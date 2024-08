Changement au sein de la direction

MONTRÉAL, 02 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V: HAR) (« Harfang » ou la « Société ») annonce que M. Vincent Dubé-Bourgeois, un administrateur de la Société, a été nommé président et chef de la direction par intérim car M. Richard Breger a temporairement quitté son poste de président et chef de la direction de la Société pour des raisons personnelles. Le conseil d’administration et la haute direction travailleront en étroite collaboration avec M. Dubé-Bourgeois afin d’assurer la poursuite harmonieuse des activités de la Société. M. Breger a aussi démissionné de son poste d’administrateur.



À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Vincent Dubé-Bourgeois

Président et chef de la direction par intérim

info@harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.