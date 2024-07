MiddleGround Capital officialise l’acquisition d’une participation majoritaire dans Helix Integral Powertrain

LEXINGTON, Kentucky et AMSTERDAM, 30 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MiddleGround Capital (« MiddleGround »), société de capital investissement spécialisée dans les actifs industriels et de distribution B2B, effectue des investissements de contrôle/majoritairesdans des sociétés basées en Amérique du Nord et en Europe.



Middle Ground a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire d’Integral Powertrain Ltd. (« Helix » ou la « société »), société de conception et de fabrication de moteurs électriques, d’onduleurs à haute technologie et de systèmes d’entraînement électrique intégrés hautement performants, à destination d’une variété d’applications en rapide croissance dans le secteur des transports. Les actionnaires fondateurs de la société resteront actionnaires minoritaires et partenaires de l’entreprise à l’issue de la transaction.

Basée à Milton Keynes au Royaume-Uni, et initialement créée en 1998 comme société de conseil en ingénierie automobile et sport automobile, Helix se concentre depuis 2009 sur le développement et la production de groupes motopropulseurs électriques hautement performants et sophistiqués. La gamme de moteurs électriques à haute densité, d’onduleurs et de systèmes d’entraînement électriques entièrement évolutifs est conçue et fabriquée en interne et trouve des applications dans plusieurs marchés de l’e-mobilité en forte croissance, notamment le sport automobile de haut niveau, les hypercars et supercars électriques, les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL), les motos électriques hautement performantes et les véhicules nautiques électriques.

« Notre investissement aux cotés d’Helix s’inscrit dans la continuité de notre stratégie de partenariat avec des entreprises de premier plan, en phase avec notre stratégie Mobilité, notamment en raison de leur technologie innovante dans le domaine des moteurs et onduleurs à haute performance », a déclaré John Stewart, fondateur et Managing Partner de MiddleGround. « La société est bien positionnée pour développer son offre de produits et élargir son marché, en capitalisant sur la transition aux véhicules électriques. Nous sommes ravis de mettre notre ample expérience opérationnelle au service de leur équipe talentueuse et de les aider à franchir une nouvelle étape de leur croissance. »

« Nous sommes ravis d’étendre notre couverture sur secteurs de l’hypercar et du sport automobile et de renforcer notre présence dans les secteurs maritime et aéronautique grâce à cet investissement stratégique », a expliqué Alex Van Der Have, Managing Director de MiddleGround Europe, division Investissements. « Helix est un leader dans le développement de motopropulseurs de haute supérieure, et nos équipes sont parfaitement alignés sur la meilleure façon d’aborder ce secteur industriel en pleine croissance. »

Parmi les fournisseurs les plus fiables en matière de solutions de propulsion électrique de haute performance dans le sport automobile, le domaine automobile de haute performance et d’autres marchés de l’e-mobilité, Helix dispose de solides capacités de conception et d’ingénierie. L’objectif de MiddleGround est d’ajouter de la valeur et d’ accélérer la croissance future de ses revenus en améliorant la stratégie commerciale d’Helix, en développant sa capacité de production pour répondre à la demande croissante en mettant en œuvre les meilleures pratiques d’approvisionnement, en investissant dans le développement de nouveaux produits et en investissant de nouveaux marchés et segments de produits aux États-Unis.

« Depuis 15 ans, Helix est une société pionnière dans l’élaboration de technologies électrique hautement performants, compacts et efficaces, permettant à nos clients de concevoir des produits exceptionnels, souvent inégalés », a déclaré Darren Cairns, directeur et PDG d’Helix. « Nous avons fait nos preuves et notre Scalable Core Technology est devenue l’une des sources les plus fiables pour les produits de propulsion électrique hautement performants sur les marchés des sports automobiles électriques et des hypercars. Grâce à l’expertise opérationnelle et les conseils de MiddleGround, je suis convaincu que nous disposerons des outils nécessaires pour poursuivre l’intensification de nos efforts de croissance et intéresser un plus grand nombre de clients dans divers secteurs. »

MiddleGround Capital possède une expérience approfondie dans le secteur du sport automobile de haute performance grâce à ses investissements chez Xtrac, un fournisseur mondial de premier plan de systèmes de transmission pour les sports automobiles professionnels et les véhicules spécialisés hautement performants, et chez Race Winning Brands, l’un des principaux fabricants et distributeurs de composants de moteurs de course de haute performance vendus sur les marchés de l’automobile et des sports extrêmes. L’investissement chez Helix représente la quatrième transaction réalisée par l’équipe européenne de MiddleGround depuis l’établissement de son bureau d’Amsterdam en janvier 2023.

Le cabinet Clifford Chance LLP a agi en tant que conseiller juridique de MiddleGround. Le cabinet Alvarez & Marsal a agi en tant que conseiller financier et fiscal de MiddleGround.

À propos d’Helix

Société établie à Milton Keynes au Royaume-Uni, Helix (anciennement Integral e-Drive) fabrique des moteurs électriques et des onduleurs parmi les plus puissants au monde. Helix est un fournisseur qui assure un service complet en matière de groupes motopropulseurs électriques haut de gamme, donnant aux constructeurs de voitures, de motos et de bateaux électriques et hybrides accès à des performances exceptionnelles, tout comme aux applications industrielles et aérospatiales de la prochaine génération, grâce à sa Scalable Core Technology (« SCT »). L’avantage d’Helix en matière de groupes motopropulseurs réside dans la densité de puissance finale atteinte grâce à sa hiérarchie de moteurs et d’onduleurs à trois niveaux. Le fait de procéder à leur fabrication dans la nouvelle usine polyvalente de Milton Keynes permet de disposer d’une solution d’approvisionnement de bout en bout sûre et fiable pour les offres de produits. Fondée en 1998 en tant que société de conseil dans le domaine de l’ingénierie, Helix est reconnue comme concepteur et fabricant de moteurs électriques et d’onduleurs depuis 2009. L’entreprise emploie environ 200 personnes et dispose d’un espace d’ingénierie et de fabrication de presque 7 990 m² divisés sur trois sites à Milton Keynes, au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site ehelix.com .

À propos de MiddleGround Capital

MiddleGround Capital est une société de capital investissement basée à Lexington, Kentucky, et qui gère plus de 3,5 milliards de dollars d’actifs. MiddleGround effectue des investissements de contrôle dans des sociétés industrielles et de distribution industrielle spécialisée. MiddleGround travaille avec les entreprises de son portefeuille pour créer de la valeur, au moyen d’une approche opérationnelle sur le terrain, et s’associe aux équipes de gestion pour soutenir les stratégies de croissance à long terme. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://middleground.com/ .

Contact média pour MiddleGround Capital :

Doug Allen/Maya Hanowitz

Dukas Linden Public Relations

MiddleGround@dlpr.com

+1 (646) 722-6530