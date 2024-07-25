OTC Markets Group 宣佈與香港 uSMART Securities 合作進行即時數據分發

紐約, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一個供超過 12,000 種美國及環球證券交易的受規管金融市場之營辦商，今天宣佈與專為環球投資者而設的先進金融交易平台 uSMART Securities（盈立證券）攜手合作，推出全新的數據分發功能。



uSMART Securities 是總部設於香港的頂尖金融科技經紀商，現已成為 OTC Markets Group L1（第一級）及 L2（第二級）即時數據的分銷商，參與用戶可在其流動應用程式中獲得這些數據。 uSMART 營運之金融交易平台為投資者提供即時的股票報價、股票交易策略，以及 24 小時全天候賬戶服務。

OTC Markets Group 經過這次全新的整合，與來自香港的另一合作夥伴聯手，擴大本身在亞洲市場的地位，並且深化其技術基礎。 uSMART 的用戶現在可以輕鬆查閱 OTCQX®、OTCQB® 和 Pink® 三大市場證券的即時 Level 1 及最高檔報價簿報價數據，以幫助進行交易和作出投資決策。 此次合作有助 uSMART 的美國投資者更容易取得 OTC 的權益證券數據。

OTC Markets Group 市場數據部的執行副總裁 Matt Fuchs 表示：「我們很高興在亞洲區其中一個主要市場再次達成合作。 隨著本公司全球客戶群的日益擴大，我們將繼續主動滿足 OTC 市場參與者的需求，並且以具有影響力的方式發揮本身的即時數據服務。」

OTC Markets Group 的市場數據業務為經紀商、合規團隊和風險管理團隊提供關鍵業務數據。 作為一級市場營辦商，OTC Markets 提供有關 OTCQX、OTCQB 和 Pink 三大市場證券的最全面、最權威、最即時的分析數據。

如欲了解更多關於 OTC Markets Group 的市場數據產品（包括平台接入資訊），請瀏覽 www.otcmarkets.com/market-data/overview 。

如需聯絡 OTC Markets Group 的市場數據團隊，請致電 +1 (212) 220-2166 或發送電郵至 marketdata@otcmarkets.com 。

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券進行交易的受規管市場營辦商。 我們以數據為驅動的披露標準構成了我們三大公開市場的基礎：OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。 我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATSs) 提供了重要的市場基礎設施，經紀交易商可以藉此來促進交易。 我們的創新模式為企業進入美國金融市場提供了更高效的途徑。 OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的另類交易系統 (ATS)，由 OTC Link LLC 營運，該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商，亦是 SIPC 的成員。

傳媒查詢：

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

開設 uSMART 帳戶 www.bit.ly/3YrmTl1

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