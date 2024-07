Ipsen publie de solides résultats pour le premier semestre 2024, progresse sur ses lancements et revoit à la hausse ses objectifs pour l’exercice en cours

PARIS, FRANCE, 25 juillet 2024 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, publie aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2024.

Faits marquants

Approbation et lancement aux États-Unis d'Onivyde® (irinotécan) dans le traitement de première ligne du cancer du pancréas et d'Iqirvo® (elafibranor) dans le traitement de deuxième ligne de la cholangite biliaire primitive Acquisition d'une licence pour le tovorafenib hors États-Unis : ajout d’un actif attractif à notre portefeuille en Oncologie

De multiples transactions d'innovation externe à un stade précoce dans les domaines de l'Oncologie et des Neurosciences

Chiffres-clé

Croissance du chiffre d’affaires de 9,5% à taux de change constant1 (8,0% en données publiées) tirées par les performances de Cabometyx® (cabozantinib) et Dysport® (abobotulinumtoxinA), ainsi que par les contributions de Bylvay® (odevixibat) et d’Onivyde

Marge opérationnelle des activités à 32,4%, en baisse de 1,6 points, en raison de l’augmentation des investissements dans le portefeuille de produits R&D. Marge opérationnelle IFRS inchangée à 19,2%

Révision à la hausse des objectifs financiers 2024 : croissance du chiffre d’affaires supérieure à 7,0% à taux de change constant1 (objectif précédent : supérieure à 6,0% à taux de change constant1) ; marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% (objectif précédent : environ 30%)

« Le succès dans la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique se traduit par de solides résultats au premier semestre et nous sommes très bien positionnés pour poursuivre notre trajectoire de croissance attractive à moyen terme. » a commenté David Loew, Directeur Général d’Ipsen. « Dans les domaines de l'Oncologie, des Maladies Rares et des Neurosciences, nous disposons désormais d'un portefeuille complet de médicaments, avec de nouveaux lancements dans des indications clés cette année. Onivyde et Iqirvo sont en cours de lancement et nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre leur plein potentiel. Je suis également très heureux du développement de notre portefeuille de produits en R&D, avec notamment la récente obtention d'une licence pour le tovorafenib, un actif en phase avancée de développement, dans le domaine de l'Oncologie pédiatrique. »

« Pour le reste de l'année, nous restons concentrés sur les lancements et l'exécution commerciale, ainsi que sur d'autres opportunités de développement de notre portefeuille de produits en R&D. Nous disposons d'une feuille de route stratégique claire et ambitieuse, ainsi que d'une culture de l'excellence dans l'exécution qui nous permet de faire une réelle différence pour les patients et la société. »

Extrait des états financiers consolidés condensés des premiers semestres 2024 et 20232:









S1 2024 S1 2023 % variation (m€) (m€) Réalisé TTC3 Chiffre d’affaires 1 659,3 1 536,6 8,0% 9,5% Résultat opérationnel des activités 538,0 523,2 2,8% Marge opérationnelle des activités 32,4% 34,0% -1,6% pts Résultat net consolidé des activités 399,4 393,0 1,6% Bénéfice par action des activités 4,78 4,73 1,2% Résultat opérationnel IFRS 317,8 295,6 7,5% Marge opérationnelle IFRS 19,2% 19,2% - Résultat net consolidé IFRS 232,3 195,1 19,1% Bénéfice par action IFRS 2,78 2,35 18,4% Cash-flow libre 393,5 371,5 5,9% Dette nette (6,8) (272,2) n/a

Objectifs financiers pour l’année 2024



Ipsen revoit à la hausse ses objectifs financiers pour l’exercice 2024 :

Croissance du chiffre d’affaires supérieure à 7,0%, à taux de change constant

(objectif précédent : supérieure à 6,0% à taux de change constant). Sur la base des taux de change moyen en juin 2024, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l’ordre 1%.

(objectif précédent : supérieure à 6,0% à taux de change constant). Sur la base des taux de change moyen en juin 2024, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l’ordre 1%. Marge opérationnelle des activités supérieure à 30,0% du chiffre d’affaires, hors impact potentiel d’investissements additionnels dans le cadre de l’innovation externe (objectif précédent : environ 30%).

Développement du portefeuille de produits en R&D depuis le premier trimestre

En juin 2024, nous avons obtenu l'approbation de la FDA via une procédure accélérée aux États-Unis pour Iqirvo 80 mg en comprimés pour le traitement de la cholangite biliaire primitive, en association avec l'acide ursodésoxycholique (AUDC), chez l'adulte présentant une réponse inadéquate à l'AUDC, ou en monothérapie chez les patients intolérants à l'AUDC. Iqirvo a été, par la suite, mis à disposition sur ordonnance et est disponible à la livraison. Une décision dans l'Union européenne est attendue dans le courant de l'année.

En juin 2024, nous avons élargi notre collaboration et notre accord de licence avec Exelixis, Inc. pour le développement de Cabometyx® (cabozantinib) dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques avancées et les tumeurs neuroendocrines extra-pancréatiques avancées. Ce développement s'appuie sur les résultats positifs de l'essai de phase III CABINET.

En juin 2024, nous avons annoncé un renforcement de notre partenariat de recherche en oncologie avec Marengo Therapeutics, Inc. pour inclure TriSTAR, la technologie innovante "T-Cell Engager" de précision de la plateforme de Marengo. Selon les termes de l'accord, nous assumerons la responsabilité de toutes les activités, une fois le candidat au développement clinique retenu.

En juillet 2024, nous avons annoncé un accord de licence exclusif mondial avec Foreseen Biotechnology pour FS001, un conjugué anticorps-médicament doté d'un potentiel de première classe. Selon les termes de l'accord, nous assumerons la responsabilité des activités de préparation de Phase I.

Nous avons également annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat global en dehors des États-Unis avec Day One Biopharmaceuticals portant sur le tovorafenib, un inhibiteur RAF de type II administré par voie orale une fois par semaine pour le traitement d’un gliome de bas grade de type pédiatrique (GBG). Il s'agit de la forme la plus courante de cancer du cerveau chez l'enfant. Selon les termes de l'accord, nous serons responsables des aspects réglementaires et commerciaux concernant le tovorafenib dans tous les territoires en dehors des États-Unis.

Etats financiers consolidés condensés

Les états financiers consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 24 juillet 2024. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre 2024 ont été soumis à un examen limité des commissaires aux comptes du Groupe. Le rapport financier semestriel, en lien avec l’information réglementée, sera disponible sur ipsen.com, dans la section Information Réglementée de la rubrique Relations Investisseurs.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique et un webcast pour les investisseurs et les analystes se tiendront aujourd'hui à 13 heures, heure de Paris. Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en s'inscrivant ici ; les détails du webcast sont disponibles ici.

Calendrier

Ipsen prévoit de publier ses ventes réalisées depuis le début de l’année et du troisième trimestre le 24 octobre 2024.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de six mois courant jusqu’au 30 juin 2024 (le premier semestre ou S1 2024) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2024 (le deuxième trimestre ou T2 2024), comparativement à la période de six mois jusqu’au 30 juin 2023 (S1 2023) et la période de trois mois jusqu’au 30 juin 2023 (T2 2023) respectivement. Les commentaires sont basés sur la performance du premier semestre 2024.

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume- Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com.

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2 Extrait des résultats consolidés. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre ont été soumis à un examen limité des commissaires aux comptes du Groupe.

