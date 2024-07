S1 2024 : Dans un marché en décroissance, léger retrait organique de l’activité. Bonne performance opérationnelle, traduite par une nette progression de l’EBITDA et de la marge Maitrise de l’endettement financier

Résultats du premier semestre 2024 :

Dans un marché en décroissance, léger retrait organique de l’activité

Bonne performance opérationnelle, traduite par une nette progression de l’EBITDA et de la marge

Maitrise de l’endettement financier et réduction du levier d’endettement par rapport à juin 2023

Résultats du second trimestre et du premier semestre 2024

Chiffre d’affaires du T2 en baisse de -2,1%, et de -1,8% à taux de change et périmètre comparables par rapport au T2 2023

Chiffre d'affaires du S1 en diminution de -3,1% par rapport au S1 2023 soit une baisse de -2,2% à taux de change et périmètre comparables

EBITDA ajusté de 148 millions d’euros au S1 2024, soit 9,5% des ventes, en nette progression par rapport au S1 2023 (126 millions d’euros, 7,8% des ventes)

EBIT de 60 millions d‘euros au S1 2024 en progrès par rapport au S1 2023 (48 millions d’euros)

Résultat net de 18,0 millions d’euros contre 2,8 millions au premier semestre 2023

Consommation de trésorerie maîtrisée au cours du premier semestre et conforme à la saisonnalité historique (-€76 millions d’euros de free cash-flow)

Dette financière nette de 620 millions d’euros, soit un levier d’endettement de 2,0x l’EBITDA ajusté en amélioration par rapport à juin 2023 (-0,8x).

Acquisition le 3 juillet 2024 de la société Classic Turf & Tracks spécialisée dans la construction de terrains de sport et de pistes d'athlétisme

Signature d’un contrat de cession des activités de distribution de revêtements de sols en Californie





Paris le 25 juillet 2024 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), qui s’est réuni ce jour, a examiné les résultats consolidés du premier semestre de l’exercice 2024 du Groupe.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe 1 en page 6 de ce document :





En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Variation en % Chiffre d’affaires 1 558,7 1 608,3 -3,1% Dont variation organique -2,2% +3,9% EBITDA ajusté 148,2 126,1 +17,5% % du chiffre d’affaires 9,5% 7,8% Résultat d’exploitation ajusté (EBIT) 81,8 59,2 +38,2% % du chiffre d’affaires 5,3% 3,7% Résultat d’exploitation (EBIT) 59,9 48,5 +23,5% % du chiffre d’affaires 3,8% 3,0% Résultat net attribuable aux actionnaires de la société 18,0 2,8 - Bénéfice net par action, dilué (€) 0,27 0,04 Free cash-flow -75,9 27,3 - Endettement net 620,4 648,9 - Levier (Endettement net / EBITDA ajusté 12 mois) 2,0x 2,8x

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 s’est élevé à 1 558,7 millions d’euros, en retrait de –3,1% par rapport au premier semestre 2023 reflétant une baisse organique de -2,2%. Les prix de ventes continuent de rester stables sur l’exercice, à savoir -0,2% par rapport au premier semestre 2023.

Dans un marché en décroissance, le chiffre d’affaires des trois divisions de revêtement de sols est en léger retrait en particulier dans le segment résidentiel. Le niveau d’activité dans le Sport est stable par rapport au premier semestre record de 2023. L’effet de change contribue défavorablement, principalement du fait de la dépréciation du rouble et du dollar.

L’EBITDA ajusté du premier semestre s’est élevé à 148,2 millions d’euros, soit 9,5% du chiffre d’affaires, par rapport à 126,1 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 7,8% du chiffre d’affaires.

L’effet combiné du volume et du mix est légèrement négatif de -2 millions d’euros, un mix produit favorable compensant partiellement les volumes en baisse.

La réduction significative des coûts des matières premières par rapport à l'année précédente a un effet positif de +35 millions d'euros sur le semestre, mais l’inflation salariale reste significative (-15 millions d’euros).

Les prix de vente sont globalement stables (-0,2% par rapport au premier semestre 2023). Des diminutions contenues et contrôlées ont été mises en place pour certains produits pour -4 millions d’euros.

