Equinors resultater for andre kvartal 2024

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 7,48 milliarder USD, og 2,15 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2024. Det rapporterte driftsresultatet var 7,66 milliarder USD, og resultatet for perioden var 1,87 milliarder USD. Justert resultat* var 2,42 milliarder USD, noe som ga et justert resultat per aksje* på 0,84 USD.

Finansielle resultater og drift



Fortsatt god drift

Solide finansielle resultater

Kontantstrøm påvirket av skattebetalinger i Norge og kapitaldistribusjon

Strategisk framgang

Nye felt i produksjon på norsk sokkel

Videreutvikling av olje- og gassporteføljen

Tre nye CO2-lisenser tildelt i Norge og Danmark

Kapitaldistribusjon

Ordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje, ekstraordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje. Tredje transje i tilbakekjøpsprogrammet på inntil 1,6 milliarder USD

Opprettholder forventet total kapitaldistribusjon i 2024 på om lag 14 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

- Vi leverte fortsatt god drift gjennom kvartalet, og oppnådde 3 prosent produksjonsvekst. Dette sikret solide finansielle resultater. Vi opprettholder en konkurransedyktig kapitaldistribusjon, og forventer å utbetale til sammen 14 milliarder dollar til våre aksjonærer i 2024.

- Feltutvikling og høy produksjon bidrar til energisikkerhet for Europa. Vi fortsetter å styrke vår portefølje og legger grunnlaget for ytterligere langsiktig verdiskapning. Vi hadde også framdrift på fornybarprosjektene våre, og ble tildelt tre nye lisenser for CO2 -lagring, som kan bidra til å bygge en lønnsom virksomhet for et framtidig lavkarbon energisystem.

God drift

Equinors samlede egenproduksjon var 2,048 millioner foe per dag i andre kvartal, som er en økning fra 1,994 millioner foe per dag i samme kvartal i fjor.

På norsk sokkel bidro god drift og mindre påvirkning fra revisjonsstanser, sammen med produksjon fra Breidablikk-feltet, til en produksjonsvekst på 5 % sammenlignet med andre kvartal i fjor. Høy produksjon fra spesielt Troll- og Oseberg-feltene bidro til 13 % økning av gassproduksjonen, sammenlignet med samme periode i fjor.

Buzzard-feltet i Storbritannia og nye brønner på andre felt bidro til produksjonsveksten i den internasjonale oppstrømsvirksomheten. Dette ble mer enn oppveid av lavere produksjon fra USA på grunn av revisjonsstanser til havs og planlagte reduksjoner i gassproduksjon på land for å oppnå høyere verdi når etterspørselen er større.

I kvartalet boret Equinor sju letebrønner til havs, blant annet Argerich-brønnen i Argentina, uten drivverdige funn. Ved utgangen av kvartalet pågikk boring i syv brønner.

I andre kvartal produserte Equinor 655 GWh fra fornybare energikilder, en økning på 90 % fra samme kvartal i fjor. Produksjon fra landbaserte kraftanlegg bidro med mer enn halvparten av produksjonen i kvartalet, hovedsakelig fra Rio Energy-eiendelene og Mendubim-solparkene i Brasil, samt ny produksjon i Polen. Havvindparkene bidro også til veksten med høy produksjon.

Strategisk framgang

Equinor hadde god fremdrift i porteføljen på norsk sokkel i kvartalet. Equinor og partnerne tok investeringsbeslutning for videre utbygging av gassinfrastrukturen i Troll Vest-området som bidrar til langsiktig energisikkerhet for Europa. Johan Castbergs produksjonsskip forlot dokken for testing i Klosterfjorden og er i rute for utseiling til Barentshavet senere i sommer. Det var produksjonsstart fra det partneropererte Hanz-feltet i april, og fra Kristin Sør-området i juli.

Equinor fortsatte å optimalisere porteføljen gjennom strategisk forretningsutvikling. Dette kvartalet kunngjorde selskapet en avtale med Petoro om å harmonisere eierandeler i Haltenbanken-området for å øke langsiktig verdiskapning. Et salg av eierandeler i Gina Krog-området ble også kunngjort. Avtalen om å bytte eiendeler for å øke lønnsomheten i landbasert virksomhet i USA ble sluttført. Selskapet gikk dermed ut av egenopererte posisjoner i Ohio og økte posisjoner i partneropererte eiendeler i nordlig del av Marcellus i Pennsylvania.

Med tildelingen av de tre nye lisensene Kinno og Albondigas på norsk sokkel, og Kalundborg-lisensen på land i Danmark fikk Equinor tilgang til mulig CO2-lagringskapasitet på 17 millioner tonn per år.

I Storbritannia går byggingen av havvindparken Dogger Bank A framover med 27 turbiner som enten er helt eller delvis installert. Prosjektet tar sikte på full kommersiell drift i første halvdel av 2025. På bakgrunn av dette er forventet vekst i fornybar kraftproduksjon i 2024 nå justert til 70% fra 2023-nivå.

Solide finansielle resultater

Equinor oppnådde et justert driftsresultat* på 7,48 milliarder USD, hvorav 6,13 milliarder USD var fra Utforskning og produksjon Norge, 699 millioner USD fra E&P International, og 264 millioner USD fra E&P USA.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering fikk et justert driftsresultat* på 521 millioner USD, hovedsakelig fra gass- og krafthandel, inkludert sterke resultater fra LNG-handel.

Justert driftsresultat* fra Fornybar-segmentet var på minus 90 millioner USD ettersom kostnadene knyttet til prosjektutvikling overskrider inntektene fra anlegg i drift, som var 41 millioner USD dette kvartalet.

Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 9,75 milliarder USD i andre kvartal. Kontantstrøm fra drift etter skatt* var 1,90 milliarder USD for kvartalet, og 7,74 milliarder USD hittil i år. I kvartalet foretok Equinor to innbetalinger av skatt på norsk sokkel på til sammen 6,98 milliarder USD. Organiske investeringer* var på 2,89 milliarder USD i kvartalet, og samlede investeringer var på 4,78 milliarder USD. Etter skatt, kapitaldistribusjon og investeringer, utgjorde netto kontantstrøm* minus 4,22 milliarder USD i andre kvartal.

Justert netto gjeldsgrad* var på minus 3,4 % ved utgangen av andre kvartal, sammenlignet med minus 19,8 % ved utgangen av første kvartal 2024. Beregningen av netto gjeldsgrad inkluderer virkningen av den norske stats andel av aksjetilbakekjøpet på 4,02 milliarder USD som ble betalt i juli.

Kapitaldistribusjon

Styret har besluttet et ordinært kontantutbytte på 0,35 USD per aksje, samt fortsatt ekstraordinært kontantutbyttet på 0,35 USD per aksje for andre kvartal 2024, i tråd med det som ble kommunisert på kapitalmarkedsdagen i februar.

Forventet total kapitaldistribusjon for 2024 er om lag 14 milliarder USD, inkludert et tilbakekjøpsprogram på inntil 6 milliarder USD. Styret har besluttet å starte en tredje transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på inntil 1,6 milliarder USD. Den tredje transjen starter 25. juli og vil avsluttes senest 22. oktober 2024.

Andre transje av tilbakekjøpsprogrammet for aksjer for 2024 ble fullført 19. juli 2024 med en total verdi på 1,6 milliarder USD.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst fra den norske stat.

---

*For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

---

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 918 01 791 (mobil)

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12



