منصة السفر الرائدة WINGIE تستعد لزيادة الطلب على السفر لحضور بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, July 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- من المتوقع أن تصل ظاهرة الألعاب الإلكترونية العالمية إلى آفاق جديدة مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، وتستعد السعودية لتصبح مركز هذا الحدث الرقمي البارز. باعتبارها المنصة الرائدة للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتابع WINGIE عن كثب الزيادة غير المسبوقة في الطلب على السفر المتوقع لهذا الحدث الضخم.



المملكة العربية السعودية تستضيف حدثاً بارزًا

تعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 من الأحداث البارزة، حيث ستجمع ملايين المشجعين المتحمسين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة المواجهات النهائية بين مواهب الرياضات الإلكترونية. ومع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لتصبح مركزًا عالميًا للرياضة والترفيه، فإن المملكة هي المسرح المثالي لهذه المنافسة الاستثنائية.

وتنظم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية البطولة في الرياض خلال الفترة من 4 يوليو إلى 24 أغسطس، وسيضم الحدث 22 حدثًا عبر 21 عنوانًا للرياضات الإلكترونية، بما في ذلك الألعاب الشهيرة مثل Dota 2 وValorant وPUBG Mobile.

تشمل هيكلية البطولة تصفيات إقليمية، ومراحل المجموعات، والمباريات النهائية. وإلى جانب البطولة، يمكن للحاضرين الاستمتاع بمناطق الألعاب، واللقاء مع نجوم الألعاب الإلكترونية، والترفيه المباشر، ومنطقة المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش مؤتمر الرياضة العالمية الجديد (NGSC 2024) مستقبل الرياضات الإلكترونية والألعاب.

تتوقع شركة WINGIE زيادة كبيرة في حجوزات رحلات الطيران مع توافد المشجعين إلى المملكة العربية السعودية لتجربة الأجواء المثيرة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. يلتزم فريقنا بتقديم حلول سفر استثنائية وضمان رحلة سلسة لجميع الزوار.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae sa.wingie.com wingie.com ، ، و enuygun.com . تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

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