Les SG&A sont en légère hausse (-8 millions d’euros) pour soutenir la croissance du Sport ainsi que le lancement de nouvelles collections dans le revêtement de sols.

La bonne performance industrielle et les actions de productivité mises en place par le Groupe ont permis une réduction importante des coûts de production de +17 millions d’euros qui contribue significativement à l’amélioration des marges sur le premier semestre.

La marge d’EBITDA ajusté du premier semestre est en net progrès (9,5% des ventes contre 7,8% au premier semestre 2023).

L’EBIT s’est élevé à 59,9 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse par rapport à 2023 (48,5 millions d’euros).

Les ajustements à l’EBIT (détaillés en annexe 1) se sont élevés à 22,0 millions d’euros au premier semestre 2024 par rapport à 10,7 millions d’euros au premier semestre 2023. Ils incluent notamment des coûts de restructuration liés au plan de réduction des frais généraux et administratifs ainsi qu’à la rationalisation de l’organisation industrielle en Europe et à la réorganisation de certaines fonctions centrales.

Les charges financières se sont établies à 27,4 millions d’euros au premier semestre 2024, contre 33,9 millions d’euros au premier semestre 2023. Cette diminution est principalement due à la moindre utilisation de la ligne de financement court terme (« Revolving Credit Facility »). La charge d’impôt s’est élevée à 13,4 millions d’euros en 2024, en légère hausse par rapport à l’année précédente (11,4 millions d’euros) compte tenu de la hausse du résultat avant impôt.

Le Résultat net part du groupe du premier semestre 2024 est de 18,0 millions d’euros, soit un bénéfice par action dilué de 0,27 euro.

Chiffre d’affaires et EBITDA par segment du premier semestre 2024

Chiffre d’affaires net par segment

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Variation Croissance organique (1) EMEA 439,3 443,1 -0,9% -3,7% Amérique du Nord 446,3 458,1 -2,6% -2,2% CEI, APAC & Amérique latine 243,8 277,8 -12,3% -3,7% Sport 429,3 429,3 +0,0% +0,3% TOTAL 1 558,7 1 608,3 -3,1% -2,2%

(1) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique » (cf. Annexe 1).

EBITDA ajusté par segment

Les coûts informatiques du Groupe étaient historiquement reportés dans les coûts centraux. A compter de 2024, ils sont réaffectés à chaque segment d’activité selon leur utilisation effective des prestations informatiques. Cette démarche permet de refléter plus fidèlement la performance de chaque segment.

En conséquence, l’EBITDA ajusté 2023 de chaque segment a été retraité pour permettre la comparaison avec 2024. Le montant des coûts informatiques 2023 réaffectés aux segments s’élève à €14,8 millions d’euros. (voir tableau de passage en Annexe 1)

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Proforma Marge

2024 Marge

2023 EMEA 41,4 30,4 9,4% 6,9% Amérique du Nord 48,0 38,1 10,8% 8,3% CEI, APAC & Amérique latine 27,8 32,8 11,4% 11,8% Sport 48,6 41,6 11,3% 9,7% Central -17,6 -16,8 - - TOTAL 148,2 126,1 9,5% 7,8%

Commentaires par segment

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 439 millions d’euros, en léger retrait de -0,9% incluant un effet change favorable de +0,5% et un effet périmètre de +2,3% (intégration des activités en Ukraine auparavant rattachées à CEI) par rapport au premier semestre 2023. L’environnement macroéconomique, les taux d’intérêts élevés et le coût des projets de construction et de rénovation pèsent toujours négativement sur la demande dans la zone euro mais aussi sur des marchés importants comme le Royaume-Uni et l’Europe du Nord. Dans un marché du revêtement de sols en décroissance, le volume d’activité est en baisse notamment dans le résidentiel. Certains prix de vente ont été ajustés à la baisse de manière sélective afin de soutenir l’activité.

