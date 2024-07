COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris – 25 juillet 2024

Bureau Veritas nomme Maria Lorente Fraguas

au poste de Vice-Présidente Exécutive et Directrice des Ressources Humaines



Bureau Veritas, un leader mondial de l'industrie des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce la nomination de Maria Lorente Fraguas au poste de Vice-Présidente Exécutive et Directrice des Ressources Humaines, à compter du 1er octobre 2024.

Alors que Bureau Veritas entame une nouvelle étape avec le lancement récent de sa stratégie LEAP I 28, cette nomination est clé dans l'évolution du modèle RH du Groupe, pour assurer le développement de nouvelles compétences stratégiques et de nouvelles méthodes de travail grâce à l’appui des nouvelles technologies. Maria apporte au Groupe une vaste expérience de la direction des ressources humaines, en particulier en matière de développement des talents, de transformation, de diversité et d’inclusion. Auparavant, Maria était Directrice des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise et membre du Comité Exécutif de Nexans.

Maria Lorente Fraguas sera rattachée à Hinda Gharbi, Directrice Générale, et sera membre du Comité Exécutif du Groupe. Elle succède à Kathryn Dolan qui a décidé de poursuivre des opportunités de carrière en dehors du Groupe Bureau Veritas.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a commenté :

« Je suis ravie d'accueillir Maria Lorente Fraguas au sein du Comité Exécutif du Groupe et très heureuse d’avoir l’opportunité d’intégrer une leader aussi expérimentée au sein de notre équipe. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie LEAP | 28, Maria jouera un rôle central dans l'évolution de notre modèle de ressources humaines, l'acquisition de nouvelles compétences stratégiques, le développement de nos talents et de notre expertise afin de favoriser une croissance durable. Je tiens également à remercier Kathryn Dolan pour son engagement et ses nombreuses contributions à la fonction RH du Groupe Bureau Veritas au cours des sept dernières années."



À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié de ses clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.



