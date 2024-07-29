EBC Financial Group 宣布戰略合作：透過 DiNapoli 領先指標革新差價合約交易

曼谷, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 欣然宣布其「透過 DiNapoli 領先指標革新差價合約交易」活動已圓滿結束。 此次活動標誌着差價合約交易領域的一個重要里程碑，著名交易大師兼作家 Joe DiNapoli 出席了簽約儀式，另有國際和本地媒體、意見領袖 (KOL)、VIP 客戶、行業專家和商業領袖等傑出人士參加了此次活動。







此活動突顯了 EBC Financial Group 與 DiNapoli 領先指標之間的戰略合作，以將 DiNapoli 著名的交易方法融入差價合約交易領域。 EBC 是一家頂級的全球金融服務供應商，以迅速訂單執行、機構級流動性準入和健全安全系統而聞名。 EBC 持有英國、澳洲和開曼群島的頂級監管牌照，提供合規、專業和高效的交易服務。 此次合作旨在為投資者提供先進的洞察和工具，以便在當今多變的市場中掌握有效的交易策略。





監管洞察：提升全球市場穩定性

EBC Financial Group 的英國和開曼群島公司 EBC Financial Group (UK) Ltd 和 EBC Financial Group (Cayman) Limited 行政總裁 (CEO) David Barrett 在活動開幕儀式上，就影響金融經紀行業的監管環境發表了深入見解。 他詳述了各個司法管轄區的主要監管機構在維護系統穩定性和完整性方面的角色。 Barrett 強調了監管環境的重大變化，並指出許多寬鬆的司法管轄區在過去吸引了一些傾向於寬鬆監管環境的企業。 他同時強調，自金融危機以來，這些司法管轄區努力地把合規標準提升至更高水平。 Barrett 總結稱：「這種轉變在全球範圍內催生出了一個更為穩健可靠的監管框架。」

56 年交易心得分享

在此次活動中，著名交易大師兼《DiNapoli 點位交易法 (Trading with DiNapoli Levels)》一書的作者 Joe DiNapoli ，分享了他在 56 年職業生涯中積累的豐富交易知識。 DiNapoli 因準確預測市場而聞名，他對市場趨勢、技術分析和交易策略演變的獨到見解，令與會者印象深刻。 他這部開創性的著作已被譯為 12 種語言，對世界各地的交易者帶來深遠影響。 數十年來，DiNapoli 成功預測了多個重大的市場事件，包括 1987 年股災及標普期貨市場的逆轉走勢。

他在回顧自己職業生涯的關鍵時刻時表示：「在聽同事們講話時，我便思考，如果我們能預測明天黃金的超買點或標普的超賣點，那豈不是非常有價值？」 他的這番話突顯了預測指標在交易中的重要性，強調了準確預測市場走勢能為交易者帶來競爭優勢。

DiNapoli 還強調了交易執行的重要性，他表示：「要有優秀的執行力、優秀的執行力、優秀的執行力，這非常重要。 42 年前已是這樣，但業內至今仍沒有教授領先指標的學問。 沒人教授的話，就由我們來教授。」 他說明了他是如何運用 MACD 預測指標和非趨勢價格擺動指標 (DOP) 等先進指標來改變自己的交易方式，從而使他能夠非常準確地預測超買和超賣點位。 這一開創性的舉措為交易者提供了有助提高交易精準度和決策能力的工具。 DiNapoli 強調了使用先進指標以在市場上保持領先的重要性。

DiNapoli 點位的實際運用策略

來自澳洲的 DiNapoli 專家和交易培訓師 Lawrence Smart 分享了他在交易中實際運用 DiNapoli 點位的經驗。 Smart 回顧了自己 17 年的交易歷程，解釋了採用移動平均線和趨勢交易等方法進行交易時效果參半，缺乏精準度。

Smart 強調了在交易中降低風險的重要性：「DiNapoli 點位法讓我的交易更加清晰，讓我更加自信，並降低了風險。 在交易中，降低風險至關重要。 在投入資金尤其是大量資金進行交易之前，你首先要對自己的交易方法有信心，並信任它給出的訊號。 如果對自己的方法沒有信心，則無法有效地進行交易。」 Smart 強調了利用領先指標預測市場走勢的有效性，這樣可以讓交易者作出明智決策、更精準地管理交易並降低風險。 他實際操作了一筆歐元兌美元 (EURUSD) 交易，詳細示範如何利用領先指標精準入市。

日本貨幣貶值分析

專業交易者和對沖基金經理 Pieter van Wyk 就日本應對貨幣貶值的策略作出深入分析。 他表示：「以低利率借貸投資於較高收益資產的做法，可能會在中期導致貨幣貶值， 而日圓目前就出現了這種現象。」

Van Wyk 的分析為宏觀經濟對交易的影響以及日本央行政策調整的影響，提供了全方位的理解。 他探討了利差交易對日圓價值的重大影響，以及不同國家的實際利率差異如何影響貨幣強弱。 Van Wyk 示範了交易者如何識別政府干預的關鍵時間點，並評估了日圓的長期穩定性。

與 Monchai Kongthanapakdi 探討交易洞察

泰國 DiNapoli 專家 Monchai Kongthanapakdi 解答了有關專業交易的常見問題，對錯綜複雜的市場行為提供了深入洞察。 「專業交易者都做些甚麼？ 他們如何聆聽市場？ 他們的心態如何？ 哪些因素觸發他們進行交易？ 他們等待甚麼訊號？」 Kongthanapakdi 探討了成功交易者與眾不同的心態和技巧，強調了聆聽市場細微訊號和了解市場動態的重要性。





EBC 始終致力於推動不同地域間的知識交流。 此次活動不僅突顯了先進交易工具的重要性，還重申 EBC Financial Group 的堅定承諾，為交易者提供在金融市場中脫穎而出所需知識和資源。 EBC 將繼續提供創新解決方案和卓越服務，引領並支援全球交易者和客戶保持領先地位。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 戰略佈局遍佈各個著名的金融中心，在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地設有辦事處；EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者及機構投資者各類客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管。

EBC Group 核心人員由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有重大金融機構逾 30 年的深厚經驗，輕車熟路地走出了多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議和 2015 年瑞士法郎危機。 EBC 所有擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全放在重中之重，確保以應給予的最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是巴塞隆拿足球會的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 從 2024 年 2 月起，EBC 資助牛津大學經濟學系的「經濟學家都做了甚麼」公共參與系列，旨在消除經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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