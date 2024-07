ASSYSTEM : Chiffres d'affaires du 1er semestre 2024

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 : 301,3 M€ (+6,7%)

Paris - La Défense, le 25 juillet 2024 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2024, clos le 30 juin.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2024 et variations par rapport à 2023 (non audité)

En millions d'euros S1 2023 S1 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 282,5 301,3 +6,7% +5,8% France 186,5 189,6 +1,7% +3,7% International 96,0 111,7 +16,4% +9,9%

(1) Intégrations de la société indienne L&T Infrastructure Engineering Limited (L&T IEL) et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.



Au 1er semestre 2024, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 301,3 M€ contre 282,5 M€ au 1er semestre 2023, soit une croissance totale de +6,7% dont +5,8% en organique, +0,7% d’effet périmètre et +0,2% d’effet de la variation des taux de change.

Le 1er semestre 2024 est porté par une demande toujours soutenue en Nucléaire (73% du chiffre d’affaires de la période) qui ressort à +10,0% en organique par rapport au 1er semestre 2023.

FRANCE (63% du chiffre d’affaires consolidé du semestre)

Les activités en France, à 189,6 M€ contre 186,5 M€ au 1er semestre 2023, progressent de +1,7% au total, dont +3,7% en organique et -2,0% d’effet périmètre (impact net de la déconsolidation des activités dans la zone Pacifique et de l’acquisition de Keops).

L’activité Nucléaire (87% du chiffre d’affaires France au S1 2024) affiche une croissance organique de +8,3% portée par les études concernant les projets des nouveaux EPR et le développement des projets ayant trait au cycle du combustible, alors que le niveau d’activité sur le parc nucléaire installé se maintient à un niveau élevé.

INTERNATIONAL (37% du chiffre d’affaires consolidé du semestre)

Les activités à l’International, à 111,7 M€ contre 96,0 M€ au 1er semestre 2023, sont en progression de +16,4%, dont +9,9% en organique, +5,9% d’effet périmètre (acquisition de L&T IEL) et +0,5% d’effet de la variation des taux de change.

L’activité Nucléaire à l’international (50% du chiffre d’affaires International au S1 2024) enregistre une croissance de +15,4% en organique. Au Royaume-Uni, la croissance dans le Nucléaire reste soutenue après la très forte accélération enregistrée en 2023. L’Inde conserve une bonne dynamique au T2 dans un contexte d’élections législatives, alors qu’en Arabie saoudite l’activité liée aux grands projets d’Infrastructure se stabilise à un niveau élevé après le pic de mi 2023.

PAIEMENT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2023

L’Assemblée générale du 24 mai 2024 a approuvé la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende 12,50 euros par action au titre de l’exercice 2023 pour un montant total de 185,6 M€. Le dividende a été versé en deux temps : un acompte de 7,00 euros payé le 5 avril 2024 pour un montant de 104,2 M€ et le solde de 5,50 euros payé le 12 juillet dernier pour un montant de 81,4 M€.

CALENDRIER FINANCIER 2024

11 septembre : Résultats semestriels 2024 – Réunion de présentation le jeudi 12 septembre à 8h30

Réunion de présentation le jeudi 12 septembre à 8h30 24 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

ANNEXES

NOTA : Les variations étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

DONNEES HISTORIQUES PAR GEOGRAPHIE EN 2023

En millions d'euros T1 2023 T2 2023 S1 2023 T3 2023 T4 2023 S2 2023 CA 2023 Groupe 143,8 138,6 282,5 139,3 155,8 295,1 577,5 France 94,8 91,7 186,5 86,6 101,8 188,4 374,8 International 49,0 47,0 96,0 52,7 54,0 106,7 202,7

DONNEES GEOGRAPHIQUE PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2023 T1 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 143,8 154,3 +7,2% +5,5% France 94,8 97,6 +2,9% +4,3% International 49,0 56,7 +15,6% +7,7%





En millions d'euros T2 2023 T2 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 138,6 147,0 +6,1% +6,2% France 91,7 92,0 +0,4% +3,1% International 47,0 55,0 +17,1% +12,4%

(1) Intégrations de la société indienne L&T IEL et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

