Under henvisning til selskabsmeddelelse 16 / 2024 af 16. juli 2024 kan det oplyses, at F.C. København P/S har modtaget et fornyet tilbud fra Galatasaray Sportif A.S. på en transfer af Elias Jelert, hvilket bud er accepteret af F.C. København P/S.





Buddet indeholder enkelte betingelser, der alle forventes opfyldt.

