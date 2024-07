Cegedim: Chiffre d’affaires en croissance au premier semestre 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 30 juin 2024

IFRS – Information réglementée – Non Auditée

Chiffre d’affaires en croissance pour Cegedim au premier semestre 2024

Croissance du chiffre d’affaires au S1 2024 de 6,0 %

Les activités de dématérialisation, de marketing et de cloud en croissance solide

Boulogne-Billancourt, France, le 25 juillet 2024 après bourse

Chiffre d’affaires

Premier semestre Variation S1 2024 / 2023 en millions d'euros 2024 2023 Reclassé (1) Reclassement (1) 2023 Publié Publié vs Reclassé (1) Organique (2) (3) vs

Reclassé Logiciels & Services 152,1 150,6 -10,9 161,5 1,0 % -1,7 % Flux 49,5 46,8 -1,4 48,2 5,8 % 5,7 % Data & Marketing 59,3 54,9 0,0 54,9 8,0 % 8,0 % BPO 39,9 32,8 0,0 32,8 21,6 % 21,6 % Cloud & Support 18,1 15,8 12,3 3,5 14,5 % 14,5 % Cegedim 319,0 301,0 0,0 301,0 6,0 % 4,6 %

(1) Compte tenu des synergies opérationnelles entre les métiers du cloud et de l’intégration de solutions IT, la division Cloud & Support comprend depuis le 1er janvier 2024 les filiales Cegedim Outsourcing et Audiprint (auparavant présentées en division Logiciels & Services) ainsi que BSV (auparavant présentée en division Flux).

(2) A périmètre et taux de change constants.

(3) L’impact des devises est positif de 0,2%, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet positif de périmètre de 1,2% est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim de Visiodent à partir du 1er mars 2024.





Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2024 de 319 millions d’euros, en croissance de 6,0% en données publiées et de 4,6 % en données organiques (2) par rapport à 2023. Les activités de dématérialisation, de marketing et de cloud portent la croissance qui subit à l’inverse, comme attendu, l’effet de comparaison avec les subventions Ségur de 2023 pour les professionnels de santé et le ralentissement prévu de l’activité internationale au deuxième trimestre.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & Services

Premier semestre Variation S1 2024 / 2023 en millions d'euros 2024 2023 Reclassé (1) Publié vs Reclassé (1) Organique (2) vs

Reclassé (1) Cegedim Santé 38,9 39,8 -2,4 % -11,5 % Assurances, RH, Pharmacies et autres services 86,7 84,5 2,7 % 2,7 % Activités internationales 26,5 26,3 0,6 % -1,1 % Logiciels & Services 152,1 150,6 1,0 % -1,7 %

Cegedim Santé connait une baisse de 2,4 % de son chiffre d’affaires au premier semestre en raison principalement, comme attendu, d’un effet de base défavorable lié au versement de subventions Ségur en 2023. L’effet périmètre favorable s’explique par l’intégration de Visiodent à partir du 1er mars 2024. Cegedim Santé a pour objectif en 2024 de compenser l’absence d’effet Ségur par sa croissance organique. Cette tendance est bien amorcée puisque le retard se comble progressivement (-17,1% de croissance organique au 1er trimestre, passant à -5,5 % au 2ème trimestre).

Les autres filiales françaises affichent une croissance de 2,7 % générée en premier lieu par le dynamisme des activités RH qui bénéficient de la diversification de leur clientèle cible. Les activités d’assurance bénéficient d’une activité projet dense sur le deuxième trimestre. Les activités de pharmacie souffrent quant à elles d’une base de comparaison défavorable sur les installations et mises à jour de matériels qui avaient connu une forte croissance en 2023 en prévision de l’intégration des fonctionnalités Ségur.

Les filiales internationales affichent une croissance organique légèrement négative, principalement en raison de l’activité médecin au Royaume-Uni pour laquelle la décision du Groupe de se recentrer sur l’Ecosse en se retirant d’Angleterre, Irlande du Nord et Pays de Galles commence à se matérialiser sur le deuxième trimestre. L’Espagne quant à elle, connait une belle croissance grâce au développement de l’activité hospitalière dans la région de Murcie ainsi que dans les centres de santé. L’effet positif de change est principalement lié à l’appréciation de la Livre Sterling.

Flux

Premier semestre Variation S1 2024 / 2023 en millions d'euros 2024 2023 Reclassé (1) Publié vs Reclassé (1) Organique (2) vs

Reclassé (1) E-business 30,0 27,8 7,6 % 7,4 % Tiers Payant 19,6 19,0 3,1 % 3,1 % Flux 49,5 46,8 5,8 % 5,7 %

L’activité e-business est en croissance de 7,6 %. Ses deux segments métier y contribuent positivement : Factures & achats, d’une part, poursuit son développement et constate une bonne reprise de l’activité en France et à l’international notamment en Allemagne où les entreprises se préparent à la réforme entrant en application au 1er janvier 2025. Le segment Flux de Santé d’autre part bénéficie du dynamisme des nouvelles offres à destination des hôpitaux pour la sécurisation de leurs approvisionnements pharmaceutiques.

La croissance de 3,1% affichée par le Tiers Payant provient principalement du développement de l’offre de détection des fraudes. Pour rappel, la croissance était impactée négativement au premier trimestre par le reclassement des flux relatifs au contrat Allianz désormais gérés en BPO depuis avril 2023.

