ECO Canada lance le projet IGNITE afin d’accélérer la réduction des émissions de GES et de favoriser l’économie sobre en carbone

CALGARY, Alberta, 26 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada est très heureuse d’annoncer le lancement du projet IGNITE, une initiative visant à stimuler l’innovation dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre (GES), ainsi qu’à soutenir les institutions et à former les entreprises en vue d’une économie sobre en carbone. Le gouvernement du Canada investit un million de dollars à l’appui de ce projet afin de faciliter l’adoption de technologies à faible teneur en carbone et le perfectionnement de la main-d’œuvre de sorte à ouvrir la voie vers une importante réduction des émissions de GES partout au pays.

Le projet IGNITE est stratégiquement conçu pour relever les principaux défis qui nuisent à l’adoption généralisée de technologies et de pratiques à faibles émissions de carbone. En mettant l’accent sur l’élimination de ces obstacles, la pénurie des talents et l’expansion des réseaux pour assurer des initiatives efficaces, le projet a pour but d’entraîner un changement transformateur dans l’approche du Canada à l’égard de la réduction des émissions de GES.

« Le lancement du projet IGNITE marque un jalon important dans les efforts collectifs visant à lutter contre les changements climatiques et à bâtir un avenir durable », a affirmé Sindhu Kampli, analyste de projet à ECO Canada. « Grâce à des partenariats stratégiques et à des approches novatrices, nous habilitons les entreprises et les institutions à adopter des technologies et des pratiques à faibles émissions, favorisant ainsi de grands progrès vers la réalisation de nos objectifs d’atténuation des changements climatiques. »

Les principaux résultats du projet IGNITE comprennent le renforcement de la main-d’œuvre et des capacités institutionnelles, l’élimination des obstacles à l’adoption et l’accélération de l’atténuation des effets du changement climatique. En favorisant le développement de ressources humaines et institutionnelles pour le déploiement des technologies, le projet favorisera la mise en œuvre de projets de réduction des émissions de carbone à travers le Canada, particulièrement avec des petites et moyennes entreprises et des partenaires institutionnels.

« Le projet IGNITE représente une étape cruciale dans notre mission qui consiste à stimuler l’innovation dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre et à favoriser une économie sobre en carbone. En dotant les entreprises et les institutions des outils et des connaissances dont elles ont besoin, nous réalisons des progrès importants vers un avenir durable et résilient », a déclaré Yogendra Chaudhry, vice-président des services professionnels et des critères ESG à ECO Canada.

« Les organisations comme ECO Canada adoptent des approches novatrices en matière de réduction des gaz à effet de serre et contribuent à développer une économie sobre en carbone. Par l’intermédiaire du Fonds de préparation à la mise en œuvre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada investit dans des projets qui éliminent les obstacles à l’adoption de technologies à faibles émissions de carbone et accroissent la préparation à la mise en œuvre de projets de réduction des émissions de GES. »

– L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet IGNITE et rester au fait des derniers événements, veuillez consulter la page d’accueil du projet sur le site Web : Projet IGNITE | ECO Canada

Les opinions et les interprétations contenues dans la publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

