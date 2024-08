Cellebrite Nomeia Renomada Especialista em Segurança Cibernética Sigalit Shavit como Diretora de Informação

TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções Investigativas Digitais para os setores público e privado, anunciou hoje a nomeação de Sigalit Shavit como Diretora de Informação (CIO) a vigorar a partir de hoje dia 1o de agosto de 2024.



Shavit se une à Equipe de Liderança da Empresa, trazendo mais de 30 anos de experiência para a equipe de tecnologia da informação e segurança da Cellebrite. Nesta posição recém-criada que se reporta ao CEO Yossi Carmil, Shavit desempenhará um papel fundamental na ampliação da capacidade da Empresa de inovar e apoiar os clientes à medida que eles se esforçam para continuar acelerando a justiça em todo o mundo.

Shavit se une à Cellebrite em um momento em que a inovação técnica e a infraestrutura da Empresa são fundamentais para apoiar os clientes a se manterem à frente da crescente sofisticação dos criminosos e do crescimento cada vez maior das evidências digitais. Ela se concentrará em garantir que as organizações de tecnologia da informação e segurança da Cellebrite continuem apoiando as necessidades diárias das empresas, respondendo decisivamente às ameaças cibernéticas em constante evolução, alavancando a IA e acelerando a inovação.

"A experiência da Sigalit em tecnologia da informação e segurança e em possibilitar a inovação para empresas de SaaS eleva a capacidade da Cellebrite de avançar com a sua missão de acelerar a justiça", disse o CEO da Cellebrite, Yossi Carmil. “Temos a sorte de poder compartilhar o conhecimento e liderança dela para que possamos atender melhor nossos clientes e funcionários.”

Nomeada uma das 25 Principais Mulheres Líderes em Segurança Cibernética em várias publicações, Shavit ocupou cargos de CIO e COO na FedEx Express, ECI Telecom, CyberArk e, mais recentemente, na KTrust. Durante seu mandato na CyberArk, ela desempenhou um papel essencial durante a transformação da empresa em uma empresa de nuvem/SaaS de nível empresarial.

“É uma grande honra estar aqui e liderar uma equipe que capacita e impulsiona a Cellebrite e seus clientes”, disse Shavit. “Estou muito entusiasmada com a importante missão da minha equipe de aproveitar uma estratégia e soluções digitais claras e modernas para impactar a eficiência e acelerar a inovação.”

