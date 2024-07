Communiqué de presse



25 juillet 2024

Contribution de Nissan aux résultats de Renault Group au titre du deuxième trimestre 2024

Nissan a publié aujourd’hui les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2024/2025 couvrant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du premier trimestre de son exercice fiscal 2024/2025 (période du 1er avril au 30 juin 2024), après retraitements IFRS, se traduit dans le résultat net du deuxième trimestre 2024 de Renault Group par une contribution positive estimée à 38 millions d’euros1.

Pour rappel, à la suite des cessions par Renault Group de 211 millions d'actions Nissan annoncée le 13 décembre 2023 et de 99,1 millions d’actions Nissan annoncée le 28 mars 2024, ainsi que l’annulation des titres acquis dans le cadre de ces rachats par Nissan, la participation de Renault Group dans le capital de Nissan au 30 juin 2024 est de 38,92 % (16,19 % d'actions Nissan détenues en direct et 22,73 % d’actions détenues dans la fiducie française dont Renault Group est bénéficiaire).

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit plus de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

1 Sur la base d’un taux de change de 167,8 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre et d’un pourcentage d’intérêt de 39,1 % au 30 juin 2024.

