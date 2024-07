L’investissement de 1,25 million de dollars de CIRA dans les subventions Net Good permet aux jeunes et aux groupes mal desservis de faire de l’Internet au Canada un endroit meilleur

OTTAWA, Ontario, 25 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA est fière d’annoncer un financement de 1,25 million de dollars dans le cadre de son programme Net Good, qui vise à soutenir 15 nouvelles initiatives Internet communautaires qui améliorent la vie de la population canadienne. Les bénéficiaires de subventions Net Good font progresser l’infrastructure Internet à l’échelle des communautés, mettent en œuvre des solutions pour lutter contre les préjudices en ligne et s’assurent que l’Internet reste une force pour le bien. L’engagement de CIRA cette année envers l’écosystème Internet au Canada touchera plus de 50 000 personnes qui profiteront des formidables ressources, possibilités et connexions accessibles en ligne. Avec des investissements communautaires de 12,95 millions de dollars déployés dans 232 projets depuis 2014, les subventions Net Good par CIRA ont aidé à relever les défis numériques et ont fourni un financement essentiel aux groupes mal desservis touchés par le fossé numérique du Canada.



Selon une recherche effectuée pour le Dossier documentaire sur Internet au Canada 2024 de CIRA, plus des trois quarts des Canadien·nes (76 %) signalent toujours avoir reçu leurs nouvelles en ligne, malgré la décision de Meta de retirer le contenu des nouvelles de ses services canadiens en réponse au projet de loi C-18. Mais avec la propagation de la mésinformation, certaines des initiatives financées par CIRA cette année se concentrent non seulement sur la lutte contre la mésinformation, mais aussi sur l’identification de sources d’informations fiables et la sécurité de leurs communautés en ligne.

« Les jeunes sont souvent confronté·es à une éducation en ligne inadéquate en matière de sécurité. Wikimedia Canada veut leur donner les compétences nécessaires pour identifier la mésinformation et promouvoir un environnement numérique plus sûr », a déclaré Louis Germain, directeur général, Wikimedia Canada. « Le financement de CIRA pour notre Trousse d’outils de mésinformation pour les jeunes d’Atikamekw nous aidera à approfondir leur compréhension du rôle de Wikipédia dans la lutte contre la mésinformation, la promotion d’informations exactes et le soutien à la remise en état et à la décolonisation de leur histoire. »

Qu’il s’agisse d’aider à la création d’une trousse d’outils trilingue, du lancement d’un balado autochtone dirigé par des jeunes au Québec ou de l’organisation du Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) pour les jeunes en 2024 à Toronto en septembre, CIRA comprend le besoin essentiel de soutenir la prochaine génération de leaders canadien·nes en matière d’Internet. « La politique pour l’Internet néglige souvent les besoins uniques des jeunes en milieu rural et néglige le lien entre les espaces en ligne et hors ligne », a déclaré l’équipe du Centre John Humphrey pour la paix et les droits de la personne. « La subvention de CIRA permet aux jeunes voix de s’engager dans l’élaboration des politiques qui les touchent, en s’assurant que leurs préoccupations sont entendues et intégrées dans les processus décisionnels qui influencent leurs vies et leurs communautés. »

Pour Karim Bardeesy, directeur général de The Dais à l’Université métropolitaine de Toronto, le projet le plus passionnant de l’année est le FGI pour les jeunes de 2024 : « Nous sommes ravis de coanimer le premier Forum sur la gouvernance de l’Internet au Canada pour les jeunes avec le FGI pour les jeunes au Canada. En mobilisant les jeunes Canadien·nes dans la politique, la coordination et la sécurité en ligne, nous habilitons les jeunes à façonner l’avenir de notre paysage numérique. Le financement de CIRA est essentiel pour favoriser une génération de leaders informé·es et responsables sur Internet. »

L’augmentation des escroqueries en ligne, de la cyberintimidation et de l’exploitation sexuelle souligne la nécessité de s’assurer que les jeunes sont équipés pour établir des relations en ligne saines et disposent des outils nécessaires pour utiliser Internet comme une force au service du bien. La plupart des initiatives de cette année se concentrent sur la sécurité en ligne pour améliorer les compétences technologiques des utilisateur·rices canadien·nes de l’Internet en vue de faciliter leur navigation dans la nouvelle réalité de l’IA et des cybermenaces et d’améliorer leur qualité de vie. « Les subventions Net Good par CIRA sont essentielles pour soutenir les projets sur Internet menés par la communauté, combler le fossé numérique pour les communautés mal desservies et améliorer la sécurité en ligne pour nos jeunes. Nous sommes fiers de promouvoir ces organisations qui s’efforcent de favoriser un changement positif pour un Internet plus sûr et plus accessible pour les Canadien·nes », a déclaré Charles Noir, vice-président, Investissement communautaire, politique et défense des intérêts de CIRA.

Faits importants

Le financement de cette année se concentre sur trois thèmes principaux : l’infrastructure, la sécurité en ligne et l’engagement en matière de politiques. Quelques données importantes à noter :

10 initiatives axées sur la sécurité en ligne, trois sont consacrées à l’infrastructure et à l’engagement de deux aux politiques de fonctionnalités.

10 projets (66 %) servent les étudiant·es.

9 projets (60 %) visent à soutenir les collectivités éloignées et rurales.

7 projets (46 %) servent les peuples autochtones.

