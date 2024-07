Hepsor Asi tütarettevõte omandas uue kinnistu Riias

Hepsor AS tütarettevõte Hepsor E18 SIA omandas 18. juulil 2024 kinnistu Riias aadressil Eiženijas iela 18. Arendamisele tuleb kaks kortermaja kokku 54 korteriga ning müüdava pinnaga kogumahus 2 800 m2. Ehitus algab 2025. aasta kolmandas kvartalis.

Hepsoril on elukondlikust kinnisvarast Riias arenduses veel 38. korteriga Nameja Rezidence ( https://hepsor.lv/namejarezidence/home/?=eng ), mis valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis ning 40. korteriga Annenhof Majas ( https://hepsor.lv/annenhofmajas/en/ ), mille valmimine on planeeritud 2025. aasta algusesse. Uue arenduse lisandumisega on Hepsori Riia elukondliku arenduse portfellis kokku 242 kodu.













Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

