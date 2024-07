Communiqué de presse

Paris, le 25 juillet 2024

Crédit Agricole Immobilier et Nexity

entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition

de Nexity Property Management par Crédit Agricole Immobilier

Au travers de cet accord, Crédit Agricole Immobilier s’est engagé à acquérir Nexity Property Management, filiale de Property Management (syndic, gestion locative et technique) du Groupe Nexity, opérateur global d’immobilier.

Avec l’acquisition de Nexity Property Management, entreprise spécialisée dans la gestion d’actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux, Crédit Agricole Immobilier bénéficierait de l’apport d’expertises complémentaires – gestion d’immeubles de grande hauteur et immobilier logistique – et d’une couverture régionale élargie. Il entend ainsi renforcer l’accompagnement de l’ensemble des clients institutionnels, dont ceux des Caisses régionales et des filiales du groupe Crédit Agricole, dans leurs projets d’investissements, en droite ligne avec l’approche de banque universelle de proximité.

Conformément à son ambition stratégique de devenir un des leaders du secteur à horizon 2025, Crédit Agricole Immobilier deviendrait le premier acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d’affaires1.

Pour Nexity, cette opération s’inscrit pleinement dans la feuille de route du Groupe et sa recherche de partenariats stratégiques et financiers sur ses métiers de gestion, annoncée et initiée en 2023.

Leader français du Property Management sur des actifs tertiaires en France, Nexity Property Management dispose d’une offre complète de gestion technique et administrative des actifs de bout en bout, de gestion de copropriétés, de pilotage de travaux et de maitrise d’ouvrage déléguée ainsi que de pilotage des services aux occupants et aux bâtiments pour les grands ensembles tertiaires.

L’opération a obtenu les avis favorables des instances représentatives du personnel des UES Nexity Promotion Construction et Nexity Property Services. Elle demeure soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence française avec un closing attendu sur le quatrième trimestre.

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. serait non significatif. Cette opération générerait un retour sur investissement en ligne avec la politique du Crédit Agricole.

Valérie Wanquet, Directrice générale de Crédit Agricole Immobilier déclare : « Cette promesse d’acquisition de Nexity PM s’inscrit dans notre ambition de devenir le leader du Property Management en France.

Ce projet de développement d’envergure renforcerait davantage nos expertises sur l’ensemble des métiers de la gestion immobilière, offrant ainsi à nos clients, propriétaires institutionnels, la proposition de valeur la plus complète du marché. En cohérence avec le projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, il nous permettrait d’accompagner plus amplement nos clients sur leurs enjeux stratégiques environnementaux et sociétaux, notamment sur la transition énergétique et la réduction de l’empreinte carbone de leurs actifs immobiliers ».

Jean-Claude Bassien, Directeur général délégué de Nexity déclare : « Je me réjouis de la signature de cet accord avec le groupe Crédit Agricole, partenaire stratégique et de long terme du groupe Nexity, qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie de recentrage initiée en 2023 et l’exécution de notre feuille de route. Après la cession des activités d’Administration de biens en avril dernier, cette signature représente, une nouvelle étape importante de la transformation du Groupe vers un modèle d’opérateur urbain au service des territoires, centré sur la régénération urbaine et l’immobilier géré, tout en accélérant son désendettement ».

A propos du groupe Nexity – La vie ensemble

Avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre Raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment classée, pour la cinquième année consécutive, 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® septembre 2022. Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

À propos du groupe Crédit Agricole Immobilier

Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Immobilier accompagne ses clients particuliers, entreprises et collectivités publiques dans leurs projets immobiliers sur l’ensemble du territoire national en veillant à respecter 3 principes fondateurs : durabilité et performance des bâtiments, respect de l’environnement et décarbonation, inclusion et cohésion sociale.

Partenaire des projets immobiliers les plus ambitieux, nous conseillons nos clients pour créer avec eux de la valeur tout au long de leurs projets immobiliers : transaction, location, gestion locative, syndic de copropriété, stratégie immobilière, promotion résidentielle et tertiaire, réhabilitation, rénovation, aménagement d’espaces, property management et exploitation.

Pour en savoir plus : www.ca-immobilier.fr/nous-connaitre

1 Source: Xerfi

