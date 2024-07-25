TOUAX : rachat d'actions du 26 juin au 3 juillet 2024

| Source: TOUAX TOUAX

INFORMATION REGLEMENTEE        Paris, 25 juillet 2024 17:45

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DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2024

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Touax SCA déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 26 juin au 3 juillet 2024 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 26/06/2024 FR0000033003 1669 3,5830 XPAR
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 27/06/2024 FR0000033003 1991 3,5799 XPAR
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 28/06/2024 FR0000033003 2010 3,5500 XPAR
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 01/07/2024 FR0000033003 2197 3,6483 XPAR
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 02/07/2024 FR0000033003 2173 3,8577 XPAR
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 03/07/2024 FR0000033003 1260 3,9480 XPAR
      TOTAL 11300 3,6945  

Le reporting détaillé est disponible en annexe.

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX        SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI        Ghislaine Gasparetto
Gérants        
touax@touax.com        ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com        Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00

        

Nom de l'émetteur

  		Code Identifiant

  		Nom du PSI

  		Code Identifiant PSI

  		jour/heure de la transaction

  		Code identifiant de l'instrument financier

  		Prix unitaire (unité)

  		Devise

  		Quantité achetée

  		Code identifiant marché

  		Numéro de référence de la transaction

  		Objectif du rachat

  		 
 
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T07:05:45.692457Z FR0000033003 3,61 EUR 649 XPAR jAj6AmgT2f000pe0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T07:05:45.692654Z FR0000033003 3,61 EUR 20 XPAR jAj6AmgT2f000pr0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:17:04.747214Z FR0000033003 3,58 EUR 90 XPAR jAj6AmgU9f001mc0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:48.026556Z FR0000033003 3,58 EUR 100 XPAR jAj6AmgUQo0022y0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:48.076637Z FR0000033003 3,58 EUR 33 XPAR jAj6AmgUQo002380 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:54.641195Z FR0000033003 3,58 EUR 100 XPAR jAj6AmgUQu0023I0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:34:54.699972Z FR0000033003 3,58 EUR 33 XPAR jAj6AmgUQu0023S0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:35:36.588123Z FR0000033003 3,58 EUR 144 XPAR jAj6AmgURb0023i0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:35:41.645660Z FR0000033003 3,55 EUR 498 XPAR jAj6AmgURh002410 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-26T08:42:26.569805Z FR0000033003 3,55 EUR 2 XPAR jAj6AmgUYE0025T0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T07:03:34.888272Z FR0000033003 3,6 EUR 499 XPAR jAj6AmgpU6000bJ0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T07:03:34.888467Z FR0000033003 3,6 EUR 492 XPAR jAj6AmgpU6000bW0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:15:39.251038Z FR0000033003 3,56 EUR 7 XPAR jAj6AmgrXv001qb0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:28:24.832451Z FR0000033003 3,56 EUR 106 XPAR jAj6AmgrkG002Fo0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:31:31.984655Z FR0000033003 3,56 EUR 500 XPAR jAj6AmgrnG002ga0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:31:32.041022Z FR0000033003 3,56 EUR 89 XPAR jAj6AmgrnG002gk0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T09:41:19.695961Z FR0000033003 3,56 EUR 33 XPAR jAj6Amgrwl002s20 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T10:15:33.516444Z FR0000033003 3,56 EUR 27 XPAR jAj6AmgsTt003cW0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T10:21:08.231832Z FR0000033003 3,56 EUR 36 XPAR jAj6AmgsZH003mU0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-27T10:37:59.443486Z FR0000033003 3,56 EUR 202 XPAR jAj6Amgspb004270 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:06:52.240444Z FR0000033003 3,56 EUR 79 XPAR jAj6AmhC0q001wG0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:06:52.240740Z FR0000033003 3,56 EUR 50 XPAR jAj6AmhC0q001wW0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:06:52.240851Z FR0000033003 3,56 EUR 91 XPAR jAj6AmhC0q001wg0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T07:13:09.861608Z FR0000033003 3,56 EUR 790 XPAR jAj6AmhC6v002700 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T08:29:55.505808Z FR0000033003 3,54 EUR 473 XPAR jAj6AmhDJD003Bh0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T08:29:55.505942Z FR0000033003 3,54 EUR 96 XPAR jAj6AmhDJD003Br0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-06-28T09:22:45.131659Z FR0000033003 3,54 EUR 431 XPAR jAj6AmhE8J004030 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:06:16.326740Z FR0000033003 3,5 EUR 123 XPAR jAj6AmiHQu002am0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:23:40.890454Z FR0000033003 3,59 EUR 371 XPAR jAj6AmiHhk003RH0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:55:58.979274Z FR0000033003 3,65 EUR 36 XPAR jAj6AmiID0004Xz0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:55:58.979435Z FR0000033003 3,65 EUR 136 XPAR jAj6AmiID0004Y90 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T07:58:10.132034Z FR0000033003 3,65 EUR 194 XPAR jAj6AmiIF6004iG0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:29:06.555673Z FR0000033003 3,66 EUR 227 XPAR jAj6AmiIj3005Fl0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:37:59.278433Z FR0000033003 3,66 EUR 100 XPAR jAj6AmiIre005MF0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:53:32.906989Z FR0000033003 3,68 EUR 10 XPAR jAj6AmiJ6i005VP0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T08:54:06.885041Z FR0000033003 3,68 EUR 157 XPAR jAj6AmiJ7G005Va0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T09:25:00.691475Z FR0000033003 3,68 EUR 300 XPAR jAj6AmiJb8005pl0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T09:35:21.641245Z FR0000033003 3,68 EUR 500 XPAR jAj6AmiJlA005wN0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-01T11:46:13.905426Z FR0000033003 3,76 EUR 43 XPAR jAj6AmiLnp007PB0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:04:10.301259Z FR0000033003 3,79 EUR 700 XPAR jAj6AmidsQ000pR0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:12:35.499865Z FR0000033003 3,79 EUR 473 XPAR jAj6Amie0Z000ui0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:20:43.753444Z FR0000033003 3,9 EUR 71 XPAR jAj6Amie8R000zD0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:27:55.484508Z FR0000033003 3,94 EUR 300 XPAR jAj6AmieFP0012E0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:28:14.342900Z FR0000033003 3,94 EUR 111 XPAR jAj6AmieFi0012X0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:29:02.389306Z FR0000033003 3,94 EUR 400 XPAR jAj6AmieGT0012n0 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J48 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033003 3,94 EUR 118 XPAR jAj6AmieH0001300 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J49 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ14 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033004 4,94 EUR 119 XPAR jAj6AmieH0001301 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J50 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ15 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033005 5,94 EUR 120 XPAR jAj6AmieH0001302 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J51 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ16 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033006 6,94 EUR 121 XPAR jAj6AmieH0001303 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J52 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ17 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033007 7,94 EUR 122 XPAR jAj6AmieH0001304 annulation  
TOUAX 969500QZJBA9R36U9J53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ18 2024-07-02T07:29:35.848481Z FR0000033008 8,94 EUR 123 XPAR jAj6AmieH0001305 annulation  

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communiqué 25 juillet 2024 - rachat d'actions du 26 juin au 3 juillet 2024