L’EBITDA ajusté du segment s’établit à 41 millions d’euros, soit 9,4% des ventes, contre 30 millions d’euros/6,9% des ventes au premier semestre 2023. La diminution des volumes et l’ajustement de certains prix de vente ont été plus que compensés par la baisse des prix d’achat de matière première comparé au premier semestre 2023. La productivité industrielle a permis de compenser la hausse des salaires.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 446 millions d’euros, en baisse de -2,6% par rapport au premier semestre 2023, reflétant une croissance à taux de change et périmètre constants de -2,2%. Les segments commerciaux (bureaux, santé et éducation) ont bien résisté et leur volume d’activité est en légère croissance par rapport au premier semestre 2023. Ils ont notamment bénéficié d’une amélioration des volumes de dalles moquettes et de LVT. Le segment résidentiel est toujours très pénalisé par l’inflation et la hausse des taux d’emprunts immobiliers, qui ont conduit à une forte réduction des projets de construction neuve et de rénovation.

L’EBITDA ajusté du segment est en nette progression à 48 millions d’euros, soit 10,8% des ventes, contre 38 millions d’euros/8,3% des ventes au premier semestre 2023. Il bénéficie de la balance d’inflation positive, des mesures de redressement de certaines activités et de la bonne performance des sites de production.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 244 millions d’euros, en baisse de -12,3% par rapport au premier trimestre 2023 avec une baisse des ventes organique de -3,7% (hors effets de prix de vente dans les pays de la CEI), un effet de change négatif (-4,9%) lié principalement à la dépréciation du rouble et un effet périmètre de -3,7% (intégration des activités en Ukraine dans le segment EMEA). En Russie dans un contexte qui reste complexe les volumes sont en retrait de -10% par rapport à 2023. L’Asie Pacifique est portée par une bonne dynamique en Australie et dans la plupart des marchés asiatiques. En Amérique Latine, la demande est restée faible et très en retrait par rapport à l’année dernière notamment au Brésil.

L’EBITDA ajusté du segment CEI, APAC, Amérique latine est en baisse à 28 millions d’euros, soit 11,4% des ventes, contre 33 millions d’euros/11,8% des ventes au premier semestre 2023 principalement du fait des faibles volumes en Russie et de l’augmentation du prix de matières premières dans la région CEI. Au premier semestre, la Russie représente environ 8% des ventes du Groupe.

Le segment Sport maintient un fort niveau d’activité avec un chiffre d’affaires de 429 millions d'euros au premier semestre 2024, égalant ainsi le niveau record atteint au premier semestre de l'année précédente. Le volume d’activité dans les terrains de sport en gazon artificiel et les pistes d’athlétisme en Amérique du Nord est stable et le Groupe continue à développer l’offre de projets clé-en-mains. La croissance à taux de change et périmètre constants est de +0,3%.

L’EBITDA ajusté du segment Sport est en progression à 49 millions d’euros/11, 3% des ventes par rapport à 42 millions d’euros /9,7% des ventes au premier semestre 2023. Cette amélioration résulte d’une balance d’inflation positive grâce au bon niveau des prix de vente et aux prix des matières premières favorables.

Bilan et cash-flow 2024

Tarkett a enregistré une variation négative du besoin en fonds de roulement au premier semestre 2024 (-121,6 millions d’euros), conformément à la saisonnalité de l’activité qui nécessite l’augmentation du niveau des stocks au cours du premier semestre pour répondre au pic de la demande du troisième trimestre. Le Groupe continue de mettre en œuvre des actions afin d’améliorer sa gestion de son besoin en fonds de roulement. Le niveau de stocks à fin juin 2024 est un peu inférieur à celui de fin juin 2023 mais permettra de répondre à la demande sur le second semestre.

À la fin du mois de juin 2024, le financement net issu des programmes de cession de créances s'élevait à 191,3 millions d'euros, marquant une augmentation par rapport aux 179,2 millions d'euros enregistrés à la fin de l'année 2023 et aux 182,6 millions d'euros à la même période en 2023.

Les dépenses d’investissement sont maîtrisées et s’élèvent à 32,5 millions d’euros alloués principalement aux projets de capacité pour les produits en croissance et d’automatisation pour améliorer l’efficacité industrielle. Le montant des investissements au premier semestre 2023 était de 40,4 millions d’euros.

Le free cash-flow du premier semestre est négatif de -75,9 millions d’euros ce qui est conforme avec le profil de consommation de trésorerie à cette période. Le free cash-flow du premier semestre 2023 était positif compte tenu des mesures prises pour réduire le besoin en fonds de roulement exceptionnellement élevé en décembre 2022.

