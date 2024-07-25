Gravity 宣布全新可愛黑暗系解謎冒險遊戲 PIGROMANCE 已於 Steam 正式推出！

- 遊戲設計及創意屢獲全球多個遊戲獎項

- 現以八折優惠慶祝遊戲正式推出

韓國首爾, July 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球遊戲開發商和發行商 Gravity 宣布解謎冒險遊戲 PIGROMANCE 已於 7 月 25 日正式登陸 Stream。

解謎冒險遊戲 PIGROMANCE 的主角是一隻小豬，為了脫離變成香腸的命運而逃出香腸工廠，希望尋找真愛。 玩家需要解決不同謎題，同時穿越香腸工廠中的危險障礙來擺脫屠夫。 PIGROMANCE 的可愛 Q 版畫風與昏暗畫面形成強烈對比，恐怖的視覺和聲音效果，配合令人毛骨悚然的背景音樂，讓人仿如置身於黑暗童話故事之中。

在遊戲正式推出之前，PIGROMANCE 的高度可玩性和新穎概念早已屢獲獎項認可，包括 2024 年 INDIE CRAFT 優秀獎，入選 2023 年韓國 MWU (Made with Unity) 最佳獨立遊戲、2022 年 Level Up Showcase 第一名、2022 年 G-STAR Indie Awards 第二名，以及 2020 年 Global Indie Game Development Contest 銀獎。 PIGROMANCE 的懸疑故事情節令人耳目一新，在各大遊戲展均獲得一致好評。

遊戲正式版本已登陸 Steam， 支援 9 種不同語言，包括韓文、英文、日文、簡體中文和法文。 為慶祝遊戲正式推出，玩家於 8 月 7 日前購買可享八折優惠。

「PIGROMANCE 贏得多個遊戲獎項，可玩性得到認同，亦得到正面評價和現場玩家有口皆碑。 所有人都會愛上 PIGROMANCE，包括喜歡休閒遊戲的玩家。」Gravity 主機遊戲事業部首席經理 Yoo Jun 表示： 「我們收集了玩家們的珍貴意見去提高遊戲的完成度，而且 PIGROMANCE 的畫風搶眼、劇情引人入勝，與其他休閒遊戲截然不同。 我們衷心感謝所有耐心等待正式發布的玩家。」

[Gravity 官方網站] http://www.gravity.co.kr

[PIGROMANCE Steam 官方商店遊戲頁面] https://store.steampowered.com/app/1362120/_/

[PIGROMANCE 官方網站] https://www.pigromance.com/default/

- 媒體查詢：Gravity 2 Business unit

Sang-min Park / smpark@gravity.co.kr

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