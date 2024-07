Starkes Wachstum bei Fondsmanagern in der DACH-Region signalisiert Öffnung für Privatkapital – wie aus einem Bericht von Preqin hervorgeht

FRANKFURT, Deutschland, July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin, der weltweit führende Anbieter von Daten, Tools und Erkenntnissen zu alternativen Anlagen, veröffentlichte heute seinen Bericht Preqin Territory Guide: The Rise of Private Capital in DACH 2024. Der Bericht zeigt, dass die DACH-Region, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit verfügbaren Dry Powder von mehr als 70 Milliarden Euro, das Wachstum von Privatkapital in Europa maßgeblich vorantreiben könnte.

Der deutsche Mittelstand spielt weiterhin eine integrale Rolle für das Wachstum von Privatkapital

Unter den Ländern der DACH-Region weist Deutschland, laut Daten von Preqin, mit knapp 150 Milliarden Euro die höchste AUM auf, gefolgt von der Schweiz mit knapp 112 Milliarden Euro (Stand: September 2023)*. Der deutsche Mittelstand**, der über 99 % der deutschen Unternehmen ausmacht und für seine Innovationskraft bekannt ist, stellt eine wichtige, aber weitgehend unerschlossene Zielgruppe für Privatkapital dar. Der Bericht hebt hervor, dass hier ein großes Potenzial für Privatkapital-Deals und Wachstum von AUM liegt.

Traditionell haben Privatfondsmanager nur wenige Deals im Mittelstand durchgeführt. Preqins Daten zeigen, dass die Buyout-Aktivität im Mittelstand von 2018 bis Juni 2024 nicht zugenommen hat. Im Jahr 2018 wurden 89 Deals verzeichnet, im Jahr 2021 waren es 63 und im Jahr 2023 44. Es könnte sich jedoch eine allmähliche Öffnung für ausländische Beteiligungen abzeichnen: Im Dezember 2023 übernahm die in Florida ansässige Carrier Global Corporation die Viessmann Climate Solutions (Wert 12 Milliarden Euro).

Schweiz führend bei privatem Fundraising in der DACH-Region

Acht der zehn größten DACH-Privatfonds, die von 2018 bis Juni 2024 geschlossen wurden, wurden in der Schweiz aufgelegt. Der größte Fonds, der Direct Infrastructure III von Partner Group mit Sitz in der Schweiz, schloss im Jahr 2022 mit über 5 Milliarden Euro. Die zwei verbleibenden größten Fonds wurden außerhalb der Schweiz geschlossen und waren in Deutschland angesiedelt. Der größte dieser beiden Fonds war der Diversified Private Debt Fund I von Allianz Global Investor mit einem Volumen von über 3 Milliarden Euro bei der Schließung im Jahr 2023.

David Dawkins, Hauptautor des Berichts, dazu: „In Deutschland bleibt die Frage unbeantwortet, wie Fondsmanager in den kommenden Jahren durch das unbekannte Labyrinth zwischen ihnen und dem Mittelstand navigieren. Allerdings ändert sich die Einstellung zu einer Zeit, in der eine neue Generation von Eigentümern die Führung zu übernehmen beginnt. Dies könnte eine positive Entwicklung für Privatkapital signalisieren, während wir uns einem neuen Zyklus und einer neuen Ära des Wachstums nähern.“

Weitere wichtige Ergebnisse umfassen:

Private Equity Fundraising in der DACH-Region: Preqin’s Daten zeigen, dass die Anzahl der in der DACH-Region geschlossenen Private-Equity-Fonds von 51 im Jahr 2022 auf 46 im Jahr 2023 gesunken ist. Auch das insgesamt beschaffte Kapital ging von über 22 Milliarden Euro auf knapp 13 Milliarden Euro zurück.



Hinweis an die Redaktion:

*Preqin verwendet bei seiner AUM-Analyse eine sechsmonatige Verzögerung, um sicherzustellen, dass die Datensätze für die Berechnung der Werte möglichst vollständig sind.

**Die Bundesregierung definiert den Mittelstand als Unternehmen mit bis zu 499 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen Euro.

Für weitere Informationen oder ein Gespräch mit Oliver Keyser, dem Autor des Berichts, wenden Sie sich bitte an: oliver.keyser@preqin.com

