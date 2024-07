CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 25. HEINÄKUUTA 2024 KLO 9.30

Cargotec julkaisee tammi–kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksen torstaina 8.8.2024

Cargotec Oyj julkaisee tammi–kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksen torstaina 8.8.2024 noin klo 9.00. Raportti on saatavilla julkaisun jälkeen osoitteessa www.cargotec.fi.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 9.30. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka ja Hiabin johtaja Scott Phillips. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 9.30 mennessä.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50049132. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/q2-2024. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Martti Henttunen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 570 1878, martti.henttunen(at)cargotec.com

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi