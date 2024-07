Communiqué de presse

Ecully, le 24 juillet 2024 – 18h





Spineway Gold sponsor du congrès SILACO au Mexique

Organisation d’un évènement dédié avec

les distributeurs d’Amérique Latine

Le groupe Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), participe au Congrès de la Sociedad Iberolatinoamericana de Columna (SILACO), qui se déroule au Mexique du 24 au 27 juillet 2024, avec deux partenaires locaux Spinemed et Mava. En tant que Gold Sponsor de cet évènement majeur en Amérique Latine, Spineway va renforcer sa visibilité auprès des chirurgiens et des professionnels du rachis sur cette zone stratégique.

La veille du congrès, le Groupe a organisé un meeting distributeurs avec ses clients d’Amérique Latine au cours duquel les équipes de Spineway ont présenté leurs gammes premium; les systèmes de fixation postérieures VEOS et KAPHORN ainsi que les prothèses ESP (cervicales et lombaires). Les chefs de produits Spineway ont organisé des sessions de formation auprès des distributeurs brésiliens, mexicains, péruviens, panaméens et chiliens afin qu’ils puissent manipuler les instruments des gammes présentées. Ce meeting distributeurs, initialement organisé lors de l’EUROSPINE, a permis de mobiliser les distributeurs d’Amérique Latine du Groupe et de renforcer les liens avec les équipes.

Un symposium sera également organisé le 26 juillet par un des partenaires locaux de Spineway (Mava), sur l'arthroplastie du disque cervical, en présence du docteur Carlos Zamorano Borquez, l’un des premiers chirurgiens a avoir posé la prothèse ESP cervicale. Au cours de ce symposium, 4 thématiques seront abordées : la biomécanique avec le Dr. Zamorano Borquez, les contre-indications et expérience avec le Dr Morelos Rangel, la construction hybride cervicale (fusion et arthroplastie) avec le Dr. Estrada Estrada, et les résultats à long terme de l'arthroplastie cervicale présentés par le Dr Alpizar Aguirre.

Lors du congrès SILACO, qui rassemble chaque année de nombreux participants venus de toute l’Amérique Latine, Spineway a choisi cet évènement pour mettre en avant sa plateforme VEOS, sa gamme KAPHORN dédiée à l'arthrodèse postérieure, ses cages ACIFBOX pour l'arthrodèse cervicale antérieure ainsi que ses prothèses ESP (cervicales et lombaires) pour les remplacements total du disque. Par ailleurs, Spineway dévoilera ses innovations les plus récentes destinées à répondre aux besoins spécifiques des patients latino-américains.

A travers ces évènements, Spineway vise à renforcer sa présence et le positionnement de ses produits en Amérique Latine, zone historique pour le Groupe. Ces actions positionnent Spineway parmi les acteurs incontournables du secteur et conforte son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis.

Prochain RDV :

24 septembre 2024 – Résultats du 1er semestre 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



AELIUM



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr

Pièce jointe