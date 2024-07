Salg af Elias Jelert er endeligt

I forlængelse af selskabsmeddelelse 17 / 2024 kan det oplyses, at alle betingelserne for salget af Elias Jelert til Galatasaray Sportif A.S. nu er opfyldt, og salget er dermed endeligt.

Salget forventes at have en positiv virkning på resultat før skat for 2024 på ca. 63 mio. kr.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder forventningerne til 2024 udmeldt i selskabsmeddelelse 12 / 2024 om en omsætning i niveauet 1.400 til 1.500 mio. kr. og et resultat før skat på 250 til 300 mio. kr. Forventningerne er baseret på F.C. Københavns kvalifikation til og deltagelse i League Phase for UEFA Conference League.

