COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière

IFRS – Information réglementée

Cegedim : Nouvelle structure de financement de 230 M€

Crédit de refinancement de 180 M€

Crédit revolving de 50 M€

Boulogne-Billancourt, France, le 31 juillet 2024 après bourse

Cegedim annonce la mise en place d’une nouvelle structure de financement sous la forme d’un crédit syndiqué d’un montant total de 230 M€. Ce nouveau financement se décompose entre 180 M€ de lignes tirées au closing venant refinancer l’endettement existant du Groupe (RCF et Euro PP arrivant respectivement à maturité en octobre 2024 et octobre 2025) et une ligne complémentaire de crédit revolving (RCF) de 50 M€. Cette nouvelle structure financière permet de renforcer la liquidité du Groupe et d’allonger la maturité de sa dette.

Le crédit syndiqué, co-arrangé par LCL (Agent) et Crédit Agricole d’Ile-de-France, se compose d’une tranche A de 30 M€ de maturité 5 ans amortissable à raison de 3 M€ par semestre, d’une tranche B de 60 M€ de maturité 6 ans amortissable in fine et d’une tranche C de 90 M€ de maturité 7 ans amortissable in fine. En complément, une ligne RCF de 50 M€ non-tirée au closing de maturité 5 ans plus un an optionnel permet de sécuriser des financements additionnels pour le Groupe.

Ce nouveau crédit syndiqué, à l’instar des précédents financements, est régi par les clauses standards d'engagement et de défaut habituellement incluses dans ce type de contrat et soumis aux covenants des ratios financiers : le Groupe doit veiller à ce que son ratio de levier soit inférieur à 2,50 et son ratio de couverture des intérêts soit supérieur à 4,50.

Dans le cadre de cette opération, le Groupe a nanti les titres de ses filiales Cegedim Media, Cegedim Activ, GERS et partiellement de cegedim.cloud. Le Groupe s’est interdit de céder, sans l’autorisation des prêteurs, les titres qu’il détient dans Cegedim Santé, Resip et Cetip.

Cegedim a été conseillé sur l’opération par ODDO BHF (conseil financier) et par le cabinet Norton Rose Fulbright (conseil juridique).

Avertissement

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 31 juillet 2024 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.







