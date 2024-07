Changement à la barre d’Epitopea et nouvelles nominations

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 25 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société transatlantique d’immunothérapies à ARN et un chef de file mondial de l’exploitation d’une nouvelle classe d’antigènes spécifiques aux tumeurs, CryptigenMC, pour la mise au point de vaccins accessibles et prêts à l’emploi contre les cancers difficiles à traiter, annonce la nomination du Dr Alan C. Rigby au poste de président et directeur général (PDG). Entrepreneur chevronné en biotechnologies et innovateur en oncologie, le Dr Rigby succède au Dr Jon Moore, partenaire d’exploitation chez l’un des investisseurs de la première heure d’Epitopea, Advent Life Sciences. Le Dr Moore, qui possède plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, en particulier aux premiers stades de découverte et de validation, transite vers le rôle de conseiller scientifique en chef (CSC) d’Epitopea. La société a également gonflé les rangs de son organe consultatif clinique et scientifique par l’ajout du Dr Michael Kalos, un expert de renommée mondiale en immunothérapie et en thérapie par lymphocytes T.



À titre de PDG, le Dr Rigby tirera profit de sa vaste expérience de création et de direction d’entreprises biotechnologiques, lui qui a obtenu plus de 250 millions de dollars américains pour le financement de jeunes pousses œuvrant dans le secteur de l’oncologie. Il a d’ailleurs été le cofondateur, président et directeur général d’HiberCell, une société américaine de biotechnologie lancée en 2019 grâce à un financement de 61 millions de dollars américains en capital-risque de série A. Avant d’évoluer chez HiberCell, il a occupé des postes de haute direction dans des entreprises biopharmaceutiques, notamment Warp Drive Bio, Inc. et Synta Pharmaceuticals, ainsi que des postes de cadre supérieur chez Eli Lilly and Company. Avant d’œuvrer en pharmaceutique et en biotechnologie, il a été chercheur principal à la Harvard Medical School pendant plus de dix ans, en plus d’être professeur adjoint et professeur adjoint auxiliaire. Ses travaux se concentraient sur l’utilisation d’outils de calcul pour accélérer la découverte de petites molécules et la validation de cibles, en particulier dans le domaine de la thérapeutique oncologique. Il détient un baccalauréat ès sciences spécialisé et un doctorat en biochimie de la Western University, au Canada.

« Je suis honoré et ravi d’être appelé à diriger Epitopea en cette période charnière, a déclaré le Dr Alan C. Rigby, nouveau PDG d’Epitopea. « L’entreprise se trouve à un tournant exaltant, alors qu’elle s’efforce de passer d’une organisation préclinique axée sur l’idéation et la création d’immunothérapies diverses à une organisation centrée sur la mise au point d’immunothérapies anticancéreuses transformationnelles à ARN.

Alors que nous accélérons la transition de notre gamme de produits précliniques en produits cliniques, nous cherchons à atteindre un autre niveau d’excellence et d’expertise stratégique en immunothérapie. Michael apporte une riche expérience dans ce domaine et un bilan positif en développement de produits à nos tout nouveaux comités consultatifs clinique et scientifique, ce qui appuie notre vision et notre mission de transposer les travaux précurseurs des cofondateurs d’Epitopea à l’Université de Montréal en nouveaux traitements anticancéreux aux bienfaits durables pour les patients », a-t-il ajouté.

Laurence Rulleau, présidente du conseil d’administration d’Epitopea et partenaire de gestion chez Fonds CTI Sciences de la vie, a renchéri : « Nous sommes ravis d’accueillir Alan à la tête d’Epitopea durant cette période de croissance et de transformation, alors que nous transposons nos programmes au milieu clinique dans l’objectif d’aider ceux qui comptent le plus, les patients que nous souhaitons traiter. Nous remercions également Jon pour sa précieuse contribution et son leadership en tant que PGD fondateur d’Epitopea ».

Le Dr Michael Kalos, un expert de renommée mondiale en immunothérapie et en thérapie par lymphocytes T, présidera les comités consultatifs clinique et scientifique d’Epitopea. Durant les 28 dernières années, Michael a cosigné plus de 85 manuscrits et chapitres d’ouvrages évalués par des pairs, en plus de déposer 26 brevets dans les domaines de la thérapie cellulaire, de l’immunothérapie et de la vaccination. Il a été membre de la haute direction de cTRL-Therapeutics et d’Arsenal Bio, et a occupé auparavant les postes de vice-président de la division de thérapies cellulaires immuno-oncologiques et oncologiques de Janssen, et de conseiller scientifique en chef de la division d’immuno-oncologie d’Eli Lilly. Michael est également membre de plusieurs conseils consultatifs et scientifiques de sociétés biopharmaceutiques publiques et privées, en plus d’être le fondateur et directeur général de Next Pillar Consulting.

« Je suis ravi de me joindre au comité consultatif scientifique d’Epitopea », a ajouté le Dr Michael Kalos, président des comités consultatifs clinique et scientifique d’Epitopea. « Je suis impressionné par la remarquable équipe d’Epitopea et par son approche novatrice dans la découverte d’antigènes tumoraux spécifiques exprimés de façon aberrante et jusqu’ici inexploités, les CryptigenMC. L’approche de l’équipe pour trouver ces nouvelles cibles, que de nombreux patients porteurs du même type de tumeur ont en commun, a le potentiel de transformer la mise au point de vaccins anticancéreux prêts à l’emploi et le paysage des cancers difficiles à traiter chez une population élargie de patients. »

À propos d’Epitopea

Epitopea est une société transatlantique de biotechnologie qui met au point des immunothérapies transformationnelles à ARN contre les cancers difficiles à traiter en ciblant une nouvelle classe d’antigènes inexploités qu’un grand nombre de patients ayant le même cancer ont en commun. L’entreprise possède une vaste bibliothèque de TSA CryptigenMC, découverts au moyen de sa plateforme exclusive CryptoMapMC, qui s’appuie sur l’immunopeptidomique, la génomique et la bio-informatique pour détecter des antigènes spécifiques aux tumeurs exprimés de façon aberrante (aeTSA) qui se cachent dans l’ADN « poubelle » du cancer. Ces TSA CryptigenMC cachés ont été découverts dans le cadre de recherches menées par les Drs Claude Perreault et Pierre Thibault à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal.

L’entreprise bénéficie de l’appui d’investisseurs dans les sciences de la vie, notamment Advent Life Sciences, CTI Sciences de la vie, Cambridge Innovation Capital, le Fonds de Solidarité FTQ, Harrington Discovery Institute et Novateur Ventures. Elle a recueilli plus de 13 millions de dollars américains lors de sa ronde de financement. Fondée en 2021, Epitopea est composée de deux sociétés, l’une à Cambridge, au Royaume-Uni, et l’autre à Montréal, au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez accéder au www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.