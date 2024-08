Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2024

L’Oréal annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés

financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2024.

Le Rapport financier semestriel 2024 peut être consulté sur le site www.loreal-finance.com dans la section Information

réglementée.

Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend :

Le rapport d’activité sur le premier semestre 2024,

Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2024,

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 2024,

L’attestation du responsable du Rapport financier semestriel.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com. Pour les salariés en Israël, l'offre décrite ci-dessus est réalisée conformément au document d'information qui est disponible sur le site de souscription.

CONTACTS L’ORÉAL

Standard

+33 (0) 1 47 56 70 00

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Pascale Guerin

+33 (0)1 49 64 18 89

pascale.guerin@loreal.com

Relations Investisseurs

Eva Quiroga

+33 (0)7 88 14 22 65

eva.quiroga@loreal.com

Médias

Brune Diricq

+33 (0)6 63 85 29 87

brune.diricq @loreal.com

Arnaud FRABOUL

+33 (0)6 40 13 62 14

arnaud.fraboul@loreal.com

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Suivez-nous sur LinkedIn @L’Oréal

Suivez-nous sur Instagram @lorealgroupe

www.loreal.com

Pièce jointe