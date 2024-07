DFDS FORLADER SPACE CHARTER AFTALE PÅ DOVER-CALAIS

INVESTOR NEWS nr. 54 - 26. juli 2024

DFDS vil forlade space charteraftalen med P&O Ferries, der omfatter Dover-Calais-ruten, med virkning fra slutningen af ​​august 2024.



Space charteraftalen blev indgået i maj 2021 for at styrke færgeproduktet til fragtkunder gennem kortere ventetider.

Med P&O Ferries’ nylige aftale om at indgå en yderligere og separat space charteraftale med den tredje færgeoperatør på Dover-Calais, Irish Ferries, ville vilkårene for en fortsat space charteraftale ændre sig. På nuværende tidspunkt vurderes det, at DFDS kommercielt vil være bedre stillet ved at operere uden for en sådan space charteraftale.

Selv om space charteraftalen har medført fordele til nogle fragtkundesegmenter, har aftalen også resulteret i kompleksitet og begrænsninger.

Vi vil fortsætte med at udvikle og optimere vores unikke platform med to ruter på Den Engelske Kanal, Dover-Calais og Dover-Dunkirk, for at levere pålidelige og effektive færge services til såvel fragtkunder som passagerer.

Derudover fortsætter vi med at forfølge vores ambition om at tilbyde dekarboniseret færgedrift på Den Engelske Kanal gennem indsættelse af ​​elektriske færger med start i 2029.





