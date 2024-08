Les LNC lancent un programme de technologies nucléaires nouvelles et émergentes (N2ET) pour accélérer les technologies novatrices nouvelle génération

CHALK RIVER, Ontario, 02 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), premier organisme de science et de technologie nucléaires du Canada, sont heureux d’annoncer le lancement d’un portefeuille de travaux passionnants, le programme de technologies nucléaires nouvelles et émergentes (N2ET). N2ET est conçu pour accélérer la recherche et les technologies prometteuses en vue de leur commercialisation et de leur déploiement. Le nouveau programme vise à faciliter la collaboration entre les LNC et d’autres développeurs de technologies d’avant-garde, ainsi qu’à permettre aux LNC d’orienter leurs investissements vers des technologies ou des entreprises prometteuses qui correspondent à leur mandat.



Au départ, le programme N2ET regroupe en un seul programme plusieurs projets existants dans le domaine des énergies propres et des sciences de la santé : notamment l’invitation à implanter un petit réacteur modulaire (SMR), l’initiative de recherche nucléaire canadienne (IRNC), le projet du parc Clean Energy Demonstration, Innovation, and Research (CEDIR) (énergie propre, démonstration innovation et recherche), Actineer, une nouvelle entreprise commune, récemment lancée par les LNC et ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM) d’Allemagne, et Fusion Fuel Cycles, Inc. une nouvelle entreprise commune récemment annoncée entre les LNC et Kyoto Fusioneering du Japon. Dans l'ensemble, N2ET devrait englober la recherche et les technologies dans les domaines de l’énergie nucléaire, de la fusion, de l’hydrogène et même des énergies renouvelables, ainsi que des sciences de la santé, avec un accent particulier sur les isotopes médicaux.

Comme son nom l’indique, le programme N2ET permet aux technologies émergentes d’accéder à des ressources, y compris à des financements potentiels, conçues pour aider les idées novatrices à passer du stade de la technologie à celui de la commercialisation. L’un des principaux avantages de la création du programme N2ET est la possibilité pour les LNC d’aider les technologies ou les entreprises prometteuses qui s’inscrivent dans le cadre de leur mandat.

« Au cours des cinq dernières années, les LNC ont réalisés des progrès importants en construisant et en développant un portefeuille complet de projets qui donnent à des entreprises ambitieuses un meilleur accès à nos vastes ressources techniques et qui font progresser des technologies innovantes pour résoudre des problèmes concrets », a commenté Stephen Bushby, vice-président des sciences et de la technologie aux LNC. « Nous regroupons à présent ces projets au sein de N2ET, le nouveau programme phare des LNC, ce qui permettra d’améliorer la cohérence, la concentration et les synergies entre ces projets et de mieux collaborer avec des entreprises et des technologies canadiennes prometteuses. N2ET est l’avenir des LNC, et il a déjà pris un départ formidable ».

« La vision d’EACL est de stimuler l’innovation nucléaire et de tirer parti de la science, de la technologie et de l’expertise des LNC au profit du Canada. Elle est fière de soutenir les LNC dans le lancement du programme N2ET, qui s’inscrit directement dans notre vision. Le secteur nucléaire canadien est prêt pour la croissance et le programme N2ET a pour but d’aider et d’englober des occasions importantes pour le Canada à ce moment critique », a déclaré Grant Gardiner, vice-président directeur d’EACL, chargé de la stratégie et du développement des affaires.

Faits à propos du programme N2ET des LNC

Le nouveau programme N2ET des LNC englobe une variété de projets existants dans le cadre de ses programmes sur les énergies propres et les sciences de la santé : Le programme d’implantation de petits réacteurs modulaires, qui invite les fournisseurs à construire des petits réacteurs modulaires, des réacteurs de fusion ou d’autres unités de démonstration de réacteurs avancés sur l’un des sites que LNC gère au nom d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). Le programme IRNC, qui est conçu pour accélérer le développement et le déploiement de conceptions de réacteurs avancés, et qui permet aux participants d’optimiser les ressources, de partager les connaissances techniques et d’avoir accès à l’expertise et aux installations uniques des LNC. Le programme de parc DIREP, qui fait progresser la science des systèmes énergétiques hybrides afin de mieux comprendre comment les technologies d’énergie propre peuvent être associées à d’autres technologies d’énergie renouvelable. Le lancement d’Actineer Inc., une nouvelle entreprise commune entre les LNC et ITM qui poursuit la production à l’échelle industrielle de l’Actinium-225, un nouvel isotope médical prometteur dans la lutte contre le cancer. La création de Fusion Fuel Cycles Inc, une entreprise commune entre les LNC et Kyoto Fusioneering, qui a pour but de développer et de déployer des technologies de cycle de combustible de fusion deutérium-tritium (D-T).



Au cours des cinq dernières années, le soutien des LNC aux projets du portefeuille d’activités N2ET s’est élevé en moyenne à 17 millions de dollars par an, avec des variations en fonction de la demande de projets ; on s’attend à une nouvelle croissance dans les années à venir.



N2ET s’inscrit dans le cadre de Vision 2030, la stratégie d’entreprise des LNC, qui organise ses activités autour de trois priorités stratégiques : restaurer et protéger l’environnement, faire progresser l’énergie propre pour aujourd’hui et pour demain, et contribuer à la santé des Canadiens qui guident l’entreprise dans la recherche de solutions de nouvelle génération pour relever certains des plus grands défis de la nation.



À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’Énergie atomique du Canada limitée

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de société détenue par le gouvernement et exploitée par un entrepreneur (GoCo), exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec les universités ainsi que l’industrie privée pour faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’est engagée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie du réacteur CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca .