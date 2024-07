Galimmo - Désignation d'un expert indépendant

Le Conseil de surveillance de Galimmo désigne le cabinet CROWE HAF en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée déposée par Carmila

Paris, le 23 juillet 2024 – Le Conseil de surveillance de Galimmo s’est réuni à la suite de l’intention exprimée par Carmila de déposer une offre publique d’achat simplifiée suivie – en cas d’acquisition des titres Galimmo détenus par l’entité gérée par Primonial Reim France - d’un retrait obligatoire sur les actions Galimmo, en application des articles 233-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Le Conseil de surveillance a décidé de nommer à l’unanimité de ses membres, le cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre publique et de la procédure de retrait obligatoire, en application des dispositions des articles 261-1, I (et le cas échéant II) et 261-1-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. En application de l’article 261-1-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Galimmo a soumis la nomination du cabinet Crowe HAF à l’Autorité des marchés financiers qui a confirmé ne pas s’opposer à cette nomination.

Le Conseil de surveillance émettra un avis motivé sur les termes et conditions du projet d’offre publique une fois qu’il aura pris connaissance du rapport de l’expert indépendant. Cet avis sera publié conformément aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Le rapport de l’expert indépendant figurera dans la note en réponse de Galimmo qui sera soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers.

