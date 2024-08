Communiqué de presse

Paris, le 1er août 2024, 17h30

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

HOPS

HOPSCOTCH GROUPE

Activité consolidée au premier semestre 2024

Maintien de la croissance

+17,4% de Marge Brute

HOPSCOTCH Groupe (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 30 juin 2024.

M€ (*) Q1 Q2 1er Semestre CA consolidé 2024

MB consolidée 2024 55,2

21,8 74,4

27,5 129,6

49,3 CA consolidé 2023

MB consolidée 2023 51,0

18,3 71,9

23 ,7 122,9

42,0 Variation du Chiffre d’affaires

Variation de la marge brute + 8,3%

+ 19,1% + 3,5%

+ 16,0 % + 5,5%

+ 17,4%

(*) Données non auditées

Le chiffre d’affaires et la marge brute du premier semestre 2024 s’élèvent à 129,6 millions d’euros et 49,3 millions d’euros, respectivement en croissance de 5,5% (CA) et 17,4% (MB) par rapport à la même période 2023. Le second trimestre confirme ainsi la tendance affichée au premier trimestre.

Le groupe réunit depuis le second semestre 2023 les sociétés constituant le pôle Hopscotch Interface Tourism, acquises au second semestre 2023. Ces sociétés, non consolidées en 2023, contribuent à la marge brute du groupe à hauteur de 4,4 millions d’euros sur le premier semestre 2024. En conséquence la croissance organique du groupe reste forte à + 7% de marge brute sur la période. Si toutes les activités du groupe se montrent en croissance, l’événementiel se distingue particulièrement en ce début d’année.

Le groupe entend accélérer son développement notamment à l’international, et pour ce faire renforce sa plateforme de marque HOPSCOTCH partout dans le monde. En particulier Sopexa change de nom pour s’appeler désormais Hopscotch Season afin d’incarner la très forte expertise du groupe dans le secteur de l’agroalimentaire, aux côtés de Hopscotch Tourism, Hopscotch Luxe ou Hopscotch.mov (expertise dans la mobilité et l’automobile) par exemple. Dans les 35 pays où le groupe est présent, les filiales, détenues à 100%, prendront le nom de Hopscotch « pays », par exemple Hopscotch USA, partout où ce sera possible.

HOPSCOTCH Groupe publiera son résultat semestriel 2024 consolidé, le 25 septembre, après la fermeture des marchés.

_______

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire – Tél. 01 41 34 20 51 – jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, marketing, événementiel et relations publics, au profit de problématiques aussi bien portées sur les arts de vivre que le corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents) plus de 1000 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel (Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha), Relations Publics (Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs), Digital et Marketing (heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio) et autour de ses expertises sectorielles (Le Public Système Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Interface Tourism)

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 271 millions € et 93 millions € de marge brute en 2023.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

