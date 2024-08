SYENSQO - Resultaten Tweede Kwartaal 2024

SYENSQO TWEEDE KWARTAAL 2024 RESULTATEN

Brussel, België – 1 Augustus 2024 - 7u00 CEST

CONTINUE VERBETERING VAN HET JAAR-OP-JAAR VOLUME MOMENTUM

ONDERLIGGENDE EBITDA VAN €378 MILJOEN, IN LIJN MET VERWACHTINGEN, MET EEN STERKE KASSTROOMOMZETTING

BEREIK VAN DE VOORUITZICHTEN VOOR 2024 WERD VERNAUWD

Onderliggend (in € mln) Kw2 2024 Kw2 2023 Kw1 2024 JoJ verandering JoJ organisch KwoKw verandering S1 2024 S1 2023 JoJ verandering JoJ organisch Netto-omzet 1,708 1,815 1,624 -5.9% -5.1% 5.2% 3,332 3,628 -8.1% -6.7% Brutowinst 582 635 583 -8.3% - -0.2% 1,165 1,298 -10.2% - Brutomarge 34.1% 35.0% 35.9% -90 bps - -180 bps 35.0% 35.8% -80 bps - EBITDA 378 433 363 -12.8% -10.9% 4.1% 740 906 -18.3% -15.8% EBITDA-marge 22.1% 23.8% 22.3% -170 bps - -20 bps 22.2% 25.0% -280 bps - Operationele kasstroom 43 245 244 -82.3% - n.m. 287 657 -56.3% - Op. kasstroom excl. €167mn betaling aan NJDEP 210 245 244 -14.1% - n.m. 454 657 -30.9% - Vrije kasstroom -120 13 157 n.m. - n.m. 37 267 -86.2% - Vrije kasstroom excl. €167mn betaling aan NJDEP 47 13 157 n.m. - n.m. 204 267 -23.7% - Kasstroomomzetting (LTM) 77% 80% 89% -310 bps - n.m. 77% 80% -310 bps - Kasstroomomzetting (LTM) excl. €167mn betaling aan NJDEP 88% 80% 89% 800 bps - -70 bps 88% 80% 800 bps - ROCE (LTM) 8.8% 13.1% 9.6% -430 bps - -80 bps 8.8% 13.1% -430 bps -

Hoogtepunten

De netto-omzet van €1.7 miljard steeg met 5% sequentieel dankzij groei in zowel de segmenten Materials als Consumer & Resources. Op jaarbasis daalde de netto-omzet organisch met 5% vergeleken met het 2e kwartaal 2023, gedreven door lagere prijzen (5%) vooral in Consumer & Resources en Specialty Polymers. De volumes bleven op jaarbasis stabiel, wat een continue verbetering van het momentum weerspiegelt in vergelijking met Q1 2024, vooral in Novecare; sterke prestatie in Composite Materials met 14% jaar-op-jaar groei van de netto-omzet;

Dr. Ilham Kadri, CEO

"We hebben onze verwachtingen voor het tweede kwartaal waargemaakt, met name dankzij een verbeterd volumemomentum op jaarbasis, vooral in Novecare, en door discipline in prijsstelling en kostenbeheersing. Composite Materials realiseerde opnieuw een kwartaalgroei met dubbele cijfers en bleef een robuuste kasstroom genereren.

Hoewel we in de tweede helft van 2024 een terugkeer naar volumegroei op jaarbasis verwachten , zien we een langzamer herstel in bepaalde eindmarkten, evenals aanhoudende macro-economische onzekerheid. Desondanks blijven we ons onverminderd richten op wat binnen onze controle ligt; oplossingen bieden die onze klanten nodig hebben, onze kosten en kapitaaluitgaven strak beheren om onze operationele hefboom en rendementen verder te verbeteren, waardoor Syensqo groei en waardecreatie zal kunnen leveren naarmate de markten verbeteren."

Vooruitzichten voor 2024

Hoewel onze resultaten voor het tweede kwartaal van 2024 profiteerden van een verbeterd volume momentum, verwachten we geen breder herstel van de totale vraag in de tweede helft van het jaar dat de bovenkant van onze eerdere vooruitzichten zou ondersteunen.

We verwachten nu vooral dat een trager herstel in sommige eindmarkten als gevolg van de aanhoudende macro-economische onzekerheid, vooral in de automobiel-, agro-industrie, industriële en medische markten. We verwachten echter nog steeds een sterke groei in de lucht-, ruimtevaart- en defensiesector.

In de tweede helft van 2024 verwachten we een terugkeer naar volumegroei op jaarbasis, aangedreven door hogere volumes in alle business units, met name in Novecare.

Als gevolg daarvan zien onze vooruitzichten voor het hele jaar 2024 er nu als volgt uit:

Onderliggende EBITDA tussen €1.4 miljard - €1.475 miljard;

tussen €1.4 miljard - €1.475 miljard; Kapitaalinvesteringen tussen €600 - €650 million;

tussen €600 - €650 million; Vrije kasstroom tussen €400 - €450 miljoen, exclusief de eerder aangekondigde betaling van €167 miljoen aan het New Jersey Department of Environmental Protection die in april 2024 werd gedaan.

Safe harbor

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Syensqo verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000 werknemers.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