Bénéficiaires de subventions de CIRA 2024

Alberta

Centre John Humphrey pour la paix et les droits de la personne

Les jeunes des régions rurales de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan utiliseront des médias numériques basés sur les arts. Les jeunes pourront ainsi s’exprimer quant à leurs expériences de racisme en ligne dans le cadre de séances d’échange de connaissances avec des parties prenantes des politiques.

Colombie-Britannique

Services communautaires PLEA

Il s’agit de 500 ateliers scolaires visant à mettre fin à l’exploitation sexuelle en ligne des jeunes en renseignant les enfants et les jeunes adultes et en leur donnant accès à des outils pratiques pour se protéger contre l’exploitation et la sextorsion en ligne.

Manitoba

The Pas Community Renewal Corporation

L’installation d’un réseau sans fil gratuit et fiable pour les résident·es de la communauté, les visiteurs et le personnel de la bibliothèque Pas Regional, rendant l’Internet haute vitesse et les programmes de bibliothèque plus accessibles.

Nunavut

Ligne d’assistance du Kamatsiaqtut Nunavut

Il s’agit d’ateliers virtuels et de ressources en santé mentale portant sur la sécurité en ligne, les relations saines, la violence fondée sur le sexe et la cyberintimidation. Ces ateliers sont tout spécialement conçus pour les élèves autochtones du secondaire.

Association de Pinnguaq

Il s’agit de quatre camps hybrides d’une semaine proposant une formation stimulante et pratique aux enfants du Nunavut et de l’Ontario sur la sécurité en ligne, l’IA, la confidentialité, la mésinformation et la cyberintimidation.

Ontario

Nation Ojibway du lac Wabigoon

Il s’agit d’une extension du réseau de fibres optiques de la nation pour offrir des services Internet abordables, rapides et de haute qualité aux résident·es et aux immeubles dans la communauté.

Cybersécurité pour les personnes âgées

Cette trousse à outils de la formation multimédia sur la cybersécurité informe les personnes âgées résidant en milieu rural en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick sur la façon d’éviter les escroqueries en ligne et de rester en sécurité en ligne.

Hackergal

La sécurité en ligne sera le point central de la programmation STIM de Hackergal pour l’année scolaire 2024-2025. Il s’agit de veiller à ce que les filles partout au Canada reçoivent une formation et des ressources adaptées pour naviguer dans le paysage numérique.

Jeunes entreprises canadiennes

Il s’agit d’une série de modules d’apprentissage numérique autonome destinés aux jeunes autochtones, des régions nordiques et rurales, âgé·es de 12 à 16 ans. Ces modules leur permettent de protéger leurs données financières, d’évaluer les conseils financiers et de comprendre leurs droits en matière de technologie numérique.

Plateforme

Il s’agit d’un cadre éducatif national qui aide les femmes et les personnes queer à comprendre les risques en ligne, les paramètres de confidentialité et les comportements sécuritaires à adopter en ligne. Le cadre réduit ainsi les obstacles à l’engagement civique et à la participation en ligne.

Hébergement femmes Canada

Il s’agit de modules en ligne pour les travailleur·ses de refuge qui visent la résolution de problèmes courants de sécurité en ligne auxquels font face les survivantes de violence familiale dans les communautés nordiques, rurales et autochtones.

Toronto Metropolitan University

Un Forum sur la gouvernance de l’Internet hybride pour les jeunes (FGI) en septembre 2024 qui fournira une plateforme aux jeunes Canadien·nes (18 à 30 ans) pour se réunir et discuter de la politique publique sur Internet, des problèmes de connectivité et de la coordination mondiale de l’Internet. Le FGI pour les jeunes comprendra de jeunes intervenant·es et détenteur·rices de droits diversifiés et de partout au Canada, bâtissant ainsi la prochaine génération de leaders canadien·nes sur Internet.

Saskatchewan

Nation crie d’Onion Lake

Il s’agit du déplacement du principal centre de réseau de la Nation vers un nouvel endroit plus accessible pour les technicien·nes et de l’installation d’une nouvelle ligne de fibre optique. Ces travaux améliorent l’accès à la connectivité à un prix abordable pour davantage de bâtiments et de résident·es de la Nation.

Québec

Idée éducation entrepreneuriale

Des outils éducatifs en ligne et des balados sur la sécurité en français conçus et hébergés conjointement par des étudiant·es qui traitent de la cyberintimidation, des techniques d’hameçonnage, des logiciels malveillants, de la surveillance, du piratage et de la désinformation.

Wikimedia Canada

Il est question d’une trousse d’outils et d’un balado trilingue conçus conjointement par de jeunes Atikamekw qui portent surtout sur la sécurité en ligne, la lutte contre la mésinformation et la promotion de renseignements exacts issus de sources fiables.

Ressources

Pour en savoir plus sur le programme de subventions de CIRA : https://www.cira.ca/fr/subventions/

Pour en savoir plus sur tous les projets soutenus au cours de la dernière décennie : https://www.cira.ca/fr/subventions/historique/

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible à tous·tes. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et de ses subventions de CIRA

Le programme Net Good par CIRA soutient des communautés, des projets et des politiques qui améliorent Internet pour l’ensemble de la population canadienne. CIRA est fière de financer le programme Net Good par CIRA avec ses revenus générés grâce aux domaines .CA et aux services de cybersécurité. Les subventions de CIRA représentent une de ses plus précieuses contributions au programme Net Good avec près de 13 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le Canada pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement sur le plan des politiques.