L’endettement financier net s’établit à 620 millions d’euros à fin juin 2024, à comparer à 552 millions d’euros à fin décembre 2023 et 649 millions à fin juin 2023. Par rapport à décembre 2023, la dette augmente du fait de la saisonnalité mais le levier d’endettement reste stable à 2,0x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois (1,9x à fin décembre 2023). Le levier d’endettement a été réduit de -0.8x par rapport à juin 2023.

Le Groupe dispose d’un niveau significatif de liquidité de 525 millions d’euros à fin juin 2024, comprenant le RCF non tiré pour 299 millions d’euros, d’autres lignes de crédit confirmées et non confirmées pour 51 millions d’euros et une trésorerie de 175 millions d’euros.

Effet de périmètre

Le Groupe a signé le 2 juillet 2024 un contrat de cession de son activité de distribution en Californie (Diamond W – environ 60 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel). Les actifs et passif de cette activité ont été classés en « actifs détenus en vue de cession » dans les comptes publiés au 30 juin 2024.

Par ailleurs, le Groupe a conclu le 3 juillet 2024 l’acquisition de l’un de ses partenaires, Classic Turf & Tracks, une société de construction de terrains de sport spécialisée dans la technologie du béton post-contraint. Ceci va permettre au Groupe de consolider ses positions dans certains Etats du Nord-Est des Etats-Unis et de renforcer son offre de terrains de tennis. Le chiffre d’affaires de cette société est d’environ 25 millions de dollars.

Perspectives

La tendance observée sur le premier trimestre 2024 s’est poursuivie sur le second trimestre avec une baisse de l’activité dans le secteur des revêtements de sols. Les taux d’intérêt élevés et l’inflation persistante continuent à peser sur le nombre de projets de construction neuve et de rénovation. Le Groupe n’anticipe pas d’amélioration à court terme de l’environnement ni de reprise rapide du marché du bâtiment.

Le marché européen a connu le ralentissement le plus sévère et reste atone. Le Groupe a adapté sa structure de coût, son outil industriel et son organisation afin d’être plus agile et plus profitable. Ces mesures se combinent aux efforts commerciaux continus (renouvellement de gammes, lancement de nouveaux produits, innovation) et doivent permettre de soutenir l’amélioration de la performance par rapport à l’année précédente.

En Amérique du Nord, les indicateurs de construction et de rénovation restent bas, ce qui pénalise en premier lieu le marché résidentiel, auquel le Groupe est exposé de manière limitée (~12% des ventes du segment). Les mesures de redressement prises par le Groupe dans cette zone portent leur fruit dans les segments commerciaux qui sont en croissance. La progression des résultats enregistrée sur le premier semestre devrait se confirmer sur l’ensemble de l’année.

Le Sport bénéficie toujours d’un carnet de commandes solide en gazon artificiel, similaire à celui de 2023. Les activités de piste d’athlétisme en Amérique du Nord et de terrains de sport en Europe devraient permettre de générer une croissance annuelle du chiffre d’affaires. Bénéficiant de sa position de leader en Amérique du Nord, Tarkett est très présent sur les projets à plus forte valeur ajoutée ce qui doit contribuer à l’amélioration des marges sur l’exercice. Dans un environnement très compétitif et qui se consolide, l’acquisition de Classic Turf and Tracks vient renforcer ce positionnement et le Groupe reste attentif à toute autre opportunité de croissance externe.

Le Groupe n’anticipe pas d’amélioration rapide des conditions de marché et continue donc d’adapter le niveau de production et la structure de coûts tout en investissant dans le lancement de nouveaux produits, et notamment des gammes à plus fort contenu en produits recyclés, le renouvellement des collections existantes mais aussi dans des projets innovants de croissance, de productivité et de décarbonation.

Le redressement opérationnel et financier enclenché en 2023 va continuer en 2024, où le Groupe vise une génération de trésorerie positive et une réduction de l’endettement en fin d’exercice.

