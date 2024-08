Solvay lance un nouveau programme de rachat d'actions pour couvrir ses plans d’intéressement à long terme

Communiqué de presse - Information réglementée

Bruxelles, le 31 juillet 2024 - 8h00 CEST

En application de l'article 7:215 du Code belge des sociétés et des associations, Solvay annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions dans le but de répondre à toute obligation de livraison d'actions Solvay découlant de l'octroi de ses plans d'intéressement à long terme 2023 et 2024 (Performance Share Units et Restricted Share Units).

Dans le cadre de ce nouveau programme, Solvay peut acquérir jusqu'à 1 025 000 actions Solvay. Cela se fera selon les termes et conditions approuvés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 8 décembre 2023.

Le programme de rachat devrait être achevé d'ici le 1er octobre 2024. Il sera mené conformément aux réglementations applicables et exécuté par un intermédiaire indépendant dans le cadre d'un mandat discrétionnaire. Le calendrier du rachat dépendra de divers facteurs, y compris les conditions du marché.

Solvay informera le marché de l'avancement du programme, conformément à la législation applicable.

Cette opération fait suite à l'acquisition de 218 191 actions de la société en juin 2024, dans le but de satisfaire aux obligations de livraison d'actions Solvay découlant de l'octroi d'un plan d’intéressement à long terme antérieur et du plan d'achat d'actions pour les employés.

L'impact du programme de rachat d'actions est déjà inclus dans la prévision de free cash flow aux actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies de plus de €300 millions en 2024.

Contacts

Relations presse Relations investisseurs Peter Boelaert

+32 479 30 91 59







Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47







Kimberly King

+ 1 470 464 4336







media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49







Geoffroy d’Oultremont

+32 2 264 2997







Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65







investor.relations@solvay.com

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

