Bourse Direct : Résultats consolidés du 1er semestre 2024. Produit net bancaire consolidé en hausse de 15,8%, Résultat d’exploitation consolidé en hausse de 24,7%, Accélération du recrutement de nouveaux comptes.

Résultats consolidés du 1er semestre 2024

Produit net bancaire consolidé de 36,0 millions d’euros en hausse de 15,8%

Résultat d’exploitation consolidé à 14,2 millions d’euros en hausse de 24,7%

Accélération du recrutement de nouveaux comptes

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Variation * Produit d’exploitation bancaire 38,4 33,6 14,2 % Dont produits d’intérêts nets 19,6 13,5 45,9 % Commissions brutes de courtage 18,0 18,1 -0,7 % Autres commissions nettes 0,8 2,0 -62,1 % Charges d’exploitation bancaire -2,4 -2,5 -5,4 % Produit net bancaire 36,0 31,1 15,8 % Charges d’exploitation générale -20,1 -18,1 10,9 % Dotation aux prov et amortissement -1,7 -1,6 8,5 % Résultat d’exploitation consolidé 14,2 11,3 24,7 % Impôt sur les bénéfices -3,8 -3,1 24,0 % Résultat net consolidé 10,4 8,3 25,4 % Résultat net-part du Groupe 10,2 8,1 25,2 % Intérêt minoritaire 0,2 0,2 -

*Pourcentages calculés à partir des données en milliers d’’euros.

Au 1er semestre 2024, Bourse Direct a enregistré un volume d’ordres exécutés en croissance de 0,6% à 2,4 millions.

Sur le semestre, le recrutement de nouveaux clients est en croissance de 19,9% par rapport au 1e semestre 2023. Bourse Direct enregistre ainsi plus de 333 000 comptes au 30 juin 2024.

EXOE, la filiale de Bourse Direct a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de 16,8% par rapport au 1er semestre 2023 et un résultat net en hausse de 31,2%.



Résultats consolidés de Bourse Direct

Le produit d’exploitation bancaire consolidé de Bourse Direct s’établit à 38,4 millions d’euros au 1er semestre 2024 en hausse de 14,2 % par rapport au 1er semestre 2023

Les charges d’exploitation bancaire s’élèvent à 2,4 millions d’euros en baisse de 5,4 % par rapport à 2023.

Ainsi, le produit net bancaire s’inscrit à 36,0 millions d’euros contre 31,1 millions d’euros en au 1er semestre 2023, soit une hausse de 15,8 %

Les charges d’exploitation générale s’élèvent à 20,1 millions d’euros contre 18,1 millions d’euros au premier semestre 2023 en croissance de 10,9 % en raison principalement de charges liées à la croissance du résultat.

Le résultat d’exploitation consolidé du 1er semestre 2024 s’inscrit ainsi à 14,2 millions d’euros, contre

11,3 millions d’euros sur la même période en 2023 en hausse de 24,7 %.

Le résultat net consolidé de Bourse Direct s’établit ainsi à 10,4 millions d’euros au titre du 1er semestre 2024, contre 8,3 millions d’euros au 1er semestre 2023 en hausse de 25,3 %

Structure de bilan consolidé

Les capitaux propres consolidés de Bourse Direct s’élèvent à 71,1 millions d’euros au 30 juin 2024 et la société dispose d’une situation financière solide avec une trésorerie consolidée d’un montant de 44,5 millions d’euros à cette date.

Perspectives

Bourse Direct poursuit le développement de son activité bourse en 2024 et offre à ses clients des services toujours plus innovants, tout en conservant des tarifs parmi les plus compétitifs du marché y compris pour les traders actifs au travers de sa plateforme TradeBox.

En juillet 2024, Bourse Direct a lancé un service de prêt de titres pour ses clients particuliers leur permettant ainsi de percevoir des revenus complémentaires sur leur portefeuille de titres.

Dans le cadre de son offre de produits et services à destination des particuliers ou des professionnels avec EXOE, l’expertise reste au cœur de sa démarche. EXOE, acteur indépendant de l’intermédiation, offre un service de meilleur exécution pour des institutionnels avec une totale neutralité. Bourse Direct s’inscrit dans une approche pédagogique pour accompagner et former ses clients particuliers dans leur projet d’investissements en bourse.

Le développement de la clientèle d’institutionnels et de son pôle Epargne sont également au centre de la stratégie de Bourse Direct aujourd’hui.

Le contexte de taux d’intérêt apporte des revenus récurrents et une bonne visibilité sur les sur les résultats de l’année 2024, qui devraient être en ligne avec la performance du 1er semestre 2024.

Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

Paris, le 25 juillet 2024