1) Les Ajustements de prix de ventes dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique » (Cf. Annexe 1)

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet ( https://www.tarkett-group.com/en/category/urd/ ). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Calendrier financier

24 octobre 2024 : Chiffre d’affaires du T3 2024 - communiqué de presse après bourse

Annexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. Au premier semestre 2024, un impact positif de 7,0 millions d’euros d’ajustement des prix de vente est exclu de la croissance organique et inclus dans l’effet change.

mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. Au premier semestre 2024, un impact positif de 7,0 millions d’euros d’ajustement des prix de vente est exclu de la croissance organique et inclus dans l’effet change. L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.

est constitué :

En millions d’euros Chiffre d’affaires 2024 Chiffre d’affaires 2023 Variation Dont volume Dont prix de vente Dont prix de vente en CEI Dont effet taux de change Dont effet périmètre Total Groupe T1 668,1 698,5 -4,3%



-2,3%



-0,3%







+0,5% -2,2% +0,0% Dont croissance organique -2,7% Dont hausses des prix de vente +0,2% Total Groupe T2 890,5 909,8 -2,1%



-1,7%







-0,2%







+0.4% -0,7% +0,0% Dont croissance organique -1,8% x²Dont hausses des prix de vente +0,2% Total Groupe S1 1 558,7 1 608,3 -3,1%



-2,1%







-0,2%







0,4% -1,3% +0,0% Dont croissance organique -2,2% Dont hausses des prix de vente +0,2%

Les coûts informatiques ont été réaffectés par division à compter de 2024 pour une meilleure lisibilité des indicateurs. L’information sectorielle de 2023 est présentée sous forme proforma avec une réaffectation des charges de 14,8 millions d’euros entre frais centraux et les autres divisions.

En millions d’euros S1 2023 Coûts IT S1 2023 Proforma Marge

2023 Marge Proforma

2023 EMEA 37,0 -6,6 30,4 8,4% 6,9% Amérique du Nord 41,4 -3,3 38,1 9,0% 8,3% CEI, APAC & Amérique latine 36,6 -3,8 32,8 13,2% 11,8% Sport 42,6 -1,0 41,6 9,9% 9,7% Central - 31,6 14,8 -16,8 - - TOTAL 126,1 - 126,1 7,8% 7,8%

L’EBITDA ajusté est le résultat d’exploitation avant dépréciations et dotations aux amortissements et retraité des produits et charges suivants : coûts de restructuration visant à accroître la rentabilité future du Groupe, plus-values et moins-values réalisées sur des cessions significatives d’actifs, provisions et reprises de provision pour perte de valeur, coûts relatifs aux regroupements d’entreprises et aux restructurations juridiques, dépenses liées aux rémunérations en actions ou assimilés et les autres éléments ponctuels, considérés comme non récurrents par nature.

En millions d’euros EBITDA ajusté S1 2024 EBITDA ajusté S1 2023 Marge

S1 2024 Marge

S1 2023 Total Groupe – T1 39,7 31,8 5,9% 4,6% Total Groupe – T2 108,5 94,2 12,2% 10,4% Total Groupe - S1 148,2 126,1 9,5% 7,8%





En millions d’euros dont ajustements S1 2024 Restructuration Résultat sur cession d’actifs/perte de valeur Regroupement d’entreprises Rémunération en actions Autres S1 2024 ajusté Résultat d’exploitation (EBIT) 59,9 15,4 -4,8 0,0 2,0 9,3 81,8 Dépréciation et amortissements 62,2 - 3,6 - - - 65,8 Autres 0,6 - - - - - 0,6 EBITDA 122,6 15,4 1,1 0,0 2,0 9,3 148,2





En millions d’euros dont ajustements S1 2023 Restructuration Résultat sur cession d’actifs/perte de valeur Regroupement d’entreprises Rémunération en actions Autres S1 2023 ajusté Résultat d’exploitation (EBIT) 48,5 3,8 0,3 0,0 3,6 2,9 59,2 Dépréciation et amortissements 65,4 - - - - - 65,4 Autres 1,5 - - - - - 1,5 EBITDA 115,4 3,8 0,3 0,0 3,6 2,9 126,1

Le free cash-flow est le flux de trésorerie opérationnel avant variation du fonds de roulement, auquel s’ajoutent les encaissements (ou se retranchent les décaissements) suivants : la variation du besoin en fonds de roulement, le remboursement des loyers des contrats de location, les intérêts nets reçus (payés), les impôts nets perçus (payés), divers éléments opérationnels encaissés (décaissés), l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles et le produit (la perte) sur cession d’immobilisations.

