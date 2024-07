Le Plan de transport des céréales 2024-2025 du CN s’appuie sur une performance solide

MONTRÉAL, 31 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a publié aujourd’hui son Plan de transport des céréales 2024-2025, qui mise sur les améliorations opérationnelles et les investissements stratégiques réalisés par la Compagnie au cours de la dernière campagne céréalière.



« Nous sommes confiants d’avoir mis en place la bonne approche et les ressources adéquates pour transporter efficacement la récolte céréalière canadienne de cette année. Nous continuons de tirer parti de notre modèle d’exploitation ferroviaire à horaires fixes et nous nous assurons que nos dépenses continues en immobilisations nous placent dans une position favorable encore cette année. En travaillant en collaboration avec les intervenants de la chaîne d’approvisionnement et les gouvernements, nous prenons des mesures pour traiter plusieurs questions liées à la réglementation qui affectent le secteur, afin d’éliminer les obstacles pour concentrer nos efforts à offrir des services encore meilleurs à nos clients. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Le Plan de transport des céréales du CN présente plusieurs nouvelles mesures pour 2024-2025. Parmi celles-ci :

la livraison de 750 nouveaux wagons-trémies céréaliers à haute efficacité pour la présente campagne agricole;

l’accent maintenu sur l’exploitation ferroviaire à horaires fixes qui n’a cessé de s’améliorer depuis sa mise en œuvre en 2022-2023;

le déploiement de nouveaux équipements de lutte contre les incendies afin de protéger la chaîne d’approvisionnement;

l’utilisation de nouvelles technologies pour améliorer la sécurité, par exemple la mise à l’essai du nouveau matériel mobile de détection des incendies et le recours continu au programme d’inspection autonome de la voie du CN.

Le CN met l’accent sur le perfectionnement et la préparation de son personnel pour la prochaine campagne céréalière. L’une de nos principales priorités pour cette année est l’engagement continu, le recrutement et la formation de notre personnel, alors que nous continuons de composer avec un marché de la main-d’œuvre éprouvant et un environnement réglementaire fédéral qui entraîne des difficultés pour maintenir la disponibilité des équipes.

La préparation du Plan annuel de transport des céréales du CN résulte d’un vaste processus de consultation et tient compte des commentaires des principaux intervenants, notamment du Comité consultatif agricole du CN – un groupe de chefs de file du secteur et d’agriculteurs de l’Ouest canadien. Le plan évalue et décrit en détail la capacité de la Compagnie d’acheminer les volumes de céréales prévus pendant la prochaine campagne agricole. Il explique également les mesures particulières prises par le CN pour s’assurer qu’il dispose de la capacité nécessaire pour acheminer les céréales efficacement et en toute sécurité au service des agriculteurs, des clients et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.