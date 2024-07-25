TOUAX : rachat d'actions du 26 juin au 3 juillet 2024

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 25 juillet 2024 17:45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Touax SCA déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 26 juin au 3 juillet 2024 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|26/06/2024
|FR0000033003
|1669
|3,5830
|XPAR
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|27/06/2024
|FR0000033003
|1991
|3,5799
|XPAR
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|28/06/2024
|FR0000033003
|2010
|3,5500
|XPAR
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|01/07/2024
|FR0000033003
|2197
|3,6483
|XPAR
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|02/07/2024
|FR0000033003
|2173
|3,8577
|XPAR
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|03/07/2024
|FR0000033003
|1260
|3,9480
|XPAR
|TOTAL
|11300
|3,6945
Le reporting détaillé est disponible en annexe.
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus d’informations : www.touax.com
TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
Gérants
touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00
| Nom de l'émetteur
| Code Identifiant
| Nom du PSI
| Code Identifiant PSI
| jour/heure de la transaction
| Code identifiant de l'instrument financier
| Prix unitaire (unité)
| Devise
| Quantité achetée
| Code identifiant marché
| Numéro de référence de la transaction
| Objectif du rachat
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T07:05:45.692457Z
|FR0000033003
|3,61
|EUR
|649
|XPAR
|jAj6AmgT2f000pe0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T07:05:45.692654Z
|FR0000033003
|3,61
|EUR
|20
|XPAR
|jAj6AmgT2f000pr0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:17:04.747214Z
|FR0000033003
|3,58
|EUR
|90
|XPAR
|jAj6AmgU9f001mc0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:34:48.026556Z
|FR0000033003
|3,58
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AmgUQo0022y0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:34:48.076637Z
|FR0000033003
|3,58
|EUR
|33
|XPAR
|jAj6AmgUQo002380
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:34:54.641195Z
|FR0000033003
|3,58
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AmgUQu0023I0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:34:54.699972Z
|FR0000033003
|3,58
|EUR
|33
|XPAR
|jAj6AmgUQu0023S0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:35:36.588123Z
|FR0000033003
|3,58
|EUR
|144
|XPAR
|jAj6AmgURb0023i0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:35:41.645660Z
|FR0000033003
|3,55
|EUR
|498
|XPAR
|jAj6AmgURh002410
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-26T08:42:26.569805Z
|FR0000033003
|3,55
|EUR
|2
|XPAR
|jAj6AmgUYE0025T0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T07:03:34.888272Z
|FR0000033003
|3,6
|EUR
|499
|XPAR
|jAj6AmgpU6000bJ0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T07:03:34.888467Z
|FR0000033003
|3,6
|EUR
|492
|XPAR
|jAj6AmgpU6000bW0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T09:15:39.251038Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|7
|XPAR
|jAj6AmgrXv001qb0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T09:28:24.832451Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|106
|XPAR
|jAj6AmgrkG002Fo0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T09:31:31.984655Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AmgrnG002ga0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T09:31:32.041022Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|89
|XPAR
|jAj6AmgrnG002gk0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T09:41:19.695961Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|33
|XPAR
|jAj6Amgrwl002s20
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T10:15:33.516444Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|27
|XPAR
|jAj6AmgsTt003cW0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T10:21:08.231832Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|36
|XPAR
|jAj6AmgsZH003mU0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-27T10:37:59.443486Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|202
|XPAR
|jAj6Amgspb004270
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T07:06:52.240444Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|79
|XPAR
|jAj6AmhC0q001wG0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T07:06:52.240740Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AmhC0q001wW0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T07:06:52.240851Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|91
|XPAR
|jAj6AmhC0q001wg0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T07:13:09.861608Z
|FR0000033003
|3,56
|EUR
|790
|XPAR
|jAj6AmhC6v002700
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T08:29:55.505808Z
|FR0000033003
|3,54
|EUR
|473
|XPAR
|jAj6AmhDJD003Bh0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T08:29:55.505942Z
|FR0000033003
|3,54
|EUR
|96
|XPAR
|jAj6AmhDJD003Br0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-06-28T09:22:45.131659Z
|FR0000033003
|3,54
|EUR
|431
|XPAR
|jAj6AmhE8J004030
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T07:06:16.326740Z
|FR0000033003
|3,5
|EUR
|123
|XPAR
|jAj6AmiHQu002am0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T07:23:40.890454Z
|FR0000033003
|3,59
|EUR
|371
|XPAR
|jAj6AmiHhk003RH0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T07:55:58.979274Z
|FR0000033003
|3,65
|EUR
|36
|XPAR
|jAj6AmiID0004Xz0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T07:55:58.979435Z
|FR0000033003
|3,65
|EUR
|136
|XPAR
|jAj6AmiID0004Y90
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T07:58:10.132034Z
|FR0000033003
|3,65
|EUR
|194
|XPAR
|jAj6AmiIF6004iG0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T08:29:06.555673Z
|FR0000033003
|3,66
|EUR
|227
|XPAR
|jAj6AmiIj3005Fl0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T08:37:59.278433Z
|FR0000033003
|3,66
|EUR
|100
|XPAR
|jAj6AmiIre005MF0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T08:53:32.906989Z
|FR0000033003
|3,68
|EUR
|10
|XPAR
|jAj6AmiJ6i005VP0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T08:54:06.885041Z
|FR0000033003
|3,68
|EUR
|157
|XPAR
|jAj6AmiJ7G005Va0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T09:25:00.691475Z
|FR0000033003
|3,68
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AmiJb8005pl0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T09:35:21.641245Z
|FR0000033003
|3,68
|EUR
|500
|XPAR
|jAj6AmiJlA005wN0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-01T11:46:13.905426Z
|FR0000033003
|3,76
|EUR
|43
|XPAR
|jAj6AmiLnp007PB0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:04:10.301259Z
|FR0000033003
|3,79
|EUR
|700
|XPAR
|jAj6AmidsQ000pR0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:12:35.499865Z
|FR0000033003
|3,79
|EUR
|473
|XPAR
|jAj6Amie0Z000ui0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:20:43.753444Z
|FR0000033003
|3,9
|EUR
|71
|XPAR
|jAj6Amie8R000zD0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:27:55.484508Z
|FR0000033003
|3,94
|EUR
|300
|XPAR
|jAj6AmieFP0012E0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:28:14.342900Z
|FR0000033003
|3,94
|EUR
|111
|XPAR
|jAj6AmieFi0012X0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:29:02.389306Z
|FR0000033003
|3,94
|EUR
|400
|XPAR
|jAj6AmieGT0012n0
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J48
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2024-07-02T07:29:35.848481Z
|FR0000033003
|3,94
|EUR
|118
|XPAR
|jAj6AmieH0001300
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J49
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ14
|2024-07-02T07:29:35.848481Z
|FR0000033004
|4,94
|EUR
|119
|XPAR
|jAj6AmieH0001301
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J50
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ15
|2024-07-02T07:29:35.848481Z
|FR0000033005
|5,94
|EUR
|120
|XPAR
|jAj6AmieH0001302
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J51
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ16
|2024-07-02T07:29:35.848481Z
|FR0000033006
|6,94
|EUR
|121
|XPAR
|jAj6AmieH0001303
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J52
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ17
|2024-07-02T07:29:35.848481Z
|FR0000033007
|7,94
|EUR
|122
|XPAR
|jAj6AmieH0001304
|annulation
|TOUAX
|969500QZJBA9R36U9J53
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ18
|2024-07-02T07:29:35.848481Z
|FR0000033008
|8,94
|EUR
|123
|XPAR
|jAj6AmieH0001305
|annulation
Pièce jointe