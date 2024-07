El Programa De Mayordomos De Blue Diamond Resorts Pionero En Experiencias Personalizadas Para Huéspedes

ST. MICHAEL, Barbados, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts ha completado recientemente un extenso Programa de Certificación de Mayordomos para 2024, estableciendo un nuevo estándar en lujo y servicio personalizado en todo su portafolio. Realizado por un “Head Butler” certificado por la organización Hospitality and Butler, un representante del Instituto Británico de Mayordomos, este programa subraya el compromiso de la marca con la excelencia en hospitalidad.



La certificación está diseñada para mejorar las habilidades y la experiencia de los mayordomos ubicados en los resorts para familias y solo para adultos dentro de las propiedades de la compañía de gestión hotelera en México, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Antigua, Santa Lucía y Granada. Esto garantiza que los mayordomos cumplan con los más altos estándares de servicio y atención al detalle.

“Estamos increíblemente orgullosos de nuestros mayordomos que se destacan en anticipar y satisfacer las necesidades de cada huésped”, comentó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Distribución de Blue Diamond Resorts. “Su capacidad para ofrecer una experiencia personalizada y sin interrupciones refleja nuestro compromiso con un servicio excepcional. Nuestros mayordomos no son solo proveedores de servicios; son personas dedicadas a crear experiencias memorables y a medida para cada huésped”.

Los mayordomos juegan un papel crucial en las categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™ en Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, respectivamente. Estas categorías ofrecen una experiencia elevada con beneficios exclusivos, que incluyen check-in privado, acceso a áreas exclusivas de piscina y playa, servicios mejorados y amenidades premium. Los mayordomos están especialmente capacitados para anticipar y satisfacer una amplia gama de necesidades de los huéspedes, desde asegurar reservas en restaurantes y spas hasta organizar celebraciones como cumpleaños, aniversarios y propuestas de matrimonio. Integrados en la experiencia de la Suite Chairman, también atienden a los huéspedes en estas categorías superiores con un servicio excepcional y atención al detalle. Este enfoque transforma las funciones tradicionales de los mayordomos en un servicio personalizado centrado en el huésped, asegurando que cada estancia se adapte meticulosamente a las preferencias y deseos individuales.

En reconocimiento del Día Internacional del Mayordomo, Blue Diamond Resorts celebra las contribuciones vitales de sus mayordomos en la entrega de experiencias excepcionales a los huéspedes. La empresa se destaca como pionera en la inclusión de servicios de mayordomo en el modelo todo incluido, demostrando su compromiso de combinar lujo con servicio personalizado.

Para más información sobre los servicios de mayordomo de Blue Diamond Resorts, visite royaltonresorts.com and planethollywoodhotels.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

