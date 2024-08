Cellebrite nomme Sigalit Shavit, experte renommée en cybersécurité, au poste de DSI

TYSONS CORNER, État de Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 01 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ : CLBT), une entreprise leader dans le secteur des solutions d’investigation numérique de premier plan pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui la nomination de Sigalit Shavit au poste de Directeur de l’information (DSI), laquelle prend ses fonctions aujourd’hui, le 1ᵉʳ août 2024.



Mme Shavit rejoint l’équipe dirigeante de l’entreprise, mettant plus de 30 ans d’expérience au service des technologies de l’information et de l’équipe de sécurité de Cellebrite. À ce nouveau poste, sous la responsabilité du PDG Yossi Carmil, Mme Shavit jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de la capacité de l’entreprise à innover et à soutenir les clients dans leurs efforts visant à accélérer la justice dans le monde entier.

Shavit intègre Cellebrite à un moment où l’innovation technique et l’infrastructure de l’entreprise sont essentielles pour aider les clients à garder une longueur d’avance sur les criminels de plus en plus rusés et sur les preuves numériques qui ne cessent de se multiplier. Elle veillera à ce que les technologies de l’information et les services de sécurité de Cellebrite continuent de répondre aux besoins quotidiens de l’entreprise, en réagissant de manière décisive aux cybermenaces en constante évolution, en tirant parti de l’IA et en accélérant l’innovation.

« L’expertise de Sigalit dans le domaine des technologies de l’information et de la sécurité, ainsi que dans l’innovation pour les entreprises SaaS, contribue à renforcer la capacité de Cellebrite à faire progresser sa mission d’accélération de la justice », a déclaré Yossi Carmil, PDG de Cellebrite. « Nous avons la chance de bénéficier de ses connaissances et de son leadership, afin de mieux servir nos clients et nos employés ».

Nommée l’une des 25 femmes les plus influentes en matière de cybersécurité par de nombreuses publications, Mme Shavit a occupé des postes de directeur de l’information et de directeur de l’exploitation chez FedEx Express, ECI Telecom, CyberArk et, plus récemment, KTrust. Au cours de son mandat chez CyberArk, elle a joué un rôle essentiel dans la transformation de l’entreprise en une société cloud/SaaS de niveau professionnel.

« C’est un immense honneur de me retrouver ici et de diriger une équipe qui donne à Cellebrite et à ses clients les moyens d’aller de l’avant », a affirmé Mme Shavit. « Je suis passionnée par la mission essentielle de mon équipe consistant à exploiter une stratégie et des solutions numériques claires et modernes afin d’avoir un impact sur l’efficacité et d’accélérer l’innovation. »

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d’accélérer les procédures judiciaires et de préserver la confidentialité de populations du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d’investigation numérique destinées aux secteurs public et privé, et nous aidons les organisations à maîtriser les méandres des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d’intelligence. La plateforme et les solutions d’investigation numérique de Cellebrite ont gagné la confiance de milliers d’agences et d’entreprises de premier plan dans le monde entier. Elles visent à transformer la façon dont les données sont collectées, étudiées, analysées et gérées dans le cadre d’enquêtes légalement autorisées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou suivez-nous sur X @Cellebrite.

Médias

Victor Ryan Cooper

Directeur principal de la communication et Responsable contenu

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président, Relations avec les investisseurs

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4793d6b-ce54-4dd5-af87-642468ab62e7