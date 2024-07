EssilorLuxottica: Résultats T2/S1 2024 - Solide croissance du chiffre d'affaires, amélioration de la marge, deux acquisitions alignées avec la stratégie du Groupe

Résultats T2/S1 2024

Solide croissance du chiffre d'affaires,

amélioration de la marge,

deux acquisitions alignées avec la stratégie du Groupe

Hausse du chiffre d’affaires du Groupe de 5,2 % au T2 à taux de change constants 1 , +5,3 % au S1

La région EMEA est un moteur de la croissance, tandis que l'Amérique du Nord suit le rythme du 1 er trimestre

Stellest en Chine et les lunettes connectées Ray-Ban Meta continuent de croître de façon exponentielle

Marge opérationnelle ajustée 2 de 18,8 %, en hausse de 50 points de base à taux de change constants 1

Forte génération de cash-flow libre 5 de 971 millions d'euros au 1 er semestre

Acquisitions de Heidelberg Engineering, plateforme med-tech de premier plan spécialisée dans les technologies de diagnostic, et de la marque emblématique Supreme (annoncées le 17 juillet)

Paris, France (25 juillet 2024 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 25 juillet 2024, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2024, clôturés au 30 juin 2024. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « La stratégie d’EssilorLuxottica a continué de porter ses fruits au premier semestre, toutes les régions et toutes les activités contribuant à des résultats solides. Avec une croissance du chiffre d'affaires, une expansion des marges et un flux de trésorerie record, les six derniers mois ont confirmé nos perspectives à long terme, soutenues par le talent et la passion de nos 200 000 collègues à travers le monde.

Aujourd'hui, l’engagement du Groupe dans les deux piliers stratégiques que sont la med-tech et les lunettes intelligentes se concrétise. Stellest connaît une croissance exponentielle, Ray-Ban Meta poursuit sa réussite et Nuance Audio deviendra le premier produit d'une toute nouvelle catégorie. Annoncée la semaine dernière, l'acquisition de Heidelberg Engineering nous positionnera dans le domaine de l'ophtalmologie clinique.

Troisième pilier stratégique, notre portefeuille de marques emblématiques rendra les solutions des deux premiers piliers plus accessibles, faciles à utiliser et pertinentes. Avec de nouvelles collections pour l’ensemble de nos marques propres et sous licence, y compris notre toute première collection Moncler, et l'acquisition annoncée de Supreme, nous réalisons notre ambition : celle d’être une entreprise portée par les technologies et forte de ses marques, qui prend soin et est connectée avec des centaines de millions de personnes dans le monde. »