Data & Marketing

Premier semestre Variation S1 2024 / 2023 en millions d'euros 2024 2023 Reclassé1 Publié vs Reclassé (1) Organique (2) vs

Reclassé (1) Data 28,1 28,9 -2,8 % -2,8 % Marketing 31,3 26,1 20,0 % 20,0 % Data & Marketing 59,3 54,9 8,0 % 8,0 %

Les activités Data sont en léger repli sur le premier semestre pour lequel la France s’est montrée plus dynamique que l’international.

La communication en officines poursuit sa forte croissance, fruit du développement de son offre phygitale de média en pharmacie.

BPO

Premier semestre Variation S1 2024 / 2023 en millions d'euros 2024 2023 Reclassé (1) Publié vs Reclassé (1) Organique ( 2) vs

Reclassé (1) BPO Assurances 28,7 22,2 29,5 % 29,5 % BPO Business Services* 11,2 10,7 5,1 % 5,1 % BPO 39,9 32,8 21,6 % 21,6%

* BPO des activités RH et dématérialisation





La gestion de prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance bénéficie encore d’un effet de comparaison positif lié au contrat Allianz, qui avait débuté au deuxième trimestre 2023, mais aussi du dynamisme de l’offre de débordement.

Le BPO Business Services (services RH et de dématérialisation) affiche une croissance de 5,1% de son activité au premier semestre, en raison principalement du dynamisme de son offre de conformité.

Cloud & Support

Premier semestre Variation S1 2024 / 2023 en millions d'euros 2024 2023 Reclassé (1) Publié vs Reclassé (1) Organique (2) vs

Reclassé (1) Cloud & Support 18,1 15,8 14,5 % 14,5%

La division Cloud & Support poursuit sa forte dynamique au deuxième trimestre et affiche une croissance de 14,5 % sur le semestre portée par son offre Cloud.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du premier semestre 2024 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Acquisition de Visiodent

Le 15 février 2024, Cegedim Santé a fait l’acquisition du Groupe Visiodent, un des leaders français du logiciel de gestion à destination des cabinets dentaires et des centres de santé. Visiodent a lancé la première solution 100% SaaS du marché, Veasy, dans un contexte de fort développement de ces structures et compte désormais parmi ses utilisateurs les plus grands réseaux de centres de santé nationaux, mutualistes et privés, ainsi que plusieurs milliers de chirurgiens-dentistes libéraux. Visiodent a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, et contribue au périmètre de consolidation du Groupe Cegedim depuis le 1er mars 2024. Le Groupe Cegedim, suite à cette acquisition, continue de respecter l’ensemble des covenants de ses divers contrats de financement.

Litige avec la société Euris

Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mis hors de cause. Le tribunal a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018 dont IQVIA a interjeté appel. La Cour d’Appel a confirmé le jugement favorable à Cegedim en date du 8 décembre 2021. Le dossier a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation, à l'issue duquel la Cour de Cassation par un jugement en date du 20 mars 2024 a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait mis hors de cause Cegedim. L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.







Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a pas d’activité en Russie ou en Ukraine. Le Groupe n’a également pas d’actifs exposés dans ces pays.

Opérations et événements importants post 30 juin 2024

Il n’y a eu postérieurement au 30 juin 2024 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe. Le Groupe prévoit de finaliser le refinancement de ses dettes financières avant la publication des résultats semestriels.

Perspectives

Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique (1) de son chiffre d’affaires 2024 entre 5% et 8% par rapport à 2023. Le Résultat opérationnel courant devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2023.

Ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d’aggravation significative des risques géopolitiques, économiques et monétaires.

---------

(1) Compte tenu des synergies identifiées, les activités de Cegedim Outsourcing, Audiprint et BSV ont été reclassées dans la division « Cloud & Support ».

(2) A périmètre et taux de change constants.

WEBCAST EN ANGLAIS LE 25 JUILLET 2024 À 18H15 (HEURE DE PARIS) Le webcast est accessible depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast La présentation du chiffre d’affaires du premier semestre 2024 est disponible sur le site :



https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

Agenda financier 2024

2024 26 septembre après bourse



24 octobre après bourse Résultats du premier semestre 2024



Chiffre d’affaires du T3 2024

Agenda financier disponible sur le site: https://www.cegedim.fr/finance/agenda/Pages/default.aspx

Avertissement

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 25 juillet 2024 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2024 sous le numéro D.24-0233.











A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par division

Exercice 2024

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 74,3 77,8 152,1 Flux 25,3 24,2 49,5 Data & marketing 27,0 32,3 59,3 BPO 20,2 19,7 39,9 Cloud & Support 9,0 9,1 18,1 Chiffre d’affaires Groupe 155,9 163,1 319,0

Exercice 2023

en millions d’euros T1 Reclassé T2 Reclassé T3 Reclassé T4

Reclassé Total

Reclassé Logiciels & services 74,4 76,2 150,6 Flux 24,0 22,8 46,8 Data & marketing 24,6 30,3 54,9 BPO 14,4 18,4 32,8 Cloud & Support 8,4 7,4 15,8 Chiffre d’affaires Groupe 145,9 155,1 301,0

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique, devise et division au 30 juin 2024

en % du chiffre d’affaires consolidé



Zone géographique Devise France EMEA

hors France Amériques Euro GBP Autres Logiciels & services 82,6 % 17,3 % 0,1 % 85,9 % 12,3 % 1,8 % Flux 91,9 % 8,1 % 0,0 % 94,6 % 5,4 % 0,0 % Data & marketing 97,9 % 2,1 % 0,0 % 98,0 % 0,0 % 2,0 % BPO 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % Cloud & Support 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % Cegedim 90,0 % 9,9 % 0,1 % 92,1 % 6,7 % 1,2 %

Pièce jointe