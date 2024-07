Überwasser-Suiten des Royalton Chic Antigua sind jetzt buchbar

ST. MICHAEL, Barbados, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts freut sich, bekanntgeben zu können, dass die mit Spannung erwarteten Überwasser-Suiten im neu eröffneten Royalton CHIC Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only , ab sofort gebucht werden können. Diese Suiten, die im September 2024 eingeweiht werden sollen, bieten einen einzigartigen und luxuriösen Rückzugsort im Herzen Antiguas, der Raffinesse mit dem für das Resort typischen „Party Your Way“-Konzept verbindet.



Anmutig über dem ruhigen Wasser der Karibik gelegen, haben diese Überwasser-Unterkünfte bereits die Fantasie anspruchsvoller Reisender beflügelt. Gäste können den ultimativen Luxus genießen, ohne zu weit entfernten Zielen wie Bali oder Bora Bora reisen zu müssen.

Jede der zwölf Überwasser-Suiten verfügt über einen bezaubernden Kristallglasboden, der es den Gästen ermöglicht, jeden Morgen das Meer unter sich zu bewundern. Das moderne, bezaubernde Dekor ergänzt ein umfassendes Serviceerlebnis mit einem privaten Butler, Zimmerservice aus sieben außergewöhnlichen Restaurants, privatem Check-in in der Suite und kulinarischen Köstlichkeiten. Die Suiten sind mit modernster Technik ausgestattet, darunter interaktive Smart-TVs und erstklassige Soundsysteme.

Die Überwasser-Suiten des Royalton CHIC Antigua zeichnen sich durch ihre Auswahl an drei verschiedenen Kategorien aus: Chairman-, Presidential- und Junior-Suiten. Jede Kategorie bietet ein einzigartiges Erlebnis, das sich perfekt für verschiedene besondere Anlässe eignet, z. B. für Paare, Flitterwochen, Babymoons, intime Junggesellen- oder Junggesellinnenreisen und vieles mehr. Alle diese Suiten gehören zur Diamond Club™-Zimmerkategorie, die den Zugang zu privaten und exklusiven Bereichen des Resorts, wie einem privaten Pool und Strandbereich, beinhaltet.

Jede Suite ist so konzipiert, dass sie eine nahtlose Mischung aus Innen- und Außenwohnbereichen bietet. Sie verfügt über bis zu 280 m² Fläche, ganzjährigen Panoramablick auf den Sonnenuntergang, private Terrassen mit Tauchbecken, direkten Zugang zum Meer und eine entspannende Hängematte über dem Wasser, die den perfekten Ort zum Entspannen bietet, während Sie die atemberaubende Umgebung genießen. Im Inneren finden Sie ein modernes Dekor mit lebhaften Akzenten, hochwertige Badezimmer mit Wannen und einzigartige Glasböden im Wohnzimmer, die einen Blick auf die Unterwasserwelt ermöglichen.

Die strategisch günstig im Resort gelegenen Überwasser-Suiten bieten einen ungestörten, atemberaubenden Blick auf das Meer am Fuße eines Berges direkt über dem Ozean. Das Royalton CHIC Antigua revolutioniert weiterhin das All-Inclusive-Erlebnis, indem es es mit der dynamischen „Party Your Way“-Stimmung versieht, die in anderen berühmten Reisezielen wie Cancún und Punta Cana so gut angekommen ist. So können die Gäste ihr Urlaubserlebnis individuell gestalten, ob sie nun mit Freunden am Pool faulenzen, an ausgelassenen Partys teilnehmen oder sich in die Top-Suiten zurückziehen, um die Ruhe zu genießen.

Die Preise für diese luxuriösen Überwasser-Erlebnisse beginnen bei 1800 USD pro Person, pro Nacht. Für weitere Informationen oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie www.royaltonchicresorts.com .

