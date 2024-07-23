Asahi Kasei 選用 PolymRize™ 推動聚合物資訊學發展，實現永續創新

阿特蘭大, July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matmerize , Inc. 是領先的聚合物資訊學公司兼材料人工智能初創公司，現欣然宣布與日本多元化跨國公司 Asahi Kasei 開展合作。 Asahi Kasei 的業務涵蓋三個領域：材料、家居和醫療保健，重點關注永續發展舉措以及在 2050 年實現碳中和社會的目標。



Asahi Kasei 尋求利用 Matmerize 先進的人工智能演算法和機器學習能力，加速永續聚合物配方的研發。 Asahi Kasei 的材料部門由環境解決方案、移動與工業以及生活創新組成，包括電池隔膜、電子產品、可生物降解紡織品、工程塑膠和聲音解決方案等各種產品。

Asahi Kasei 團隊正使用 Matmerize 的旗艦軟體 PolymRize，以增強其在材料發現和優化方面進一步發展的能力，這對於電子裝置、包裝和永續材料的應用至關重要。

PolymRize 利用 Matmerize 龐大的資料庫，或者以安全的方式使用客戶專有的資料，從而構建預測模型，協助新型聚合物的探索和設計，並快速預測新型而有待合成的聚合物、複合材料和配方的特性。 透過採用自動化分析和人工智能生成工具，PolymRize 顯著加快目標材料的研發速度，減少了時間和成本。 該公司還引入了一個完善的資料管理和組織框架。

欲了解 PolymRize 的更多資訊，請訪問 www.matmerize.com/polymrize

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這項合作可望對實現 Asahi Kasei 的永續發展和碳中和目標發揮重要作用，幫助開發具有增強離子電導率和具有吸引力的光學和介電特性的聚合物，對於燃料電池、電池、電介質、電子和電化裝置的應用至關重要。

關於 Matmerize

Matmerize 將聚合物領域的知識與先進的人工智能互相結合，藉以大規模改造和加速材料開發。 他們的使命是提供人工智能軟體，以高成本效益及快速方式設計功能性和永續聚合物的配方，以徹底改變材料研發環境。 有關此次合作以及 PolymRize 如何影響材料開發的更多資訊，請透過 info@matmerize.com 聯絡 Matmerize。

關於 Asahi Kasei

Asahi Kasei 集團 致力為世界各地的人們的生活作出貢獻。 自 1922 年創立氨和纖維素纖維業務以來，Asahi Kasei 透過積極的業務組合轉型來持續發展，以滿足每個時代不斷變化的需要。 該公司在全球擁有 49,000 多名員工，透過材料、家居和醫療保健三大業務領域，為世界面臨的挑戰提供解決方案，為永續發展的社會作出貢獻。 欲了解更多資訊，請訪問 www.asahi-kasei.com。

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