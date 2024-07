Les Métallos de Cambridge Brass en grève pour un traitement équitable

CAMBRIDGE, Ontario, 31 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les travailleuses et travailleurs de Cambridge Brass se tiennent debout sur la ligne de piquetage pour obtenir des améliorations de salaire et de pension et le droit de s’inscrire aux quarts de travail une fois par an.



Plus de 100 membres de la section locale 4045 du Syndicat des Métallos ont entamé leur grève contre Cambridge Brass le 19 juillet, dans le but de faire respecter les droits d’ancienneté, d’améliorer les pensions et d’avoir des salaires équitables.

« La seule façon d’obtenir des améliorations est d’être solidaires. Ce n’est pas simplement une question d’argent, nous voulons aussi être respectés. Ces travailleurs méritent quelque chose en retour de tous les sacrifices auxquels ils ont consenti lors de la COVID et qui ont permis à cette entreprise de continuer à fonctionner », a déclaré Jim Clegg, Président de la section locale 4045 des Métallos.

De nombreux travailleurs ont passé toute leur vie à travailler chez Cambridge Brass, où ils fabriquent des raccords pour les réseaux d’aqueduc extérieurs. Certains travailleurs ont 20, 30 et plus de 40 ans d’ancienneté. L’un de ces travailleurs y a consacré 51 ans de sa vie.

L’entreprise fonctionne en trois quarts : de jour, d’après-midi et de nuit. Auparavant, les travailleurs avaient la possibilité de choisir leur quart, ceux qui avaient le plus d’ancienneté étant les premiers. L’entreprise a mis fin à cette pratique et a refusé d’accorder aux travailleurs une occasion annuelle de postuler à des quarts en fonction de leur ancienneté.

« Depuis que la pandémie a frappé en 2020, les Métallos négocient pour obtenir de meilleures conditions », a déclaré Myles Sullivan, Directeur du district 6 du Syndicat des Métallos. « Même si l’inflation ralentit, le coût de la vie reste très élevé. Lorsqu’un contrat de travail arrive à échéance, c’est le moment d’apporter des améliorations. Cambridge Brass doit faire preuve de respect à l’égard de ces travailleurs en leur proposant un contrat de travail équitable qui reflète leur contribution au succès de l’entreprise. »

Les travailleurs font du piquetage 24 heures sur 24 au 140 Orion Place, Cambridge, Ontario, N1T 1R9.

À propos du Syndicat des Métallos :

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables, y compris de bons salaires, avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

