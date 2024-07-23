Asahi Kasei 选用 PolymRize™ 推动聚合物信息学发展，实现可持续创新

亚特兰大, July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的聚合物信息学和材料人工智能新兴公司 Matmerize , Inc.，欣然宣布与多元化的日本跨国公司 Asahi Kasei 达成合作。 Asahi Kasei 业务涉及材料、住宅和医疗保健三大领域，注重可持续发展举措，并致力于到 2050 年实现碳中和社会的目标。



Asahi Kasei 旨在利用 Matmerize 先进的人工智能算法和机器学习能力，加快可持续聚合物配方的研究和开发。 Asahi Kasei 的材料部门分为环境解决方案、移动与产业以及生活创新业务，涵盖电池隔板、电子产品、可生物降解纺织品、工程塑料和声音解决方案等一系列广泛产品。

Asahi Kasei 团队正在使用 Matmerize 的旗舰软件 PolymRize，以增强其在材料发现和优化方面的推进能力，这对电子产品、包装以及可持续材料的应用至关重要。

PolymRize 利用 Matmerize 的庞大数据库，或者以安全的方式使用客户专有数据，构建预测模型，以帮助发现及设计新型聚合物，并快速预测尚未合成的新型聚合物、复合材料和配方的特性。 PolymRize 通过采用自动化分析和生成式人工智能工具，显著加快了目标材料的研发进程，同时降低了时间和成本。 它还引入了一个强大的数据管理和组织框架。

欲了解有关 PolymRize 的更多信息，请访问： www.matmerize.com/polymrize

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此次合作预计将在实现 Asahi Kasei 的可持续发展和碳中和目标方面发挥重要作用，有助于开发具有更强离子导电性以及优越光学和介电特性的聚合物，这对燃料电池、电池、电介质、电子和电化学设备的应用至关重要。

关于 Matmerize

Matmerize 将聚合物领域的专业知识与先进的人工智能相结合，致力于改变和加速材料的大规模开发。 其使命是通过提供人工智能软件，以经济高效的方式快速设计功能性和可持续聚合物配方，从而彻底革新材料研发环境。 有关此次合作以及 PolymRize 如何影响材料开发的更多信息，请发送电子邮件至 info@matmerize.com，联系 Matmerize。

关于 Asahi Kasei

Asahi Kasei 集团始终恪守为全球大众的生命与生活做贡献的企业使命。 Asahi Kasei 创立于 1922 年，以氨和再生纤维素纤维业务起家，此后一直积极调整业务组合，不断发展壮大，以满足每个时代不断变化的需求。 该公司在全球拥有超过 49,000 名员工，通过材料、住宅和医疗保健三大业务领域为全世界面临的挑战提供解决方案，致力于推动社会的可持续发展。 有关更多信息，请访问 www.asahi-kasei.com。

联系方式：

Matmerize, Inc.

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