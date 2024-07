Resultaten Solvay van het tweede kwartaal 2024

Persbericht - Gereglementeerde informatie, gepubliceerd op 31 juli 2024, om 7u00 CEST



Sequentieel verbeterde EBITDA en marge met solide kasstroom

gedreven door kostenbesparende initiatieven

Hoogtepunten

De netto-omzet in Kw2 2024 stabiliseerde sequentieel en kwam uit op € 1 194 miljoen.

De netto-omzet daalde op organische basis met -6,7% ten opzichte van Kw2 2023, met een positieve invloed van de volumes voor het tweede achtereenvolgende kwartaal, terwijl de prijzen op jaarbasis daalden.

in Kw2 2024 stabiliseerde sequentieel en kwam uit op € 1 194 miljoen. De netto-omzet daalde op organische basis met -6,7% ten opzichte van Kw2 2023, met een positieve invloed van de volumes voor het tweede achtereenvolgende kwartaal, terwijl de prijzen op jaarbasis daalden. De onderliggende EBITDA in Kw2 2024 steeg opeenvolgend met 2,6% tot €272 miljoen, terwijl de EBITDA-marge voor het tweede kwartaal op rij opeenvolgend verbeterde tot 22,8%.

De onderliggende EBITDA in Kw2 2024 was -17,2% lager op organische basis vergeleken met de record EBITDA in Kw2 2023, met een negatief effect van de nettoprijszetting dat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een positieve volume-impact en verder verbeteringen van de vaste kosten.

in Kw2 2024 steeg opeenvolgend met 2,6% tot €272 miljoen, terwijl de EBITDA-marge voor het tweede kwartaal op rij opeenvolgend verbeterde tot 22,8%. De onderliggende EBITDA in Kw2 2024 was -17,2% lager op organische basis vergeleken met de record EBITDA in Kw2 2023, met een negatief effect van de nettoprijszetting dat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een positieve volume-impact en verder verbeteringen van de vaste kosten. Structurele kostenbesparende initiatieven leverden solide resultaten op, met €46 miljoen kostenreductie in H1 2024, en zullen naar verwachting €80 miljoen bedragen voor het hele jaar.

in H1 2024, en zullen naar verwachting €80 miljoen bedragen voor het hele jaar. De onderliggende nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €116 miljoen in Kw2 2024, vergeleken met €211 miljoen in Kw2 2023.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg €116 miljoen in Kw2 2024, vergeleken met €211 miljoen in Kw2 2023. De vrije kasstroom 1 was sterk met €120 miljoen in Kw2 2024, dankzij een solide EBITDA in combinatie met voortdurende voorzichtigheid op het gebied van investeringen en discipline op het gebied van werkkapitaal.

was sterk met €120 miljoen in Kw2 2024, dankzij een solide EBITDA in combinatie met voortdurende voorzichtigheid op het gebied van investeringen en discipline op het gebied van werkkapitaal. Het ROCE was 17,6% in het tweede kwartaal van 2024.

was 17,6% in het tweede kwartaal van 2024. De onderliggende nettoschuld bedroeg €1,6 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,5x.

bedroeg €1,6 miljard, wat neerkomt op een hefboomratio van 1,5x. Vooruitzichten voor 2024: Solvay verscherpt zijn guidance voor de organische groei van de onderliggende EBITDA tot “-10% tot -15%”. De guidance voor de vrije kasstroom1 wordt verhoogd tot “meer dan €300 miljoen”, inclusief investeringen tussen €300 miljoen en €350 miljoen in 2024.

Tweede kwartaal Eerste kwartaal Eerste halfjaar Onderliggend

(in mln €) 2024 2023 %joj % organisch 2024 2023 2024 2023 %joj % organisch Netto omzet 1 194 1 274 -6,3% -6,7% 1 201 1 355 2 396 2 629 -8,9% -9,4% EBITDA 272 357 -23,7% -17,2% 265 365 538 722 -25,5% -15,5% EBITDA-marge 22,8% 28,0% -5,2pp - 22,1% 26,9% 22,5% 27,4% -5,0pp - Vrije kasstroom 1 120 516 -76,7% - 2 123 -130 246 386 -36.2% - ROCE 17,6% N/A n.m -

Nota: de cijfers voor 2023 zijn aangepast om de veranderingen te weerspiegelen die in de inleiding tot Financiële resultaten worden vermeld.

Philippe Kehren, CEO van Solvay

"Ook in het tweede kwartaal bleven we degelijke prestaties leveren, in wat een uitdagende omgeving blijft. Onze focus op het implementeren van kostenbesparende initiatieven was essentieel, en de €46 miljoen aan structurele kostenbesparingen die tot nu toe bereikt zijn, zijn het bewijs van het harde werk van onze teams. Het nieuwe bedrijfsmodel wordt werkelijkheid en zal onze organisatie wendbaarder en efficiënter maken. Ik ben ook bijzonder blij om te zien dat onze medewerkers de verandering omarmen en een actieve rol spelen in onze transformatie.

Dankzij onze proactiviteit en voorzichtigheid in de eerste zes maanden zijn we nu in een positie om onze guidance te verscherpen en onze investeringen in digitalisering en in onze toekomstige groei te versnellen.”

Vooruitzichten voor 2024

Solvay verwacht dat de vraag in het tweede semester ongeveer gelijk zal blijven. Na de goede prestaties in de eerste halfjaar en de versnelde uitvoering van kostenbesparingen, verscherpt Solvay zijn guidance voor de onderliggende EBITDA tot -10% tot -15% organische groei (voorheen -10% tot -20%), wat neerkomt op €975 miljoen tot €1.040 miljoen, bij een wisselkoers van 1,10 EUR/USD. Dit wordt ondersteund door €80 miljoen verwachte kostenbesparingen voor het hele jaar.

Solvay verhoogt zijn guidance voor de vrije kasstroom3, die nu naar verwachting hoger zal zijn dan €300 miljoen. Dit is inclusief een versnelling van de investeringen in de tweede helft, die naar verwachting tussen €300 miljoen en €350 miljoen zal bedragen in 2024.

Financiële kalender

6 november 2024: resultaten eerste negen maanden 2024

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

1 Vrije kasstroom is hier de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

2 Solvay past de wijziging in al haar APMs toe vanaf het 2e kwartaal 2024. De APM-wijziging van Q1 is toegepast op de cijfers van H1 en vertegenwoordigt €2 miljoen FCF. FCF Met de wijziging in APM, zou FCF in Kw1 2024 €126 miljoen zijn geweest in plaats van €123 miljoen.

3 Vrije kasstroom is hier de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten.

