Etterspørselen i bilsegmentet har vært påvirket av lavere vekst i salget av elbiler. Etterspørselen i boligbygg- og industrisegmentet har begynt å stabilisere seg på et relativt lavt nivå. Etterspørselen etter ekstruderte produkter har vært relativt bedre i Sør-Europa, mens etterspørselen i Tyskland fortsatt er svak. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 5 prosent i andre kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor, men at den har økt med 1 prosent sammenliknet med første kvartal. Transportsegmentet har vært spesielt svakt, som følge av lavere produksjon av lastebiler.

Andre nøkkeltall

Sammenliknet med første kvartal 2024, økte Hydros justerte EBITDA fra 5 411 millioner kroner til 5 839 millioner kroner i andre kvartal 2024. Høyere realiserte priser på aluminium og alumina, kombinert med høyere salgsvolum for alumina, ble delvis utliknet av høyere energi- og faste kostnader.

Resultat etter skatt utgjorde 1 421 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat etter skatt omfattet et urealisert tap på 571 millioner kroner på derivater knyttet til LME-relaterte kontrakter, en netto valutagevinst på 151 millioner kroner og en gevinst på 60 millioner kroner fra urealiserte derivater knyttet til kraft- og råvarekontrakter. Resultatet omfatter også gevinsten etter Hydros reduserte eierandel i Hydro Rein med 321 millioner kroner, reversering av en avsetning med 164 millioner kroner, en kompensasjon knyttet til den avhendet Rolling-virksomheten med 137 millioner kroner og 56 millioner kroner i rasjonaliserings- og nedstengningskostnader.

Hydros netto gjeld økte fra 13,9 milliarder kroner til 16,2 milliarder kroner i løpet av andre kvartal 2024. Økningen i netto gjeld skyldtes i hovedsak 5,0 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer og investeringer, som delvis ble utliknet av tilført EBITDA.

Justert netto gjeld økte fra 22,5 milliarder kroner til 26,1 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av økningen i netto gjeld på 2,3 milliarder kroner, i tillegg til økte sikkerhetsstillelser på 0,5 milliarder kroner og en økning på 0,6 milliarder kroner i andre finansielle forpliktelser.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg