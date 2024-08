Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2023-2024 : Le Groupe Bonduelle affiche une progression de son chiffre d’affaires annuel en données comparables* et confirme son objectif de rentabilité malgré un contexte de consommation difficile

BONDUELLE

Suite à une erreur matérielle constatée dans l’avis financier du 1er août 2024, l’avis financier corrigé est repris ci-dessous. L’erreur porte sur l’inversion des valeurs de chiffre d’affaires du 4ème trimestre entre la zone Europe et la zone hors Europe dans le tableau de répartition du chiffre d’affaires par zone (les variations et commentaires sont inchangés).

Chiffre d’affaires annuel 2023-2024

(1er juillet 2023 - 30 juin 2024)

Le Groupe Bonduelle affiche une progression de son chiffre d’affaires annuel en données comparables* et confirme son objectif de rentabilité malgré un contexte de consommation difficile

Pour l’exercice 2023-2024 (clos le 30 juin), le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle, s’établit à 2 371,8 millions d’euros soit une progression de + 2,7 % en données comparables*. Après prise en compte des variations de change, il affiche un repli de - 1,4 % en données publiées.

Au 4ème trimestre de l’exercice fiscal 2023-2024, le chiffre d’affaires affiche une progression de + 2,6 % en données comparables* et + 0,5 % en données publiées.

Sur ce dernier trimestre, les volumes sont restés négativement orientés, et reflètent une dynamique de consommation toujours faible en particulier au mois de juin en raison d’une météo défavorable malgré une inflation désormais limitée.

Malgré une croissance des ventes plus modérée sur les 2 derniers trimestres, qui ne permet pas de livrer l’objectif de croissance annuel de chiffre d’affaires, le groupe confirme son objectif de progression de la rentabilité opérationnelle courante, grâce à la bonne tenue des activités à marques et à l’efficacité des initiatives internes de productivité et de maîtrise des coûts.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2023-2024 12 mois

2022-2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2023-2024 4ème trimestre 2022-2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 558,2 1 508,1 3,3 % 2,9 % 393,0 392,2 0,2 % 0,1 % Zone hors Europe 813,6 898,1 - 9,4 % 2,4 % 200,8 198,5 1,1 % 7,3 % Total 2 371,8 2 406,2 - 1,4 % 2,7 % 593,8 590,7 0,5 % 2,6 %







Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2023-2024 12 mois

2022-2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2023-2024 4ème trimestre 2022-2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 1 120,1 1 126,3 - 0,5 % 6,1 % 265,2 265,8 - 0,2 % 4,1 % Surgelé 303,0 278,8 8,7 % 10,3 % 75,7 66,8 13,3 % 14,8 % Frais 948,6 1 001,1 - 5,2 % - 3,3 % 252,8 258,1 - 2,0 % - 2,2 % Total 2 371,8 2 406,2 - 1,4 % 2,7 % 593,8 590,7 0,5 % 2,6 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 65,7 % de l'activité sur l’exercice, affiche sur cette période une progression de + 3,3 % en données publiées et + 2,9 % en données comparables* et de respectivement + 0,2 % et + 0,1 % sur le 4ème trimestre.

La zone Europe a subi sur le dernier trimestre un ralentissement notable de son activité avec des volumes commercialisés en retrait.

Les gammes conserve et surgelé à marques de distributeurs ont connu un retrait important lié notamment à des évolutions ponctuelles de politiques d’approvisionnements. L’activité à marques affiche sur la période de belles progressions tant en volumes qu’en valeur, dans les deux canaux grande distribution et restauration hors foyer.

En frais 4ème gamme (salades en sachet) et en traiteur, l’activité a souffert au 4ème trimestre et en particulier au mois de juin d’une météo maussade et d’un effet de base défavorable par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité présente un chiffre d’affaires stable sur l’année, les activités salades en Italie et traiteur affichant une activité en progression.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 34,3 % de l’activité sur l’exercice, progresse sur l’exercice 2023-2024 de + 2,4 % en données comparables* (- 9,4 % en données publiées). Au titre du 4ème trimestre, les progressions sont de respectivement + 7,3 % en données comparables* et + 1,1 % en données publiées.

Sur ce dernier trimestre de l’exercice fiscal, la zone Eurasie poursuit sa progression tant en volumes qu’en valeur grâce à la croissance solide de la marque Bonduelle en conserve et une accélération encore soutenue en surgelé en grande distribution.

L’activité en Amérique du Nord reste, sur le trimestre, en repli en volumes et stable en valeur, les segments des bowls et des salad kits, porteurs de valeur ajoutée progressent tous deux tant en volumes qu’en valeur en grande distribution, le segment des salades en sachet s’affichant lui en repli. L’activité reste à nouveau globalement en retrait tant en volumes qu’en valeur sur l’ensemble de l’exercice.

Perspectives

La fin de l’exercice a été marquée par une pression accrue sur les volumes amenant à un chiffre d’affaires légèrement inférieur aux attentes mais comprenant un mix produits et marques favorable.

Ce mix commercial, ajouté aux initiatives de compétitivité et de maîtrise stricte de nos frais généraux doivent permettre, malgré un démarrage de campagne tardif et délicat du fait du contexte météorologique, d’atteindre pour l’exercice 2023-2024 le haut de fourchette de la rentabilité opérationnelle courante annoncée en octobre 2023 soit 75 à 80 millions d’euros à taux de change constants, et une marge opérationnelle courante supérieure à 3 %.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :



- Résultats annuels 2023-2024 : 4 octobre 2024 (après bourse)

- Réunion d’information : 7 octobre 2024

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 038 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 68 316 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 371,8 M€ (données au 30 juin 2024).

Nos 4 marques emblématiques sont : BONDUELLE, READY PAC FOODS, CASSEGRAIN, GLOBUS.





Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