Free cash-flow (en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Flux de trésorerie opérationnel avant variation du fonds de roulement et le remboursement des loyers des contrats de location 138,2 111,1 Remboursement des loyers de contrats de location -21,5 -18,0 Flux de trésorerie opérationnel avant variation du fonds de roulement ; remboursement des loyers de contrats de location inclus 116,7 93,1 Variation du fonds de roulement 121,6 23,3 Dont variation des programmes de cessions de créances 6,8 4,3 Intérêts nets payés -18,2 -25,1 Impôts nets payés -18,1 -18,7 Divers éléments opérationnels payés -2,4 -5,0 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -32,5 -40,7 Produits de la cession d’immobilisations corporelles 0,1 0,5 Free cash-flow -75,9 27,3

L’endettement financier net est défini par l’addition des emprunts et dettes portant intérêts, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les emprunts correspondent à toute obligation de remboursement des fonds reçus ou levés qui sont passibles de remboursement et d’intérêts. Ils comprennent également les dettes sur les contrats de location.

est défini par l’addition des emprunts et dettes portant intérêts, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les emprunts correspondent à toute obligation de remboursement des fonds reçus ou levés qui sont passibles de remboursement et d’intérêts. Ils comprennent également les dettes sur les contrats de location. Le ratio de levier financier est le ratio d’endettement financier net, incluant les contrats de location comptabilisés selon la norme IFRS 16, sur l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois.



En millions d'euros 30 juin 2024 31 décembre 2023 30 juin 2023 Dettes financières - long terme 586,7 592,6 696,3 Dettes financières et découverts bancaires - court terme 77,3 40,0 44,9 Dettes financières hors IFRS 16 (A) 664,0 632,6 741,2 Dettes de location - long terme 101,0 111,8 103,2 Dettes de location - court terme 30,8 31,6 27,4 Dettes de location - IFRS 16 (B) 131,8 143,4 130,6 Dette brute - long terme 799,5 704,4 799,5 Dette brute - court terme 72,3 71,6 72,3 Endettement brut (C) = (A) + (B) 795,8 776,0 871,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie (D) 175,4 224,3 222,8 Endettement net (E) = (C) - (D) 620,4 551,7 648,9 EBITDA ajusté 12 mois (F) 309,9 287,8 234,8 Ratio (E) / (F) 2,0x 1,9x 2,8x

2/ Bridges en millions d’euros, S1 et T2 2024

Chiffre d’affaires net par segment

EBITDA ajusté par nature

T2 2023 909,8 +/- EMEA -1,9 +/- Amérique du Nord 2,9 +/- CEI, APAC & Amérique latine -8,6 +/- Sport -9,1 T2 2023 Like-for-Like 893,2 +/- Devises 1,5 +/- « Lag effect » en CEI (1) -4,2 +/- Périmètre 0,0 T2 2024 890,5

Hausses de prix de vente comprises

T2 2023 94,2 +/- Volume / Mix 2,2 +/- Prix de vente -1,4 +/- Matières premières et Transport 18,8 +/- Hausses des salaires -7,8 +/- Productivité 7,4 +/- SG&A -4,1 +/- Non récurrents & autres -0,5 +/- « Lag effect » en CEI (1) 0,3 +/- Devises -0,6 +/- Périmètre 0,0 T2 2024 108,5

Hausses de prix de vente comprises

S1 2023 126,1 +/- Volume / Mix -1,7 +/- Prix de vente -3,6 +/- Matières premières et Transport 35,0 +/- Hausses des salaires -15,3 +/- Productivité 16,8 +/- SG&A -8,5 +/- Non récurrents & autres 0,0 +/- « Lag effect » en CEI(1) 1,0 +/- Devises -1,4 +/- Périmètre 0,0 S1 2024 148,2





S1 2023 1 608,3 +/- EMEA -16,4 +/- Amérique du Nord -10,0 +/- CEI, APAC & Amérique latine -10,1 +/- Sport 1,4 S1 2023 Like-for-Like 1 573,1 +/- Devises -1,5 +/- « Lag effect » en CEI (1) -12,9 +/- Périmètre 0,0 S1 2024 1 558,7

Hausses de prix de vente comprises Hausses de prix de vente comprises

***

